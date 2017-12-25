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Нина Воинова
В декабре тысячи домов и квартир превращаются в уютные атмосферные пространства, в которых собирается вся семья, чтобы поднять бокалы и загадать желание под бой курантов. При этом новогодняя стилистика, как и всякая другая, имеет свои ориентиры и тенденции. The Village рассказывает о пяти простых шагах по созданию стильного новогоднего декора.
Изучите тему
Каждой новогодней ночи мировое дизайн-сообщество присваивает свой лейтмотив — в этот раз мы имеем дело с «восхитительными моментами» (delightful moments). Данная концепция не только о декоре, она также затрагивает проблемную сторону общественной жизни современного человека. Восхитительные моменты — это время, проведенное в кругу семьи. Выключите все гаджеты и сосредоточьтесь на живом общении, подарив все свое внимание любимым и близким: по-настоящему счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Цените момент, наряжайте елку и готовьте ужин все вместе.
Определитесь с цветовой гаммой
Основные интерьерные мотивы — 2017 сказались и на новогодней палитре, а потому в приоритете оттенок тенистой ели и желтые металлы. Даже черному цвету приписывают важную праздничную роль.
Правда, если такая гамма вам дается с трудом, есть и запасная, проверенная эстетикой и временем. Больше белого — и дом как по мановению волшебной палочки приобретет зимнюю красоту. Декораторы даже советуют взять баллончик белой краски и поэкспериментировать со старыми предметами, которые завалялись на антресолях.
Сделайте акцент на натуральности
В целом в центре внимания — все самое натуральное и экологичное, но настоящими символами Нового года 2017/2018 стали датская и канадская ели, а также веточки хлопка. Трендовое применение лапника дома — подвесить его над праздничным столом. Расставить акценты и украсить ветку стоит шишками и апельсинами. Хлопок можно использовать любым понравившимся способом — он хорош как сам по себе в вазе, так и в качестве декора в новогоднем венке.
Как содержать: В корзине, в тазу, в ведре или в бумажном пакете — вот перечень того, во что стоит поместить елку. Кстати, крафтовый пакет — хит прошлогоднего сезона, а вот состаренный таз — нововведение этого. Корзины из натурального джута или соломенные традиционны для Рождества в скандинавском стиле, поэтому пока остаются классическим вариантом.
Украсьте интерьер самодельными вещами
DIY — неотъемлемая часть концепции delightful moments. Во-первых, творчество расслабляет, вдохновляет и дарит новые силы. Во-вторых, мастерить что-либо можно совместно — это очень сближает. При этом не обязательно быть большим умельцем: сделать елочные игрушки из шишек, корицы и бадьяна и получить от процесса удовольствие под силу каждому члену семьи — и большому, и маленькому.
Звезды: Особое внимание отводится в этом году различным декоративным звездам. При использовании металлических, деревянных или оригами-вариантов интерьер приобретает нордический характер.
Рождественские венки: Чем они больше, тем лучше. Приветствуются любые, какие душе угодно: и минималистичные, и пушистые, полные шишек, орехов, яблок, и хлопковые. Венок можно смастерить и самостоятельно из лесных материалов, например из хвороста.
Домашние арт-объекты: Небольшому переосмыслению подверглись предметы, которые мы, скорее, привыкли видеть на улице: фонари, метла дворника, сани, поленья, хворост, а также лесенки и коньки — на стильных московских маркетах в этом году используют именно такой декор. Старые винтажные коньки можно попробовать найти у бабушки в шкафу. Если вам они не нужны, выставьте их на продажу — у декораторов эта вещица будет нарасхват. Слегка тронутые ржавчиной фонари, которые становятся своего рода домиком для свечей или гирлянды, — тоже тренд. Впрочем, внутрь фонаря можно посадить и любимую игрушку.
Запаситесь гирляндами
В новогодней тематике тайские хлопковые гирлянды как нельзя кстати. Мягкое свечение шариков помогает создать уютную атмосферу дома, в то время как за окном уже поднялась пурга или холодный ветер. Гирлянда из нитяных шаров — самый простой способ украсить праздничный стол, просто разложите ее вдоль по всей длине — декор готов. При желании для усиления эффекта можете рядом с шариками разложить также шишки и лапник.
Фотографии: обложка – whitenovastudio – adobe.stock.com, 1 – oksana_bondar – adobe.stock.com, 2 – mashiki – adobe.stock.com, 3 – mnikolaev – adobe.stock.com, 4 – trinetuzun – adobe.stock.com, 5 – GoodMood Photo – adobe.stock.com
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