Дизайн-хакОрганизаторы пространства и клинер — о том, как убирать правильно
Советы профессионалов и алгоритм действий, чтобы навести порядок быстро
Весной к традиционной генеральной уборке добавляется разве что мытье окон, которое можно делегировать специалистам, чистка тюля и портьер и отмачивание придверного коврика от уличных реагентов. В остальном наведение порядка ничем не отличается от уборки в любое другое время года. The Village попросил профессиональных организаторов пространства и клинера рассказать, как разобраться с сезонными вещами быстро и не тратить на уборку все выходные.
Как избавиться от ненужных вещей?
Инесса Збар
организатор пространства
Между понятиями «наведение порядка» и «уборка» большая разница. В первом случае мы оцениваем всю обстановку дома, избавляемся от лишнего и определяем вещи по местам, во втором — просто очищаем дом от грязи. Вот несколько рекомендаций, как разобраться с лишними вещами и грамотно организовать хранение в квартире:
Спланируйте процесс
Список мест уборки и дел, которые нужно сделать, поможет правильно распределить время и силы. Без него мы рискуем оказаться под лавиной неподъемных задач и выдохнуться раньше времени, не достигнув желаемой цели. Обязательно по каждому пункту указываем исполнителя, дату и время, честно оценивая свои силы и оставляя время на выполнение с запасом. Начинать лучше с небольших зон, таких как шкафы, кухня и ванная. Затем переходим в более крупные пространства, которые, как правило, менее захламлены и требуют меньше времени для работы. В будни разбирайтесь с маленькими задачами, в выходные — с большими, на которые придется потратить пару часов.
Оцените то, чем владеете
Оценка вещей — обязательный этап расхламления пространства. Соберите все вещи, относящиеся к зоне дома, в которой планируете навести порядок, и рассортируйте их на три группы: выбросить, отдать или оставить.
От чего нужно избавиться без сожалений?
— Продукты, косметика и лекарства с истекшим сроком годности;
— Сломанные вещи;
— Предметы, которые вас больше не радуют или связаны с плохими воспоминаниями;
— Дублирующие друг друга предметы;
— Старые календари, журналы и газеты;
— Бессмысленный декор: магниты на холодильнике, сувениры из поездок, вазочки, картинки, которые для вас не имеют значения;
— Вещи, которые бережно хранятся в ожидании «когда-нибудь» или «всякого случая»: тренажеры, наборы для вязания, одежда, которая мала/велика, ненужные подарки и тому подобное;
— Фотографии с неизвестными вам людьми, без дат и указания места;
— Старые игрушки.
Важно принимать решения относительно вещи быстро, не «зависать», особенно при разборе книг, фотографий, детских поделок, бумаг и прочего. Для этого установите таймер и делайте перерыв каждый час на 5–10 минут. Если решение принять сложно, спросите себя: «Купил бы я это сегодня? Могу ли я обойтись без этого?» Если ответили «нет» и «да» соответственно, то вещь нужно отпустить или отдать. Особенно если вы не пользовались ею год и более.
Организуйте хранение по правилам
Теперь, когда стало ясно, что именно из вещей останется в доме, можно приступать к их организации. Вот несколько простых правил:
Для каждой вещи свое место. Одна из главных причин хаоса кроется именно в отсутствии удобного постоянного места для вещи и привычки возвращать ее на место. Я рекомендую своим клиентам мыслить «циклами» — известным в психологии приемом завершенного действия. Например, я беру чашку, чтобы попить. Задача «попить» завершается не в момент опустошения чашки, а тогда, когда она стоит на своем месте, то есть цикл (начало, середина, завершение) закончен.
Хранить по категориям. Группируйте предметы вместе, следуя определенной вами логике. Здесь нет универсального подхода — логика хранения может быть разной: чаще всего предметы группируют по способу и месту использования, по материалам, по цвету, по стилю, по формату. Это помогает точно знать количество вещей, которые у вас есть.
Показывать вещи. То есть сделать их хранение видимым, а именно использовать прозрачные или сетчатые контейнеры, надписывать коробки или маркировать картинками. Вам должно быть удобно ориентироваться в вещах.
Не покупать приспособления для хранения заранее. Я рекомендую клиентам использовать то, что уже есть, и не захламляться лишними коробками. Только оценив количество вещей, способ их использования и размер помещения можно планировать покупку дополнительных принадлежностей.
Часто используемое поближе, редко — подальше. Один из основных принципов, о котором часто забывают. Тем не менее его соблюдение помогает поддерживать порядок в квартире на постоянной основе.
Разберите цифровые завалы
Устройте рейд по дому в поисках неиспользуемых гаджетов, зарядных устройств, шнуров и кабелей. Проверьте их работоспособность и убедитесь, что они действительно не нужны. Отправьте ненужные устройства в специальные точки приема, так как выбрасывать их в общие домовые мусорные баки нельзя. Промаркируйте каждый нужный кабель этикеткой — так их легче будет опознать в будущем.
Потратьте время, чтобы разобраться с файлами в компьютере, планшете и смартфоне. Придумайте свою систему навигации и хранения. Пользуйтесь возможностью хранить данные в облачных хранилищах и регулярно сохраняйте резервные копии. Разберите электронную почту, отпишитесь от ненужных рассылок.
Ирина Цыпленкова
основательница проекта «Полный порядок»
Весной стоит не просто убрать зимние вещи и достать летние, а провести полномасштабную ревизию, чтобы освободить ваш дом от ненужного и подготовиться к новому жизненному циклу — весне и лету. Какие вещи стоит разобрать? В первую очередь: одежду, обувь, аксессуары, косметику, аптечку. Во вторую: документы и вещи для активного досуга.
Обувь и одежда
Одежда, обувь и аксессуары — это вещи, которые значительно влияют на то, как мы себя чувствуем и как нас воспринимают другие люди. Поэтому, прежде чем начать их разбирать, спросите себя: «Какие качества я хочу в себе развить? Как себя чувствовать?» Дальше, принимая решение про каждую конкретную вещь, задайте себе вопрос: «Каким человеком я себя чувствую, когда на мне эта вещь? Что она поддерживает в моем образе жизни?» Ответы на эти вопросы помогут вам принять решение: оставить вещь или выбросить/отдать ее.
Те вещи, которые вы решите оставить, заслуживают того, чтобы вы о них позаботились. Поэтому, прежде чем убирать обувь, почистите ее, обработайте пропитками, набейте бумагой. Отремонтируйте, если нужно. Чтобы было легко понять, что в какой коробке, можно подписать их или даже приклеить фотографии. Верхняя одежда обычно занимает много места, поэтому для ее хранения можно использовать вакуумные пакеты, воздух из которых откачивается пылесосом. Правда, лучше удалять не больше 50 % воздуха, чтобы потом одежда быстрее вернулась в первоначальный вид. Вакуумные пакеты нельзя использовать для вещей из кожи и меха — их лучше хранить в дышащих чехлах. Самое важное: постарайтесь все вещи одной категории убирать в одно место. Тогда к следующей зиме вам не придется мучительно вспоминать, что же еще у вас было и куда все это делось.
Аптечка
В ревизии аптечки и косметики есть два очевидных этапа: выбрасываем и докупаем. Сначала проверьте все сроки годности, выбросите все просроченные препараты и косметику. Косметику для зимнего ухода можно выбрасывать уже сейчас, если срок годности истекает раньше следующей зимы. Также обратите внимание на условия хранения: некоторые средства должны храниться строго в холодильнике. Если вы обнаружили такие капли, кремы, свечи не в холодильнике, с ними придется попрощаться — применять эти препараты небезопасно.
В процессе проверки запишите, какие средства вы выбросили, чтобы потом не забыть их докупить. Потом подумайте, чем обычно вы и ваша семья болеете весной и летом. Если, например, у кого-то из домашних аллергия на пыль или цветение, проверьте, что у вас есть антигистаминные препараты. Проверьте, есть ли у вас крем с защитой от солнца и средство от комаров — эти вещи могут понадобиться в самый неожиданный момент.
Документы
Отдельно стоит отметить проверку документов: весна — это уже почти лето, а значит, впереди отпуск, летние лагеря и другие поездки. Так что первым делом убедитесь, что у вас и членов вашей семьи не истекает срок действия загранпаспортов, а у ребенка есть все необходимые документы для детского лагеря. Также, если вы планируете отпуск за рубежом, проверьте, что у вас оплачены все налоги и погашены штрафы, иначе вас могут не выпустить за границу.
В продолжение темы путешествий: во время весенней уборки положите вещи для выезда на природу, волейбольный мяч или воздушного змея туда, где вам будет легко их достать. Если такие вещи лежат на антресолях, заваленные другими предметами, ваши шансы пойти как-нибудь поиграть с ребенком в бадминтон в парке или спонтанно поехать с друзьями на пикник сильно понижаются. На мой взгляд, лучший способ хранения вещей для активного досуга — это крючки: повесить на них можно и спальник, и палатку, и ракетки, и мяч в сетке. Но вещи этой категории обычно занимают довольно много места, поэтому можно смело хранить их и подальше: на балконе или в кладовке. Главное, чтобы любую вещь вы видели с первого взгляда и могли легко взять.
Как правильно убирать?
Анна Земнухова-Пивоварова
клинер онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com
Я рекомендую начинать уборку с проветривания помещения и наведения визуального порядка. Сначала разберите вещи, расставьте их по местам и избавьтесь от мусора. После этого алгоритм у каждого свой. Как правило, если во время уборки дома никого нет, то я даю себе свободу и убираюсь не поэтапно в каждой комнате, а во всей квартире сразу: сначала прохожусь по квартире с пылесосом, потом перехожу к тщательной уборке, продвигаясь сверху вниз — протираю пыль во всех комнатах, затем мою двери, зеркала и другие поверхности. После того как с уборкой поверхностей покончено, приступаю к мытью полов.
Возможно, вы привыкли пылесосить в конце уборки, но если делать это вначале, можно добиться большего эффекта. Дело в том, что во время работы пылесоса пыль попадает в воздух и оседает на поверхностях, и ее приходится заново протирать. По той же причине, прежде чем начать уборку, заправьте кровати.
Про какие места при уборке чаще всего забывают?
Как правило, в уборке не столько забывают о каких-то местах, сколько игнорируют их вообще. К таким местам относятся полки с книгами и мелочевкой (не хочется переставлять множество вещей), оконная фурнитура, хромированные ножки мебели, плинтусы — многие не считают их частью пола, поэтому чаще всего не протирают. Карнизы, люстры и верх шкафов — вообще отдельная история. До них дело доходит крайне редко, поэтому там пыль может копиться годами.
Какой минимум средств для уборки нужен дома?
Для эффективной уборки достаточно двух-трех тряпочек и специальных средств. Если вы убираетесь регулярно, используйте хлопковую тряпку для очистки разводов в ванной (этот материал отлично удаляет загрязнения и отпечатки пальцев даже без применения специальных средств) и тряпку из микрофибры. Из всего многообразия бытовой химии для самостоятельной уборки в доме нужны:
— средство для стекол (оно также поможет очистить ламинированный фасад мебели);
— жироудалитель;
— средство на основе хлорки или аналог для уборки в туалете и ванной;
— абразивное средство (порошок), который подойдет для чистки ванны и раковин.
Если вы используете только экологические средства для уборки, имейте в виду, что чаще всего их можно заменить альтернативным набором домашних средств. Например, можно использовать соду вместо чистящего порошка, лимонную кислоту — вместо антимира и водку или нашатырь — вместо средства для мытья стекол.
Сколько времени уходит у клинера на уборку и как облегчить этот процесс?
Уборка двухкомнатной, к примеру, квартиры у всех занимает разное время. В среднем это 2,5–3 часа, в зависимости от загрязнения и захламленности площади и поверхностей. Значительно сократить время уборки поможет соблюдение определенных алгоритмов. Первый, который уже был описан, — это поэтапная уборка всей квартиры сразу. То есть сначала вы пылесосите во всех комнатах, потом везде протираете пыль и так далее. Второй — последовательная уборка в комнатах (подойдет, если дома находится кто-то еще): в каждом помещении нужно будет повторить все этапы уборки по описанному выше алгоритму. В последнюю очередь наводите порядок в ванной и санузле.
Также сократить время можно, поставив некоторые процессы на автопилот. Например, параллельно запустить стиральную машину, залить чистящими средствами туалет, ванную, раковины, плиту или рабочие поверхности на кухне. Пока вы убираете в комнатах, чистящие средства успеют подействовать — так вы убережете поверхности от лишнего трения и сэкономите свои силы.
Фотографии: обложка – spass – stock.adobe.com, 1 – didesign – stock.adobe.com, 2 – ake1150 –stock.adobe.com
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