Дизайн-хакМикротренды: Что делать, если скандинавский стиль надоел?
Выкрасить стены в темный, купить бархатное кресло и еще несколько приемов
Тенденции в дизайне интерьеров всегда отражают настроение в обществе, и это заметно по смене ведущих цветов года или продукции в интерьерных магазинах. Если раньше IKEA или H&M Home продвигали светлые и минималистичные предметы мебели и аксессуары, а Pantone в качестве цвета года анонсировал Rose Quartz и Serenity, то сейчас диваны становятся дороже и роскошнее, а цвета — глубже и насыщеннее.
Дизайнеры связывают эти тренды со стремлением людей скрыться от внешних потрясений и устроить свое личное убежище, максимально закрытое и комфортное. The Village рассказывает, как переделать нейтральный скандинавский интерьер с помощью краски для стен, текстиля и нескольких аксессуаров.
Текст: Нина Воинова
Что приходит на смену надоевшей Скандинавии?
Марина Новикова
дизайнер, основательница студии Smart Interior Design
Современный интерьер — это всегда эклектика, смело сочетающая традиции, законы архитектуры и новые технологии и материалы. Стилистика интерьера при этом зачастую выбирается исходя из возможностей пространства и предпочтений заказчика. На первый план выходит уникальность, интерьеры становятся визуально дороже как за счет фактур, так и за счет оттенков. В отделке меньше серого, больше глубоких тонов: темно-синего и зеленого, горчичного. Судя по трендам, ценности современного человека — это комфорт и путешествия, а главная идея интерьера — быть надежной и уютной крепостью.
Inherited elegance
Интерьеры в 2018 году становятся все сложнее, визуально богаче и индивидуальнее и напоминают номер бутик-отеля: глубокие цвета и оттенки, дерево, кожа, бархат, велюр и медные аксессуары. В основе inherited elegance (в переводе — «наследие элегантности») — все тот же mid-century modern, а новое прочтение является скорее корректировкой и дополнением к уже сложившейся эстетике красоты и шика.
Индивидуальность — это то, что отличает интерьер в стиле inherited elegance: дизайнеры предлагают уделять внимание деталям и предметам, которые напоминают о важных моментах. Еще один навык, необходимый для создания элегантного пространства, — умение гармонично сочетать старое с новым: доставшееся по наследству кресло и новый столик, эффектный комод и старые фоторамки и так далее.
Этому тренду есть вполне понятное объяснение: окружая себя глубокими цветами и богатыми фактурами, люди стремятся создать комфортное, обволакивающее пространство, которое оградит их от превратностей сложного внешнего мира.
Нормкор и japanordic
На задний план постепенно отошли серые и полностью белые интерьеры. Но это не означает, что эпоха скандинавского стиля и минимализма закончилась, просто направление получило новый виток, который носит название нормкор (от слов «normal» и «core»). Легкость и лаконичность стали классикой, которую никто не отменял. Нормкор — эстетическое явление, выражающееся не только в интерьере, но и в гардеробе современного человека. В целом это выдержанный, спокойный стиль, достаточный именно в своей нормальности.
По сути, сейчас дизайн интерьера развивается в двух глобальных направлениях — интерьер-келья и интерьер-витрина. Тенденцию оформлять пространства в спокойном, расслабленном, экологичном ключе можно обозначить как japanordic — смешение скандинавской и японской философии в интерьере. Правда, вслед за модернизмом середины века в интерьеры пришла мода на 70-e: бархат, бахрома, насыщенные оттенки. Свою роль сыграло то, что скандинавы первыми устали от преобладания монохрома и раскрасили стенды на международных выставках в насыщенные синие, изумрудные и лососевые оттенки.
Крупная плитка
Практически все ведущие производители сделали в этом году упор на большую плитку. Наиболее актуальная фактура — по-прежнему светлый мрамор. При этом небольшая шестигранная плитка все еще в тренде, однако уже как дополнение к крупной: многогранниками можно выложить акцентную часть — например, экран у ванны или пол.
Стеновые панели и высокие двери
Еще один тренд — стеновые панели и лепнина на стенах: дерево и декоративные молдинги создают уют и делают пространство более камерным. В целом это еще один инструмент, который уводит от скандинавского стиля к взрослому, выдержанному интерьеру.
Композицию в новом, более смелом и дорогом интерьере с бархатными диванами и медными светильниками помогают выдерживать двери без наличника, идущие до самого потолка. Они визуально вытягивают пространство, подчеркивая дух современности в интерьере.
Хлопок и лен
На контрасте с бархатной и велюровой обивкой диванов и кресел основными декоративными тканями стали хлопок и лен: в тренде столовый текстиль, постельное белье, подушки и шторы — легкие, теплых природных оттенков. Объемные пледы крупной вязки, похоже, постепенно отходят на второй план, уступая место более тонким вариантам с кисточками и без.
Бахрома, крупные цветы, эффектные принты
Если говорить о деталях, то акценты делаются на золоте и меди, цветном стекле, бахроме, эффектных растительных принтах и крупных экзотических цветах. В моду вошел красивый пыльно-розовый цветок протея из Южной Африки. В сочетании с пальмовыми листьями он отлично смотрится в вазе на камине, обеденном столе или возле кровати — особенно если интерьер выдержан в кашемирово-розовом, персиковом или других нежных тонах.
Что касается золота и меди, эти металлы прослеживаются в аксессуарах: от шкатулки или стакана для свечи до пробки на бутылке в виде медной головы леопарда.
Знаковые предметы
Среди дизайнеров буквально открыта охота на конкретные модели светильников. Это, например, серия Flos дизайнера Майкла Анастасиадиса, Branching Bubble Линдси Адельман, Bistro марки One King Lane, Favreby у Stilnovo, а также Modo, разработанный современным американским дизайнером Джейсоном Миллером — все они как нельзя лучше отражают дух стиля mid-century modern. Также в современном интерьере не обойтись без кресел Minotti или Ottiu в бархатной отделке.
Как шведы меняют интерьер?
Екатерина Олейникова
дизайнер студии «Точка дизайна»
Ежегодная интерьерная выставка Stockholm Furniture Fair в этом году удивила своей насыщенностью и необычным представлением скандинавского дизайна. Открывал выставку совершенно далекий, казалось бы, от скандинавской минималистичной эстетики павильон Паолы Навоне — итальянского дизайнера и трендсеттера. Вот несколько идей, которые показались мне интересными.
Соединение индустриального и ручного
Желание соединить в одном интерьере предметы индустриального и ручного труда было хорошо заметно на стенде Паолы. К примеру, светильники над обеденной группой состояли не только из пластиковых деталей, но и из деревянных веток, а для декора использовались необычные африканские маски.
Способность вещей и материалов красиво стареть со временем
В основном это касалось материалов, которые могут изменять свой внешний вид, например металлических фасадов мебели или предметов декора. На одном из стендов я нашла коллекцию ваз, состоящих из разных элементов, одним из которых был окисляющийся и меняющий со временем внешний вид металл.
Сложные цвета и их сочетания
Если пару лет назад на всех выставках можно было встретить разнообразие пастельных и пудровых оттенков, так характерных для скандинавского дизайна, то теперь общемировые тренды, наоборот, заполняют скандинавский дизайн цветом. Оттенки горчичного, розового, бордового, зеленого соединяются в интерьерах в различных сочетаниях, а разнообразие фактур и поверхностей тканей создает игру полутонов даже среди предметов одного цвета.
Флористическое оформление интерьера
Если раньше в тренде были тропические растения и суккуленты, то теперь в декоре больше используются цветочные композиции в разных вариациях. Встречаются и объемные цветочные композиции в тандеме с минималистичными ветками дерева. На вазы в этом случае не ставят практически никакого акцента: они, скорее всего, будут сделаны из прозрачного стекла и иметь лаконичную форму.
Фотографии: обложка, 2 — demphoto — stock.adobe.com, 1 — Анна Михеева, 3 — Полина Рукавичкина
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