Порядок в вещах — это результат тщательного планирования и продуманной системы хранения. The Village поговорил с дизайнерами и мебельным технологом о том, как организовать хранение одежды, обуви и других вещей в квартире, что лучше — гардеробная или шкаф — и какие параметры нужно учитывать при проектировании мест для хранения.

Текст: Нина Воинова

Мария Трифонова дизайнер, основатель студии ArtHunter Руслан Максутов технолог, директор производства мебельной студии Arthunter Дарья Михайлова руководитель Дизайн-студии семейных интерьеров

Что удобнее — шкаф или гардеробная?

Мария Трифонова: Дизайнеры по возможности стараются не использовать шкафы, разбросанные по всей квартире, а выделяют для хранения отдельную зону: полноценная гардеробная вместительнее шкафа, ей удобнее пользоваться, при этом шкафы в комнатах не съедают пространство и не давят визуально. Гардеробная особенно актуальна в маленькой квартире: так жилое пространство будет выглядеть просторнее и естественнее. В моей практике были случаи, когда заказчики сперва скептически относились к идее соорудить гардеробную, но мне удавалось их переубедить, а после завершения ремонта они остались довольны.

С чего начать планирование?

Руслан Максутов: Гардероб должен решать конкретные задачи, именно поэтому, прежде чем окончательно определиться с наполнением, ответьте себе на ряд вопросов и промеряйте основные величины:

— Отдельные негабаритные предметы, для которых нужно определенное место: пылесос, гладильная доска или чемоданы. Например, одной заказчице очень важно было, чтобы на полке помещался принтер.

— Как высоко вы можете дотянуться, вытянув руку? От этого параметра зависит, на какой высоте вы разместите штангу и сколько полок поместится.

— Каких вещей у вас больше? Рубашек, брюк и платьев или футболок с джинсами?

— Сколько у вас обуви и какой?

Следующий шаг — сортировка: мы делим вещи на те, что хранятся в подвешенном состоянии, и те, для хранения которых требуются полки. В итоге получаем данные, под которые будем оптимизировать наполнение.

Какие параметры нужно учитывать?

Руслан Максутов: Из-за того, что у каждого свои потребности, в проектировании гардеробной не может быть жестких стандартов, однако усредненные рекомендуемые параметры все же существуют:

— Оптимальная высота штанги под длинные вещи — до 190 сантиметров, для коротких — 80–100 сантиметров.

— Расстояние между штангой для одежды и верхней полкой должно быть не меньше четырех-пяти сантиметров, это позволит удобно снимать и вешать вешалки.

— Высота полок для вещей — 35–40 сантиметров, но не менее 32.

— Примерные размеры пары ботинок — 25 сантиметров в ширину и 30–40 в длину, так что в метровой секции на одной полке поместится до четырех пар обуви.

— Если ширина полки в шкафу более 80–90 сантиметров, предусмотрите снизу перегородку, чтобы полка не прогибалась под тяжестью вещей.

— Продумывая выдвижные ящики, принимайте во внимание петли распашных дверей и рамки дверей в шкафах-купе: в случае ошибки ящик или корзина при выдвигании будут упираться в петлю.

Как организовать хранение в гардеробной?

Дарья Михайлова: При планировании любого пространства сначала трезво оцените свои потребности и определитесь, какие из них приоритетные. В гардеробной нам понадобится хорошо продуманная система штанг, ящиков и открытых полок для разных типов одежды. И самое главное — результат работы должен нравиться. Поэтому не забывайте о приятных мелочах: свежих обоях или краске внутри гардеробной, коврике или большом зеркале, если место позволяет.

Открытый стеллаж

Сделайте жизнь проще, превратив одну стену гардеробной в открытый стеллаж. Так вы будете быстрее находить сложенную одежду по утрам, и у вас будет место для коробок с такими вещами, как белье, например.

Организация по уровням

Системы хранения внутри гардеробной лучше делать прямо до потолка, особенно если места в помещении не очень много. Наверху можно хранить сезонную одежду и обувь, летние и зимние одеяла, небольшие чемоданы и другие вещи, которыми вы не часто пользуетесь. Ниже поместите рейлинг, с которого удобно брать часто используемую одежду. Рассортируйте ее по цветам, чтобы было легче найти нужное. Под рейлингом расположите выдвижные ящики для вещей, которые вам не хочется держать на виду — они сбалансируют открытое хранение.

Хранение мелочей и сумок

Белье лучше хранить в выдвижных ящиках. Чтобы поиск нужной вещи не превращался в пытку, можно купить практичные и красивые органайзеры для белья. Носки, колготки, гольфы можно сложить в выдвижные корзины.

Для сумок нужно предусмотреть одну или несколько полок: вариант с подвешиванием годится только для текстильных сумок и тех, которыми пользуются довольно часто (иначе они будут пылиться). Кожаные же быстро потеряют форму, растянутся ручки, особенно если сумка тяжелая.

Необходимые детали

Ни один образ нельзя считать завершенным без аксессуаров, и гардеробная не исключение. Отведите одну стену под зеркало в пол, добавьте направленное освещение, полки для косметики и принадлежностей для волос и декоративные элементы, чтобы гардеробной было удобно пользоваться.

Фотографии: обложка, 1 — 290712 — stock.adobe.com, 2 — navintar — stock.adobe.com