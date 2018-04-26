Дизайн-хакКак выбрать хорошую квартиру в новом доме
Зачем нужен распорядок дня и на что обращать внимание при просмотре
С одной стороны, квартира в новостройке — это круто: современный дом, уютная территория, а если вы еще и приобрели квартиру на начальном этапе строительства, то хорошая экономия. С другой — при покупке такого жилья возникает много вопросов: брать с ремонтом или без, на что обращать внимание в случае свободной планировки, с чего начинать ремонт и так далее. Архитектор Алексей Иванов рассказал The Village об основных моментах, которые нужно учесть при выборе квартиры в новостройке.
С чего начинать поиски?
Алексей Иванов
архитектор-дизайнер, сооснователь мастерской
Выбирая квартиру, в первую очередь спросите себя, что для вас важно. Для семьи с детьми и для холостяка нужны разные планировки — как и для тех, кто работает из дома, или тех, кто постоянно находится в разъездах, а домой приезжает только переночевать. Поэтому перед покупкой представьте, как проходит ваш стандартный будний или выходной день: что вы делаете утром (может, вы любите бегать по утрам, и потому важно наличие парка), сколько времени вы готовы тратить на то, чтобы добраться до работы, много ли времени вы проводите дома и так далее.
Обязательно продумайте, где и в какой момент вы будете делать что-то вместе со своей семьей: это может быть совместное приготовление ужинов или чистка зубов с ребенком в ванной. Что это даст? Вы поймете, нужна вам большая гостиная или нет, возможно, нужна большая кухня или спальня. В общем, расставите приоритеты. Вы даже можете составить список всех дел, которыми вы так или иначе будете заниматься дома, и расписать поэтапно их исполнение — это поможет вам определиться с необходимыми зонами в квартире.
Также при покупке квартиры имеют значение ваши планы, цели и перспективы. Например, сейчас у вас детей нет, но они планируются. Потому сразу смотрите, где вы сделаете детскую. Или если вы сейчас собираетесь пожить в квартире, а потом собираетесь ее сдавать, то подумайте, кому, и обустройте ее так, чтобы людям было комфортно в ней жить.
На что обращать внимание
при просмотре квартир?
Есть несколько параметров, которые в некоторых случаях могут стать ограничениями при перепланировке или ремонте:
Расположение инженерных сетей
Часто застройщики рассказывают, что в квартире предусмотрена свободная планировка и можно располагать комнаты как угодно. По факту это не всегда работает: на плане квартиры в любом случае существуют так называемые «мокрые зоны» (кухня и санузлы), расположение которых строго регламентировано. К тому же ни кухню, ни ванную нельзя увеличить за счет площади жилых комнат.
Высота вывода канализации
Вы наверняка видели красивые картинки ванных комнат, где уровень душевой кабины совпадает с уровнем пола в ванной: на них нет никакого поддона — просто трап в полу и иногда стеклянная перегородка, защищающая от сильных брызг. Если вы хотите сделать то же самое в своем интерьере, то имейте в виду, что здесь важна высота вывода канализации.
Наличие балкона или лоджии
Существуют нормы противопожарной безопасности, которые запрещают присоединять балкон к жилой комнате: в квартире должно быть место, где вы можете спрятаться от пожара, и это именно балкон. Демонтаж подоконного блока также очень сложно согласовать: в некоторых случаях он является не просто архитектурным элементом, а удерживает балконную плиту от обрушения.
Расположение несущих стен
Они определяют, где и какие комнаты вы можете сделать. Если в квартире много несущих стен, то придумать что-то с планировкой вам будет сложнее. Сделать проем в несущей стене не всегда возможно — это зависит от ремонта соседей снизу или сверху.
Количество окон и вид из них
Классическое правило: количество окон определяет количество комнат. Правда, иногда можно определять зоны кухни или гостиной вдали от окна за стеклянной перегородкой — это те зоны, которым не обязательно нужен естественный свет. Важен также размер окон: панорамные окна всегда лучше, чем маленькие, так как чем больше света, тем просторнее в квартире. Опять же, благодаря открывающейся из окна перспективе можно чувствовать себя более комфортно.
Стоит ли покупать квартиру
с ремонтом?
Покупая квартиру с готовым ремонтом, вы экономите в первую очередь время: в этом случае вы можете въехать сразу же, доделав какие-то мелочи уже после переезда. Также готовый ремонт бережет нервы — те, кто имел дело с ремонтом, поймут. С другой стороны, готовая отделка не даст вам развернуться, в отличие от квартиры без ремонта, которую можно обустроить в зависимости от потребностей, образа жизни и перспектив (всего того, о чем мы писали выше).
Кому подойдет квартира с ремонтом:
— частным инвесторам, которые планируют сдавать квартиру;
— тем, кто покупает жилье в ипотеку;
— семьям, для которых данная квартира — промежуточный этап на пути к покупке более дорогого жилья.
Кому подойдет квартира без ремонта:
— тем, кто делает квартиру на перспективу (для детей, например);
— семьям, у которых есть время и возможность обустроить жилье под себя, со своей планировкой;
— тем, кто хочет сэкономить: квартира без ремонта стоит дешевле;
— тем, у кого есть время ждать, пока будут производиться ремонтные работы.
Не пренебрегайте услугами дизайнерских фирм и бюро, с которыми вы можете проконсультироваться до покупки и сравнить несколько вариантов: специалисты помогут вам определиться с возможной планировкой. Например, правильно разграничить личные и общественные зоны, чтобы потом не возникало неловких ситуаций с родственниками или гостями. Или проверят расположение «мокрых зон», к которым всегда много вопросов у БТИ.
Фотографии: обложка, 2 — hanohiki — stock.adobe.com, 1 — Robert Kneschke — stock.adobe.com
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