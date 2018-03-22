Мебель и аксессуары

Лучше выбирать невкусную мебель — не из натуральных материалов. К примеру, мебель IKEA собаки не особо любят грызть.

Нижнюю часть корпусной мебели обязательно закрывать дверцами с хорошей фурнитурой, чтобы животные не могли их легко открыть и сожрать или повредить все, что хранится внутри: провода, документы, обувь, продукты и так далее.

Если есть открытые полки, то они должны быть хорошо зафиксированы. На кухне открытые полки лучше не делать вообще: кошки — на редкость любопытные животные, готовые обследовать все поверхности в доме.

По этой же причине телевизор обязательно нужно крепить к стене.

Стулья лучше выбрать без обивки — антивандальный текстиль или эко-кожу пока не придумали.

Шторы — рулонные, но на всякий случай можно повесить карниз: если арендаторы решат, что им срочно нужны занавески на окнах. Опять же стоит предупредить их, что шторы, которые лежат на полу, не проживут долго — будут съедены или оборваны.

Диваны и кровати арендаторы с животными обычно покупают сами (и забирают их с собой, когда съезжают) — это во многом связано с тем, что текстиль хорошо впитывает запахи.

Это же правило касается других текстильных аксессуаров и декора, который обычно привозят с собой. Нужно уменьшить до минимума количество вазочек, статуэток и других подобных штук — и звери, и арендаторы будут рады.

Есть несколько требований, которые я предъявляю к потенциальным жильцам, — думаю, владельцам собак и кошек будет полезно озаботиться о некоторых вещах заранее. Например, депозит в двойном размере — это, на мой взгляд, важный пункт договора об аренде, поясняющий, готов ли хозяин брать на себя ответственность за своего питомца. Второе правило: животное должно быть здоровым. Это подразумевает обязательную кастрацию (или стерилизацию) и паспорт с действующими прививками (особенно для животных, которые бывают на улице или выезжают с владельцами за город). Также лично для меня важно познакомиться с животным лично: в силу опыта по зверю и отношению к нему хозяина я безошибочно определяю адекватность человека, которому сдам квартиру.

На самом деле, не важно, въедут ли в квартиру владельцы огромного сенбернара или семья с маленькими детьми — предусмотреть абсолютно все возможные случаи неумышленного вандализма в съемной квартире невозможно. Но сделать интерьер устойчивым к разного рода повреждениям и легким в восстановлении (при выезде арендаторов, например) вполне реально. Надеюсь, квартир, куда будут пускать с животными, станет больше.