Дизайн-хакСорок кошек: Как подготовить квартиру для жизни с животными
Советы по выбору материалов для отделки и мебели из первых рук
Снять квартиру в Москве, куда можно будет въехать со своим питбулем или любимым котом — увлекательный и практически непроходимый квест. Тем интереснее история девушки, которая специально готовила квартиру для сдачи людям с животными. Объявление в закрытой группе в фейсбуке долго и бурно обсуждали, а в квартире, которая в результате получилась, сейчас уже живут вторые владельцы.
The Village поговорил с хозяйкой квартиры, как сделать антивандальный интерьер, который не убьется за месяц, и что нужно знать владельцам животных, чтобы найти жилье.
Мария
хозяйка квартиры
Главное требование, которые предъявляется к материалам для отделки и мебели в таком пространстве, — повышенная износостойкость. Из этого пункта вытекает еще один: все, что нельзя помыть и протереть, должно быть одноразовым — звери чувствительны к запахам друг друга, и для кошки, например, запах ее предшественника в новом помещении станет дополнительным стрессом при переезде.
Отделка
После долгих споров и обсуждений с владельцами животных я решила, что использовать обои не буду — просто покрашу стены. Объясню, почему: бумажные обои легко рвутся, а на виниловых в любом случае остаются следы от зубов и когтей. Краску лучше брать белую — она дешевле (что важно при большой объеме работ) и такие стены потом проще перекрашивать. Как вариант для прихожей — стеновые панели, которые сложно повредить.
Для пола лучше использовать керамогранит или плитку — эти материалы также можно совмещать с теплым полом, а для жилых комнат есть интересные коллекции плитки под дерево. Или, как вариант, — прочный линолеум с усиленным внешним слоем или ПВХ-плитка.
Двери чаще всего страдают от когтей и зубов, поэтому лучше устанавливать самые простые, которые можно будет легко заменить при необходимости. Лучше, если они будут ламинированными. Еще один обязательный элемент — сетки на окна, чтобы уберечь животных от падения.
Мебель и аксессуары
Лучше выбирать невкусную мебель — не из натуральных материалов. К примеру, мебель IKEA собаки не особо любят грызть.
Нижнюю часть корпусной мебели обязательно закрывать дверцами с хорошей фурнитурой, чтобы животные не могли их легко открыть и сожрать или повредить все, что хранится внутри: провода, документы, обувь, продукты и так далее.
Если есть открытые полки, то они должны быть хорошо зафиксированы. На кухне открытые полки лучше не делать вообще: кошки — на редкость любопытные животные, готовые обследовать все поверхности в доме.
По этой же причине телевизор обязательно нужно крепить к стене.
Стулья лучше выбрать без обивки — антивандальный текстиль или эко-кожу пока не придумали.
Шторы — рулонные, но на всякий случай можно повесить карниз: если арендаторы решат, что им срочно нужны занавески на окнах. Опять же стоит предупредить их, что шторы, которые лежат на полу, не проживут долго — будут съедены или оборваны.
Диваны и кровати арендаторы с животными обычно покупают сами (и забирают их с собой, когда съезжают) — это во многом связано с тем, что текстиль хорошо впитывает запахи.
Это же правило касается других текстильных аксессуаров и декора, который обычно привозят с собой. Нужно уменьшить до минимума количество вазочек, статуэток и других подобных штук — и звери, и арендаторы будут рады.
Есть несколько требований, которые я предъявляю к потенциальным жильцам, — думаю, владельцам собак и кошек будет полезно озаботиться о некоторых вещах заранее. Например, депозит в двойном размере — это, на мой взгляд, важный пункт договора об аренде, поясняющий, готов ли хозяин брать на себя ответственность за своего питомца. Второе правило: животное должно быть здоровым. Это подразумевает обязательную кастрацию (или стерилизацию) и паспорт с действующими прививками (особенно для животных, которые бывают на улице или выезжают с владельцами за город). Также лично для меня важно познакомиться с животным лично: в силу опыта по зверю и отношению к нему хозяина я безошибочно определяю адекватность человека, которому сдам квартиру.
На самом деле, не важно, въедут ли в квартиру владельцы огромного сенбернара или семья с маленькими детьми — предусмотреть абсолютно все возможные случаи неумышленного вандализма в съемной квартире невозможно. Но сделать интерьер устойчивым к разного рода повреждениям и легким в восстановлении (при выезде арендаторов, например) вполне реально. Надеюсь, квартир, куда будут пускать с животными, станет больше.
Фотографии: обложка — Полина Рукавичкина, 1 — Photographee.eu — stock.adobe.com, 2 — milatas — stock.adobe.com
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