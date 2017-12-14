Текст: Ольга Данилкина

Свет в квартире зачастую становится самой недооцененной деталью интерьера. Тем не менее он влияет напрямую не только на нашу физиологию и ощущение комфорта, но и на восприятие жилого пространства в целом. The Village выяснил у светодизайнеров Натальи и Валерия Ипатовых, как правильно «читать» упаковки и почему хрустальную люстру «убивают» матовые лампочки.

Наталья и Валерий Ипатовы светодизайнеры студии Lux NV Art, авторы курса «Светодизайн жилого интерьера» в Международной школе дизайна Основные критерии при выборе ламп — это физиологическое восприятие конкретного человека и размер бюджета. Многие по привычке любят лампы накаливания, и они ближе всех к солнечному свету по природе. Светодиодные лампы энергоэффективны и имеют ультрафиолетовый спектр — это благоприятно для комнатных растений. Важно учитывать, что у светодиодов другая природа света. Есть мнение, что светодиоды вредны, но пока многочисленные исследования этого не доказали. Чем светодиод может быть неприятен, так это мерцанием, но его степень зависит от качества лампы. Есть простой способ понять, хорошая лампа или плохая: наведите на включенную лампочку камеру смартфона — чем заметнее ее мерцание, тем хуже лампа. По сравнению с лампами накаливания светодиоды стоят дороже, но они потребляют меньше электроэнергии: лампа накаливания стоит 25–35 рублей, а светодиод — 150–200 рублей, при этом аналогом лампы накаливания в 40 ватт будет светодиод в 5 ватт.

Световой поток

Первый вопрос, который возникает, когда мы выбираем лампу: насколько она подходит под наши конкретные потребности, сколько света она даст. Мы привыкли приравнивать количество света, или световой поток, к мощности лампы — тому, сколько она потребляет энергии. Это неправильно, примерно так же, как измерять качество бензина по спидометру. Ватт — это показатель количества электроэнергии, которое потребляет лампа, он зависит от светового потока и типа лампы. Световой поток измеряется в люменах (Лм/Lm); чтобы понять, сколько света даст лампочка, нужно смотреть на этот показатель.

Например, если в люстре стоят 12 светодиодных ламп по 5 ватт, в сумме это даст 60 ватт, что равно одной лампе накаливания в те же 60 ватт. Однако одна светодиодная лампа на 5 ватт дает 460 люмен, а одна лампа накаливания в 60 ватт — примерно 660 люмен. Чтобы сравнить мощность (ватт) и световой поток (люмен) у разных ламп, можно для простоты пользоваться таблицами мощности.

Слишком сильный световой поток, то есть очень яркий свет, который для глаза неприятен, может вызвать эффект ослепления. Это важно учитывать и оставлять то количество света в помещении, которое для вас комфортно. Если с квартирой работает дизайнер, он должен рассчитывать оптимальный свет, исходя из ваших потребностей, а не подбирать люстру только по дизайну. В целях экономии электроэнергии часто рекомендуют установить диммер — устройство, которое позволяет регулировать степень яркости света. На самом деле никакой экономии это не дает: свет у вас может быть приглушенный, но по факту лампочка стабильно потребляет то же количество энергии.

Температура света

Вторая важная характеристика на упаковке — температура света — чаще всего указывается не только цифрой, но и понятными для обывателя словами: «теплый», «холодный», «дневной» свет и так далее. Холодный свет дает бодрость, а теплый — расслабление. Температура света измеряется в кельвинах (К) и может располагаться в диапазоне от 2 700 до 6 000 К. Чем выше число, тем холоднее свет: 4 000 К — это нейтральный свет, а 6 000 К — холодный дневной белый.

Оптимальным для жилого интерьера в наших широтах считается диапазон от 2 700 до 3 000 К — это теплый белый цвет. При этом в южных регионах пользуются спросом «прохладные» лампы (4 500–5 000 К): из-за визуального впечатления организм настраивается на то, что в таком помещении светло и прохладно.

Важно отслеживать, чтобы в одном просматриваемом помещении одновременно был включен свет примерно одной температуры. «Радуга» из разных температур вынуждает глаз постоянно перестраиваться — из-за этого вы устаете к концу дня. Для разных целей могут быть несколько уровней освещения, которые включаются по очереди: у вас вечеринка или вы хотите уложить ребенка спать — от уровня света зависит его функциональное назначение.

Индекс цветопередачи

Третий параметр описывает то, как под искусственным светом воспринимаются цвета, потому что свет может их искажать. Это важно не только для работы дизайнера с цветом, но и для того, чтобы точно видеть цвет одежды и макияжа в зеркале. Например, если у вас стоят лампы с искаженной цветопередачей, то кофточка, которая в магазине была бордовой, дома окажется красно-алой, или у блондинок появится зеленоватый оттенок в волосах.

Индекс цветопередачи может указываться двумя способами: Ra и CRI (color rendering index). Цифра в данном случае — это процент: так, 100 % — это солнце, а лампы сейчас способны максимум на 95 %. Для правильной цветопередачи оптимален показатель не меньше 80 Ra/CRI. К сожалению, китайские производители могут указывать неверно эти данные, так что, если не хотите прогадать, лучше пользоваться лампами известных марок. Если на упаковке этого индекса нет, это однозначно указывает на ненадежного производителя — можно купить кота в мешке.

Эффект абажура

При выборе лампы учитывайте, какой у вас абажур, из какого он материала, то есть насколько прозрачен, и какого цвета. Ведь абажур — это фильтр. Например, если в желтом абажуре стоит лампа в 2 700 К, вы получите чрезмерно теплый свет. Для хрустальных или прозрачных люстр и светильников имеет смысл выбирать только прозрачные лампы, потому что суть их декора — это игра лучиков света, а матовая лампа не дает прямых лучей. А вот для почти непросматриваемого абажура подойдет матовая лампа — она грамотно рассеет свет и уберет эффекты ослепления в местах, где лампа просматривается.

Правила безопасности Мощность лампы должна быть соотнесена с возможностями светильника. Этот порог обычно пишут на патронах, превышать его нельзя, иначе светильник может «потечь», а абажур — расплавиться или вовсе загореться из-за короткого замыкания. Есть также показатель влагозащиты лампы: обычная степень защиты обозначается аббревиатурой IP 20, для ванн нужны лампы с маркировкой от IP 44 до IP 55, самая высокая — IP 68. При монтаже критически важно рассчитывать, какой вес люстры выдержит потолочное крепление. Также у светильников есть показатель количества проводимого тока — это вольты (В/V). Безопасен для человека уровень в 12 или 24 вольт, а 220 вольт уже чреват последствиями, особенно в ванной. Важно учитывать, что газоразрядные и люминесцентные лампы не рекомендуются в жилых интерьерах, а галогенные сильно нагреваются.

Покупка в магазине

Прежде чем идти в магазин, найдите у себя дома наиболее комфортное освещение, от которого хотите отталкиваться. Выкрутите лампу и составьте по ее показателям рецепт вашего света: посмотрите, какие характеристики вас устраивают, а какие — нет, и насколько их хочется улучшить. Например, вам нравится цвет света, но хочется яркости больше на 30 %, значит, показатель люмен должен быть на 30 % выше.

Далее с этой шпаргалкой идите в магазин и смотрите, какие лампы есть в наличии. На помощь продавца лучше не рассчитывать, он вряд ли скажет вам больше, чем написано на коробке, за исключением качества марки в целом. Если сомневаетесь, то можно договориться с менеджером или продавцом о том, что вы сделаете контрольную закупку и попробуете лампы дома, а те, что не подойдут, сдадите обратно.

Когда будете экспериментировать дома, не забудьте про то, что свет влияет на облик интерьера. Возьмите настольную лампу, вкручивайте туда разные лампочки и смотрите, как изменяется ваше восприятие цветов и фактур стен и мебели. То же самое можно делать со светильниками: многие магазины дают их на примерку под залог.

Фотографии: обложка – 8meg – adobe.stock.com, 1 – anyanuchoil – adobe.stock.com, 2 – eyalg_115 – adobe.stock.com, 3 – Alex – adobe.stock.com