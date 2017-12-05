Интерьерные тренды — вещь, с одной стороны, довольно предсказуемая: они никогда не возникают ниоткуда и не берутся с потолка, а прослеживаются на протяжении некоторого времени в выставочных экспозициях или в продукции ведущих нишевых фабрик. Вместе с тем есть крошечные детали, которые встречаются в разных дизайн-проектах: определенный оттенок в текстиле, розетки нестандартного цвета или плитка необычной формы. The Village рассказывает о таких микротрендах, которые, вполне возможно, скоро будут использоваться повсеместно.

Текст: Нина Воинова

Уход от Скандинавии

Глобальный тренд — уход от скандинавского стиля в самом базовом его понимании: слишком уж много камней накидали дизайнеры в его огород за последний год. С тем, что у стиля достаточно преимуществ, а в каких-то случаях он и вовсе незаменим, никто не спорит. В основном недовольство связано с тем, что в какой-то момент скандинавского стало слишком много, и потому он порядком поднадоел.

Осознав весь масштаб «антиминималистического» движения, сменила курс и сама IKEA, ведь люди ставят знак равенства между белоснежной простотой и всем, что можно найти в этом шведском магазине. В новых коллекциях материалы стали разнообразнее, а оттенки — глубже. Более того, шведы выпустили капсульную коллекцию «Юпперлиг» совместно с культовым датским брендом HAY, чей дом в центре Копенгагена стал местом паломничества дизайнеров со всего мира.

Коллекция «Юпперлиг», IKEA

Скрытые двери

Бывает, что тренд — это хорошо забытое старое или внезапно выстрелившее новое. Еще один вариант: тренд как механизм замедленного действия. Скрытые двери — как раз такой случай: прошло уже более трех с половиной лет с тех пор, как инженеры фабрики Sofia разработали скрытый короб. Потребовалось время, чтобы эта технологичная новинка укрепилась в топе: именно за последний год портфолио дизайнеров стали все чаще пополняться интерьерами, двери в которых не имеют наличников и сливаются со стеной.

Черные розетки в квартире архитектора в доме 1928 года

Электрика в темных тонах

Настоящим маст-хэвом в последнее время стали розетки и выключатели в матовом черном исполнении. Связано это, по всей видимости, с тем, что летом этого года черный матовый стал вытеснять главенствующий медный — это касается декора и аксессуаров, фурнитуры и даже посуды; позже этот список дополнили выключатели с розетками.

Правильный шестиугольник

Следующий микротренд касается ванных комнат: теперь чем больше здесь геометрии, тем лучше. А выражается это в первую очередь в шестиугольниках. Серая плитка в форме соты уверенно потеснила популярную долгое время белую прямоугольную — «кабанчика». Если вы склоняетесь к этой разновидности плитки, то покупайте ее с запасом и будьте готовы выслушать недовольство рабочих: укладка шестиугольников — та еще задачка.

Орех

Негласным фаворитом на iSaloni в этом году был выбран орех. Оттенки и текстура этой породы дерева прослеживались буквально во всем: в материалах для пола и стен, в перегородках, мебели и так далее. В последнее время именно орех дизайнеры используют в своих проектах. Шпон или массив, орех — благородный, приятный и насыщенный.

Оттенок «Тенистая ель»

На пару с орехом для поддержания статусности и атмосферы в микротрендах оказался темно-зеленый цвет, который дизайнеры советуют использовать в обивке мягкой мебели. Бархатными зелеными диванами пополнили свои зимние коллекции ведущие мебельные дома; их можно найти и в IKEA.

Нешаблонный потолок

В большинстве случаев достаточно тяжело провести четкую грань между тенденцией и микротрендом. Однако кейс «небелый потолок» обладает всеми характеристиками последнего. Дизайнеры подсмотрели этот прием в индустриальных интерьерах, которые встречаются сейчас все чаще: потолок остается бетонным, темно- или светло-серым.

Фотографии: обложка, 5 — Полина Рукавичкина, 1 — IKEA, 2 — Анна Марченкова, 3 — Дима Цыренщиков, 4 — Яна Корнеевец-Выдрен — stock.adobe.com