Современный интерьер — это всегда эклектика, смело сочетающая традиции, законы архитектуры и новые технологии и материалы. Стилистика интерьера при этом зачастую выбирается исходя из возможностей пространства и предпочтений заказчика. На первый план выходит уникальность, интерьеры становятся визуально дороже как за счет фактур, так и за счет оттенков. В отделке меньше серого, больше глубоких тонов: темно-синего и зеленого, горчичного. Судя по трендам, ценности современного человека — это комфорт и путешествия, а главная идея интерьера — быть надежной и уютной крепостью.

Inherited elegance

Интерьеры в 2018 году становятся все сложнее, визуально богаче и индивидуальнее и напоминают номер бутик-отеля: глубокие цвета и оттенки, дерево, кожа, бархат, велюр и медные аксессуары. В основе inherited elegance (в переводе — «наследие элегантности») — все тот же mid-century modern, а новое прочтение является скорее корректировкой и дополнением к уже сложившейся эстетике красоты и шика.

Индивидуальность — это то, что отличает интерьер в стиле inherited elegance: дизайнеры предлагают уделять внимание деталям и предметам, которые напоминают о важных моментах. Еще один навык, необходимый для создания элегантного пространства, — умение гармонично сочетать старое с новым: доставшееся по наследству кресло и новый столик, эффектный комод и старые фоторамки и так далее.

Этому тренду есть вполне понятное объяснение: окружая себя глубокими цветами и богатыми фактурами, люди стремятся создать комфортное, обволакивающее пространство, которое оградит их от превратностей сложного внешнего мира.