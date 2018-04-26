Выбирая квартиру, в первую очередь спросите себя, что для вас важно. Для семьи с детьми и для холостяка нужны разные планировки — как и для тех, кто работает из дома, или тех, кто постоянно находится в разъездах, а домой приезжает только переночевать. Поэтому перед покупкой представьте, как проходит ваш стандартный будний или выходной день: что вы делаете утром (может, вы любите бегать по утрам, и потому важно наличие парка), сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добраться до работы, много ли времени вы проводите дома и так далее.

Обязательно продумайте, где и в какой момент вы будете делать что-то вместе со своей семьей: это может быть совместное приготовление ужинов или чистка зубов с ребенком в ванной. Что это даст? Вы поймете, нужна вам большая гостиная или нет, возможно, нужна большая кухня или спальня. В общем, расставите приоритеты. Вы даже можете составить список всех дел, которыми вы так или иначе будете заниматься дома, и расписать поэтапно их исполнение — это поможет вам определиться с необходимыми зонами в квартире.

Также при покупке квартиры имеют значение ваши планы, цели и перспективы. Например, сейчас у вас детей нет, но они планируются. Потому сразу смотрите, где вы сделаете детскую. Или если вы сейчас собираетесь пожить в квартире, а потом собираетесь ее сдавать, то подумайте, кому, и обустройте ее так, чтобы людям было комфортно в ней жить.