Текст: Анастасия Верная

Чтобы стресс от переезда не убил всю радость от жизни на новом месте, нужно правильно организовать процесс и распланировать время. The Village рассказывает, с чего начать, если до важного дня осталось не больше недели, а эксперты и гуру переездов делятся полезными советами и личным опытом.

Все предусмотреть

Первый вопрос: делать все самостоятельно или делегировать? Многие транспортные компании предлагают услуги не только по перевозу вещей, но и по оценке их количества и подготовке к отправке. Да, личные вещи, одежду и книги все равно придется собирать самому, но хотя бы не нужно будет мучиться с мебелью и крупной бытовой техникой. У перевозчиков есть также услуги по доставке коробок и других необходимых инструментов — не нужно будет тратить время и нервы на забеги по магазинам. Альтернатива — подключить к процессу родственников и друзей: так вы успеете больше и заручитесь еще и моральной поддержкой. Детей же лучше отправить к родным, чтобы вернулись они уже в новое жилье.

Выбрать транспортную компанию проще всего с помощью рекомендаций друзей и банального поиска в интернете. Свои услуги предлагают и частники с фургонами — это более дешевый вариант, но и различные риски здесь выше. При заказе машины обращайте внимание на то, как она оборудована. Фургон должен не просто соответствовать количеству груза по вместимости, но и быть подготовлен внутри: иметь направляющие для мебельных крепежей и сами крепежи (ремни), нескользящий пол, мягкие прокладки на стенах, в идеале — гидролифт для быстрой погрузки тяжелых предметов.

Трезво оцените количество вещей, которые нужно транспортировать, и свяжитесь с выбранной компанией: где-то машину нужно заказывать заранее, где-то прямо в день переезда. Также вам смогут подсказать, сколько времени может занять погрузка/разгрузка и какое количество грузчиков вам понадобится. Если вы переживаете, что не уложитесь в ограниченный по времени тариф транспортной компании, а доплата за лишний час вас не устраивает, выбирайте комплексные тарифы, которые есть у многих перевозчиков: расценки обычно зависят от количества комнат в квартире. Это обезопасит и от нечестных работников, которые могут специально тянуть время, а потом уговаривать вас оплатить новый час подешевле мимо кассы.

Точно знать масштабы «бедствия» необходимо не только для договора с транспортниками: если вы не из минималистов, вряд ли вам на сборы хватит пары вечеров после работы (когда вы и так будете уставшими) — лучше взять отгул на пару дней.

Закупить материалы

Вам понадобится разнообразная упаковка, чтобы доставить вещи до места назначения целыми и невредимыми. Базовый набор: коробки разных размеров, скотч, ножницы и воздушно-пузырчатая пленка. Для упаковки мебели и крупной техники понадобятся гофрокартон, стретч-пленка и блоки пенопласта, для мелочей и бьющихся вещей — полиэтиленовые пакеты, вспененный полиэтилен и крафтовая бумага, а для одежды и текстиля — вакуумные пакеты. И не забудьте про маркер, чтобы подписывать коробки.

С этим списком можно отправляться в хозяйственный или строительный магазин. Если это не ваш вариант, то помогут онлайн-магазины и сайты компаний-перевозчиков. Количество коробок без опыта рассчитать сложно, поэтому прикиньте, сколько их понадобится, а возьмите с приличным запасом.

Собрать вещи

Есть два подхода к сбору вещей: по месту хранения или по типу предметов (сначала всю спальню или сначала все книги из всех комнат). Лучше начинать с вещей, которые используются реже всего и точно не понадобятся до переезда; в следующую группу коробок загружать более нужные вещи, и последние несколько коробок оставить на последний день — туда вы положите самое необходимое из этой комнаты. Например, если ребенок до переезда гостит у бабушки, можно начать с детской и собрать ее всю. Часто не самое нужное хранится в гостиной и кабинете. Сюда же относятся сезонные вещи: одежда, спортивный инвентарь. Аптечка и любимая сковородка пойдут в последнюю партию.

К тому же переезд — самое подходящее время избавиться от лишнего: мысль о том, что за перевоз выкинутых или отданных вещей не придется платить, мотивирует. Отложите ненужное и устройте что-то типа гаражной распродажи: бросьте клич в специализирующихся на передаче вещей группах в соцсетях — пусть люди приезжают и забирают, что им нужно. Есть и сервисы, которые готовы забрать ненужное скопом, чтобы потом перепродать на барахолках, например Locus Solus или «Свалка». Самое ценное выставляйте на «Авито» или «Юле», а что не забрали к моменту переезда — складывайте в коробку и отправляйте в подъезд к почтовым ящикам. Те вещи, по поводу которых вы сомневаетесь, оставлять их или нет, проще тоже сложить вместе: возможно, на новой квартире решение будет принять легче.

Есть несколько простых правил упаковки вещей:

Собирайте коробки небольшими партиями, надежно скрепляя их скотчем. Главное при упаковке вещей в коробки — безопасность, на втором месте — компактность, на третьем — удобство последующего разбора. Важно следить за весом коробки, потому что перегруженную коробку легко уронить или повредить.

Коробки обязательно нужно подписывать с нескольких сторон. Идеально, чтобы это был номер коробки, помещение, куда ее нужно отнести грузчикам, и тип содержимого. Используя номер коробки, можно более подробно расписать ее содержимое в блокноте или сфотографировать его и подписать в телефоне — это упростит поиск нужных вещей на новом месте. Коробки с бьющимися предметами пометьте крупным восклицательным знаком. По коробкам всегда должно быть понятно, где у них верх, а где низ.

Одежду можно складывать в большие коробки или сумки-баулы. При упаковке одежды сначала помещайте ее в вакуумные пакеты — это защитит одежду от грязи и сэкономит место.

Бьющиеся вещи, например хрупкую посуду, плотно заворачивайте в воздушно-пузырчатую пленку и перематывайте скотчем. Все пустоты внутри посуды, например бокалов или пиал, заполните скомканной крафтовой бумагой, также как и все пустоты внутри коробок. Более прочную посуду можно просто целиком замотать в крафт, а между слоями изделий в коробке проложить вспененный полиэтилен. Для посуды берите небольшие коробки или ящики, дно которых прочнее.

Мелочи раскладывайте по пакетам, чтобы они не перемешались и не потерялись, и заворачивайте в крафт.

Крупные предметы и небольшую технику заворачивайте в несколько слоев воздушно-пузырчатой пленки или вспененного полиэтилена и перематывайте скотчем, также складывая в большие коробки.

Крупную технику не всегда перевозят в коробках, но лучше перестраховаться. Если родные коробки остались с момента покупки — замечательно. Если нет, подберите подходящие по размеру. Несъемные провода прикрепите к корпусу скотчем, открывающиеся элементы, например дверцы холодильника, тоже заклейте. Сам корпус укутайте во вспененный полиэтилен и поместите в коробку, заполнив пустоты блоками пенопласта. Экраны телевизоров и мониторов нужно дополнительно защитить гофрированным картоном и воздушно-пузырчатой пленкой.

Мебель перед перевозкой нужно полностью освободить и желательно максимально разобрать: как минимум, вытащить все ящики и полки, открутить дверцы и снять выступающие элементы типа ручек — упаковать их отдельно. Несъемные элементы (например, ножки) обматываются стретч-пленкой, то же самое делается с мягкой мебелью и матрасами, чтобы уберечь их от грязи и влаги. Стеклянные дверцы и глянцевые поверхности нужно дополнительно проложить листами гофрокартона. Сама мебель целиком обматывается воздушно-пузырчатой пленкой.

День Х: как действовать

В крупных городах лучше переезжать поздним вечером, ночью, очень ранним утром или в выходные дни, чтобы избежать пробок. При этом следующие день-два желательно оставить свободными для разбора вещей. Суббота — самый популярный день для переезда, поэтому о наличии доступных автомобилей точно нужно позаботиться заранее. Погода в день переезда также важна, особенно если вы переезжаете осенью или зимой: лучше, если прогноз не обещает осадков и гололеда, которые могут осложнить погрузку и выгрузку вещей.

Убедитесь, что в новом доме все готово: лифт работает, замки исправны, проходы ничем не загорожены, хрустальные люстры не висят опасно низко. Также желательно защитить картоном стены в коридорах, чтобы ремонт не был испорчен. Домашних животных желательно перевезти заранее на личном транспорте или оставить у кого-то на время. Если перевозите животных с собой, обеспечьте им клетку или переноску на новом месте — без них животные не только будут путаться под ногами, но и могут убежать или получить травму.

Личный опыт

Валерий Майоров рекрутер в проекте «Учитель для России», 10 переездов, из них 3 — в другой город Самое важное — разобраться с коробками. Рассчитывать количество лучше всего на глаз, но всегда увеличивайте эту цифру в полтора раза. Например, посуда (один сервиз) занимает одну целую коробку, и не важно, останется ли в коробке еще место. Туда же можно положить старые футболки или носки, чтобы зафиксировать посуду. Обязательно подписывайте все коробки и пакеты, чтобы на новом месте не ходить часами и не искать нужную вам лопатку для обуви или любимую подушку для сна. У меня сборы заняли два световых дня (я жил один в квартире примерно два года). Я переезжал с псом. Он у меня спокойный и терпеливый. Ждал все время, пока я паковал коробки, потом спокойно сел со мной в кузов машины и доехал до нового места. Потом уже, когда я приезжал забирать из старой квартиры всякую мелочь, он ждал меня на новом месте. Разбор вещей — это отдельная история. Тут нужно просто взять себя в руки и сделать это за один раз, иначе вы рискуете жить с коробками до следующего переезда. Ну и реально можно сэкономить кучу времени, если подписать эти чертовы коробки.

Олег Амурский заместитель директора департамента в «Ростелекоме», 10 переездов В прошлом году мы переезжали два раза. Оба — не за один день, а на протяжении двух недель. Я советую делать так же, если есть возможность. Сначала мы собирали и перевозили ценные и хрупкие вещи и всякую мелочевку самостоятельно, а для крупных и тяжелых предметов вызывали машину. При этом мне кажется, что коробки — это больше про офисный переезд или что-то из американских фильмов, потому что и носить, и собирать их очень неудобно. Мы использовали большие клетчатые сумки — в них очень много всего входит, удобно паковать и книги, и одежду. Я заранее изучил рынок и понял, что есть несколько вариантов. Первый — сделать заказ в фирме, которая профессионально занимается переездами. Это самый дорогой способ. Второй — нанять универсальную транспортную компанию: они тоже предоставляют грузчиков, но у них не будет дополнительных услуг. При этом вариант тоже достаточно затратный. Третий, который я открыл для себя и с тех пор пользуюсь, — сервисы YouDo и «Везет всем». Это частники, которых можно отобрать по отзывам в их профиле, и цены у них довольно демократичные. При этом есть конкуренция, приходят разные предложения, которые можно сравнить. В моем случае откликов было не так чтобы много, но было из чего выбирать. Самыми изнуряющими были подготовительные мероприятия. Сам день переезда прошел спокойно: мы просто стояли и наблюдали, как грузчики носят вещи, и следили, чтобы никто не стащил ничего из стоящего на улице. Что касается последующего разбора вещей, у нас не получилось не жить на тюках. Первый переезд у нас был промежуточный, поэтому часть предметов мы не разбирали. А после второго переезда разбирали вещи месяц: ждали новую мебель, куда можно их сложить.

Александра Шубина фрилансер, 6 переездов Я переезжала несколько раз с одной съемной квартиры на другую. Идеальная последовательность действий, по моему опыту, такая: Запастись сумками, коробками, упаковочным материалом, людьми (важно: как минимум вдвоем собираться и сподручнее, и моральная поддержка в данном случае бесценна). Собирать вещи по помещениям, обходя их друг за другом. Не забывать про подоконники, встроенные шкафы, антресоли, хранение под диваном, балкон, холодильник с морозилкой и тому подобное. Больше всего времени уходит на кухонные принадлежности и посуду: они требуют тщательной упаковки. Вещи первой необходимости: гигиенические принадлежности, полотенца, одежду первой необходимости, спальные принадлежности — нужно упаковать отдельно. Важные документы и ценные вещи лучше сложить в рюкзак и везти с собой. Довольно неудобно перевозить цветы, особенно крупные: во-первых, они относительно тяжелые; во-вторых, нужно обкладывать горшки, чтобы не побились друг об друга, и укутывать сами растения (чтобы не поломались, а если переезд зимой, то еще чтобы и не замерзли). Тут пригодятся крепкие пластиковые или деревянные ящики. Пару раз я заказывала грузоперевозку. Как правило, хватало стандартных трех часов с одним грузчиком: примерно по часу на погрузку, дорогу и разгрузку (вещей было от половины до полного фургона). На некоторых сайтах бывает неудобная система бронирования: заказываешь вроде бы машину с грузчиком, а приезжает водитель, который не рассчитывал быть грузчиком, — пару раз с таким сталкивалась.

Марина Богода коуч, консультант, 10 переездов Если вы не едете в другую страну, где каждый сантиметр играет роль, то не нужно стараться упихивать коробки вплотную. Просто складывайте, как получается. Полные, но не переполненные. Помечайте коробки с хрупкими вещами, чтобы не нужно было вчитываться в текст на коробке, а видно было сразу. Например, я использовала желтый или красный скотч. Тем, у кого с разбором коробок дела обстоят совсем плохо, можно воспользоваться таким приемом: написать крупно на неразобранных коробках дату — допустим, через месяц. И договориться с самим собой, что если вы до этой даты не разберете коробку и не положите вещи на свои места, то она отправляется к друзьям или выставляется во двор для других. Потому что, если вы за месяц не воспользовались вещами, возможно, они вам не нужны.

Мнение экспертов

Шакко Хен основатель Safebox Фотографии перед сборами — это способ примерить дизайн-проект на существующую квартиру, если в ней предстоит ремонт, ничего не потерять в процессе сборов и перевозки и сберечь нервы. На фотографиях предметы, которые не впишутся (или уже не вписываются) в интерьер, будут хорошо видны — и можно расстаться с тумбочкой, вазой или коллекцией рюмочек из путешествий без сантиментов, оставив на память о них фотографии. Залог успешного переезда — правильно упакованные вещи. Вес одной коробки не должен превышать 12 килограммов, иначе ее перемещение будет проблематичным, да и сам картон вряд ли выдержит больший вес. Все моющие средства, воспламеняющиеся или ядовитые жидкости должны быть тщательно закрыты и упакованы в полиэтилен, желательно герметично. Помимо этого, используйте принтер и листы для наклеек, чтобы распечатывать подробное описание того, что находится в коробке. Разработайте собственную систему пометок. Например, первым идет название комнаты, за ним наименование содержимого, затем, если нужно, список предметов. Когда вы переедете, это существенно сэкономит время в поисках столовых приборов или косметики.

Дамир частный грузоперевозчик, YouDo.com Грузчики могут оказывать дополнительные услуги: как правило, в стоимость их услуг входит упаковка вещей, разборка/сборка мебели и помощь в погрузке. За дополнительную плату они могут отвезти на утилизацию старую бытовую технику, мебель, строительный мусор. Обсудите эти задачи заранее. При переезде на новую квартиру стоит заранее продумать, где будут расположены мебель и техника, чтобы быстрее сориентировать грузчиков и сократить время их работы. Не экономьте на упаковке вещей, которые вам дороги, особенно если время в пути будет долгим. Распределяйте коробки в кузове грузовой машины блоками, в зависимости от того, для какой комнаты они предназначены. Например, одежду и вешалки — в коробку для спальни, посуду и скатерть — в кухонную коробку.

Фотографии: обложка, 5 — ungermedien — stock.adobe.com, 1 — flairimages — stock.adobe.com, 2 — monet — stock.adobe.com, 3 — chika_milan — stock.adobe.com