Украсьте интерьер самодельными вещами

DIY — неотъемлемая часть концепции delightful moments. Во-первых, творчество расслабляет, вдохновляет и дарит новые силы. Во-вторых, мастерить что-либо можно совместно — это очень сближает. При этом не обязательно быть большим умельцем: сделать елочные игрушки из шишек, корицы и бадьяна и получить от процесса удовольствие под силу каждому члену семьи — и большому, и маленькому.

Звезды: Особое внимание отводится в этом году различным декоративным звездам. При использовании металлических, деревянных или оригами-вариантов интерьер приобретает нордический характер.

Рождественские венки: Чем они больше, тем лучше. Приветствуются любые, какие душе угодно: и минималистичные, и пушистые, полные шишек, орехов, яблок, и хлопковые. Венок можно смастерить и самостоятельно из лесных материалов, например из хвороста.

Домашние арт-объекты: Небольшому переосмыслению подверглись предметы, которые мы, скорее, привыкли видеть на улице: фонари, метла дворника, сани, поленья, хворост, а также лесенки и коньки — на стильных московских маркетах в этом году используют именно такой декор. Старые винтажные коньки можно попробовать найти у бабушки в шкафу. Если вам они не нужны, выставьте их на продажу — у декораторов эта вещица будет нарасхват. Слегка тронутые ржавчиной фонари, которые становятся своего рода домиком для свечей или гирлянды, — тоже тренд. Впрочем, внутрь фонаря можно посадить и любимую игрушку.