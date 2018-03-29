Между понятиями «наведение порядка» и «уборка» большая разница. В первом случае мы оцениваем всю обстановку дома, избавляемся от лишнего и определяем вещи по местам, во втором — просто очищаем дом от грязи. Вот несколько рекомендаций, как разобраться с лишними вещами и грамотно организовать хранение в квартире:

Спланируйте процесс

Список мест уборки и дел, которые нужно сделать, поможет правильно распределить время и силы. Без него мы рискуем оказаться под лавиной неподъемных задач и выдохнуться раньше времени, не достигнув желаемой цели. Обязательно по каждому пункту указываем исполнителя, дату и время, честно оценивая свои силы и оставляя время на выполнение с запасом. Начинать лучше с небольших зон, таких как шкафы, кухня и ванная. Затем переходим в более крупные пространства, которые, как правило, менее захламлены и требуют меньше времени для работы. В будни разбирайтесь с маленькими задачами, в выходные — с большими, на которые придется потратить пару часов.

Оцените то, чем владеете

Оценка вещей — обязательный этап расхламления пространства. Соберите все вещи, относящиеся к зоне дома, в которой планируете навести порядок, и рассортируйте их на три группы: выбросить, отдать или оставить.

От чего нужно избавиться без сожалений?

— Продукты, косметика и лекарства с истекшим сроком годности;

— Сломанные вещи;

— Предметы, которые вас больше не радуют или связаны с плохими воспоминаниями;

— Дублирующие друг друга предметы;

— Старые календари, журналы и газеты;

— Бессмысленный декор: магниты на холодильнике, сувениры из поездок, вазочки, картинки, которые для вас не имеют значения;

— Вещи, которые бережно хранятся в ожидании «когда-нибудь» или «всякого случая»: тренажеры, наборы для вязания, одежда, которая мала/велика, ненужные подарки и тому подобное;

— Фотографии с неизвестными вам людьми, без дат и указания места;

— Старые игрушки.

Важно принимать решения относительно вещи быстро, не «зависать», особенно при разборе книг, фотографий, детских поделок, бумаг и прочего. Для этого установите таймер и делайте перерыв каждый час на 5–10 минут. Если решение принять сложно, спросите себя: «Купил бы я это сегодня? Могу ли я обойтись без этого?» Если ответили «нет» и «да» соответственно, то вещь нужно отпустить или отдать. Особенно если вы не пользовались ею год и более.

Организуйте хранение по правилам

Теперь, когда стало ясно, что именно из вещей останется в доме, можно приступать к их организации. Вот несколько простых правил:

Для каждой вещи свое место. Одна из главных причин хаоса кроется именно в отсутствии удобного постоянного места для вещи и привычки возвращать ее на место. Я рекомендую своим клиентам мыслить «циклами» — известным в психологии приемом завершенного действия. Например, я беру чашку, чтобы попить. Задача «попить» завершается не в момент опустошения чашки, а тогда, когда она стоит на своем месте, то есть цикл (начало, середина, завершение) закончен.

Хранить по категориям. Группируйте предметы вместе, следуя определенной вами логике. Здесь нет универсального подхода — логика хранения может быть разной: чаще всего предметы группируют по способу и месту использования, по материалам, по цвету, по стилю, по формату. Это помогает точно знать количество вещей, которые у вас есть.

Показывать вещи. То есть сделать их хранение видимым, а именно использовать прозрачные или сетчатые контейнеры, надписывать коробки или маркировать картинками. Вам должно быть удобно ориентироваться в вещах.

Не покупать приспособления для хранения заранее. Я рекомендую клиентам использовать то, что уже есть, и не захламляться лишними коробками. Только оценив количество вещей, способ их использования и размер помещения можно планировать покупку дополнительных принадлежностей.

Часто используемое поближе, редко — подальше. Один из основных принципов, о котором часто забывают. Тем не менее его соблюдение помогает поддерживать порядок в квартире на постоянной основе.

Разберите цифровые завалы

Устройте рейд по дому в поисках неиспользуемых гаджетов, зарядных устройств, шнуров и кабелей. Проверьте их работоспособность и убедитесь, что они действительно не нужны. Отправьте ненужные устройства в специальные точки приема, так как выбрасывать их в общие домовые мусорные баки нельзя. Промаркируйте каждый нужный кабель этикеткой — так их легче будет опознать в будущем.

Потратьте время, чтобы разобраться с файлами в компьютере, планшете и смартфоне. Придумайте свою систему навигации и хранения. Пользуйтесь возможностью хранить данные в облачных хранилищах и регулярно сохраняйте резервные копии. Разберите электронную почту, отпишитесь от ненужных рассылок.