Умелый дизайнер экономит заказчику много денег, используя краски вместо дорогого декора. А неумелый способен любой бюджет свести к какофонии. Разбираемся с порталом по обустройству дома Houzz.ru, как быть похожим на первого.

Западать на белые пространства

Белые стены — тренд, пришедший вместе с модой на минимализм и скандинавский стиль. Белый — универсальный цвет, он расширяет любую комнату, добавляя ей света и воздуха. Увлекшись этим цветом, можно легко обнаружить себя в безжизненном интерьере, требующем постоянной уборки. Не стоит злоупотреблять: либо белый фон, либо белые акценты. Цветные детали, мебель, аксессуары, природные фактуры разбавят пустоту и наполнят ее жизнью.

Считать, что бежевый фон — хороший

Неуверенные в себе люди подсознательно стремятся к компромиссу при выборе цвета. Отсюда популярность «бежевенького»: светлый (но не белый), теплый и неброский. Цвет, кажущийся универсальным, делает интерьер унылым, лишенным характера, отдающим офисом и гостиницей. Оформить стильный интерьер в бежевой гамме сложно, понадобится выбирать яркие — красные, желтые, синие — акценты под конкретный оттенок и глубину бежевого. Совет: чем скромнее палитра, тем насыщеннее и разнообразнее должны быть фактуры.

Путать «белый» с белым

Белоснежные интерьеры выглядят холодно даже с яркими деталями. А если не хватает солнца, то еще и серо — совсем не так, как на картинке в журнале. В дизайне интерьеров под «белым» подразумевается с десяток оттенков: «сливки», «топленое молоко», «слоновая кость», «арктический снег» и пр. Они отличаются примесями других красок. Например, в традиционном скандинавском интерьере стены красят не в кипенно-белый, а в «стокгольмский белый» (Stockholmsvit), где подмешано немного серого и желтого пигмента. В результате получается более теплый оттенок.

Считать, что потолок и белый — синонимы

Если выкрасить потолок в один цвет со стенами, можно визуально расширить помещение, поскольку границы пространства растворяются. В случае с темными тонами этот прием создаст ощущение уютной коробочки. Осторожности этот прием требует только с яркими цветами: замкнутое пространство сильно воздействует на психику. Можно даже покрасить потолок в контрастный или яркий цвет при нейтральных стенах, особенно если вам досталось помещение с непропорционально высокими потолками.

Создавать интерьер в разных оттенках одного цвета

Делая ставку на монохром, вы лишаете пространство объема, глубины и приятной сложности. Исключение — волшебный серый цвет, но и тот на любителя. Постарайтесь сохранить разнообразие. Расставьте контрастные акценты. Поиграйте на полутонах любимого цвета: сочетайте сильно разбеленный пастельный оттенок с насыщенным темным или выразительным ярким.

Действовать по принципу «всего поровну»

Противоположная ошибка — выбрать хорошие сочетания цветов и насытить ими пространство в равной мере. В итоге — пестрота вместо гармонии. Придерживайтесь процентного соотношения 60/30/10 для главного цвета, дополнительного и прочих.

Использовать одну контрастную вещь

Если к нежно-голубым стенам вы приобрели прекрасный ярко-рыжий диван, добавьте еще несколько небольших оранжевых аксессуаров в остальные части комнаты, иначе диван вывалится из контекста, будет выглядеть чужеродно и неуместно. Это называется «поддержать цвет». Само цветовое пятно лучше разбить небольшими деталями других цветов, основного или дополнительного: так оно лучше впишется в обстановку.

Использовать чистые цвета в контрастах

Использование контрастных сочетаний — беспроигрышный вариант. Красный всегда будет выразительно смотреться с зеленым, желтый — с фиолетовым, а синий — с оранжевым. Но сам по себе контраст — настолько выразительный прием, что легко может утомить. Пусть один из цветов будет насыщеннее второго, разбеленного или затемненного. Это смягчит эффект и поможет избежать навязчивости.

Пренебрегать цветом пола

Продумывая цветовую палитру интерьера, многие забывают про пол. И напрасно: на него приходится примерно четвертая часть пространства, которое мы видим. Особенно это актуально для больших помещений.

Игнорировать освещение

Одной и той же квартире в Валенсии и Мурманске нужны будут совершенно разные цветовые решения. Больше всего от этой несправедливости страдают северные любители прованса. Мягкие пастельные тона, такие нежные и освежающие при ярком солнечном свете, без него становятся блеклыми, холодными и скучными. Правило здесь одно: чем пасмурнее регион, тем теплее и насыщеннее цвета в интерьере.

Считать красный теплым, а синий — холодным

Распространенные ошибки связаны и с неправильной оценкой теплоты цвета. Красный, желтый и оранжевый оттенки безусловно относятся к теплой части спектра, а синий, фиолетовый и зеленый считаются холодными. Все сложнее. У каждого цвета есть теплые и холодные версии. Красный с примесью фиолетового — ежевичный, ягодный, маджента — более холодный, а приближенный к оранжевым тонам — алый, киноварь — значительно теплее. То же и с традиционно холодным синим: бирюзовый и цвет морской волны теплее небесных и стальных оттенков. Зеленый — это вообще многогранный цвет, легко переходящий как в теплые, так и в холодные оттенки.

Смешивать теплые и холодные оттенки одного цвета

Точнее, делать это можно, но сложно: нужно учитывать пропорции, сочетания каждого оттенка с другими цветами. В большинстве случаев получается дисгармония. Если есть сомнения, что вещь попадает в нужную цветовую температуру, лучше не рисковать и выбрать контрастный или нейтральный цвет. Это решение будет точно удачнее, чем, например, травянисто-зеленый на фоне холодных мятных оттенков.

Злоупотреблять чистыми цветами

Чем чище цвет, тем он навязчивее. Звонкие яркие тона бывают хороши в детской, на кухне и в ванной — и то в разумной дозировке. В остальных случаях лучше предпочесть сложные смешанные цвета с добавлением черного или серого (затемненные, припыленные) и белого (разбеленные, пастельные). Такой интерьер выглядит благороднее и взрослее. Чистый яркий цвет, как правило, требует нейтрального фона и строгой минималистичной обстановки.

Делать яркими большие участки

Тут легко переборщить и скатиться в карнавал: яркие цвета скоро начнут утомлять и сильно вас обяжут в дальнейшем. Уместнее выбирать для крупных предметов и целых стен более мягкие приглушенные оттенки, а насыщенные добавить за счет аксессуаров, которые при желании можно легко заменить. В нежилых зонах (санузле, коридоре, прихожей) можно применять терапию цветом без опаски. В этих помещениях вы не проводите много времени.

Бояться темных цветов

Это мрачно, не для маленьких помещений, сужает пространство — вот основные заблуждения, связанные с темными цветами. Да, они кажутся ближе, чем светлые. Но темные оттенки также обволакивают, дарят глубину, благородство и уют. Маленькая комната не будет выглядеть тесной, если избегать контрастных решений и не загромождать интерьер деталями. Тесным пространство делает цветовая сумятица и увлечение декором.

Фотографии: обложка – Konstantin Yuganov - stock.adobe.com, 1 – Photographee.eu - stock.adobe.com, 2 – worldwide_stock - stock.adobe.com, 3 – virtua73 - stock.adobe.com