Дизайн-хакЧистый интерьер: Правила минимализма от адептов стиля
Натуральные материалы, графичные акценты, отраженный свет и еще несколько идей
Дизайнеры считают, что минимализм в чистом виде — явление для российских интерьеров чрезмерно стерильное. Бабушкины шкатулки, сувениры из путешествий, подписные издания и собрания сочинений, за которыми охотились родители, вряд ли в ближайшее время покинут наши квартиры. Но тренд на «разумное потребление» и распространение интернета и гаджетов все же сильно меняют представление людей о количестве предметов, которые действительно необходимы в повседневной жизни. Информации хватает на экране лэптопа, домой многие приходят лишь ночевать, а потому часто возникает потребность в уменьшении «визуального шума». The Village рассказывает, как сделать собственный интерьер более лаконичным, а жизнь простой.
Текст
Маша Шаталина
Ольга Назарова
архитектор и руководитель интерьерного направления архитектурного бюро AI-Architects
Если брошенный на кресло халат, на ваш взгляд, спорит с интерьером, а лишние вещи хочется спрятать в шкаф, если вы отдаете предпочтение пространствам, полным воздуха и света, цените четкую геометрию и чистые линии и не любите загроможденные мебелью комнаты, скорее всего, вы — поклонник минимализма. В таком пространстве нет практически ничего, кроме аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничных сочетаний оттенков и материалов. И в этом кроется основная сложность стиля, потому что работа над интерьером требует особой тщательности: места соединения поверхностей, швы и узлы — все должно быть выполнено аккуратно и точно, чтобы ничто в итоге не мешало взгляду скользить по пространству.
Продуманное хранение
Минимализм не диктует планировку: у вас может быть квартира с объединенной гостиной и кухней, закрытой гардеробной или большой кладовкой, или, чего-то может не быть. В любом случае, чтобы поддерживать чистоту стиля, вы должны подумать о зонах для хранения вещей. В идеале, конечно, для предметов, которые спорят с интерьером и со временем накапливаются в любой семье, лучше выделить отдельное помещение. Но если площадь и планировка предполагают только шкафы, их нужно «растворить» в помещении. Не делайте на фасадах систем хранения ручки: люди, которые придут к вам в гости, сначала даже не поймут, что перед ними шкаф, подумают, что это просто красивая стена с зеркалом или фактурной деревянной панелью.
Натуральные материалы
В свободном и лаконичном интерьере взгляд естественным образом ищет, за что зацепиться. Поэтому минимализм «признает» только натуральные фактуры. В отделке лучше использовать бетон, камень, дерево, металл, стекло. Особенно часто в своих проектах мы применяем древесину: зашиваем ею системы хранения, фрагменты стен, много предметов делаем по собственным чертежам. Текстура дерева — это всегда уникальный спокойный «орнамент», который не может наскучить и одновременно добавляет минималистичному интерьеру уюта и естественности.
Лаконичные акценты и текстиль
Чтобы минимализм не казался стерильным и безликим, ему необходимы акценты. Можно оформить одну из стен графичной росписью, картинами или фотографиями. В последнее время я часто присматриваюсь к недорогому направлению в изобразительном искусстве: к полотнам, сколоченным из досок с нанесенными на них абстрактными сюжетами. Такие произведения — это одновременно и натуральный материал, и арт-объект, и элемент оформления стены.
Минимализм предпочитает крупные формы в декоре: выбирая вазы и скульптуры, отдавайте предпочтение размерам M, L, XL.
Текстиль (шторы и покрывала) нужно подбирать так, чтобы они не выделялись, а растворялись в интерьере, то есть соответствовали оттенкам стен или мебели. Для стиля характерны несколько способов декора окон: жалюзи; тонкие, как пергамент, рулонные шторы, устанавливаемые на самой раме; традиционные «рулонки» из более плотной ткани, раскатываемые поверх окна, и, конечно, портьеры. Главный совет в декорировании тканями — подбирайте их в самом конце ремонта, когда закончена отделка и определена вся мебель.
Правильный белый
Белый и оттенки серого цвета для минимализма кажутся очевидными. Однако чистый белый — слишком холодный и удручающий, если им покрывать все стены. В своих проектах мы применяем теплый белый, похожий на молоко с капелькой кофе.
Отраженный свет
Проектируя освещение, которое в том числе сказывается на восприятии цвета в интерьере, мы стремимся, чтобы ламп не было видно, чтобы свет был отраженным, то есть направляем источник на поверхность, которая, в свою очередь, отражает лучи и придает им новый оттенок. Однако если вы хотите получить в помещении дополнительный элемент, работающий как арт-объект, скрывать светильники не стоит. Особенно если из существующего разнообразия приборов в стиле минимализма вы подобрали что-то интересное по дизайну. Мой совет: не устанавливайте такие светильники слишком близко друг к другу, исходите из потребностей (верхний заливающий свет, локальный для чтения или бесед) и настроения, которое хотите создать.
Виктория Золина
дизайнер студии Zi-design
Меняется ли стиль со временем?
Впервые о минимализме заговорили в середине 60-х годов. Истоки этого стиля лежат в конструктивизме и функционализме, однако основное влияние на формирование стиля оказали японская архитектура и дизайн, которые проникли в западный мир после Второй мировой войны: из помещений безжалостно стали изгоняться предметы, не несущие в себе конкретной функциональной нагрузки. В своем первоначальном виде минималистичный интерьер очень строг и аскетичен, но современная концепция минимализма более демократична: добавляются декоративные элементы, цветовые акценты, текстиль. Помещение становится менее строгим, отражает интересы и увлечения человека, который в нем живет.
Можно ли использовать яркие цвета?
Лучше несколько раз подумать, прежде чем добавить в такой интерьер цветное пятно. Мое убеждение: минимализм — сам по себе яркий стиль, как правило, построенный на контрасте оттенков белого и черного. Из-за этого многие считают его лишенным индивидуальности — с этой позицией я не согласна: грамотные монохромные интерьеры всегда вызывают у меня яркие эмоции и запоминаются. Чтобы минимализм не был скучным, нужно поработать с фактурами, формами, графикой, поиграть на контрасте матовых и глянцевых поверхностей, добавить дерево, стекло и металл, уделить внимание подсветке, которая задаст нужную атмосферу.
Чего не должно быть
в минималистичном интерьере?
На мой взгляд, в первую очередь в интерьере не должно быть ощущения тесноты. Как этого добиться? Точно не убрав всю мебель. Это удивительно, но даже если убрать всю мебель из комнаты, она не будет выглядеть просторнее, а станет пустой — это разные вещи.
Опять же, я бы не стала воплощать идею чистого минимализма в типовой малогабаритной квартире, это изначально неудачная затея. В маленькой квартире можно сделать функциональный не перегруженный интерьер; эстетика минимализма же просит воздуха — для него нужны большие окна и пространства.
В минимализме не должно быть и ощущения темноты: работе со светом нужно уделить особое внимание. Основной акцент — на естественное освещение. Чтобы его усилить, часто используют отражающие (глянцевые) поверхности мебели, стекло и даже глянцевые наливные полы. Окна по максимуму оставляют открытыми. Большие окна, повторюсь, важная составляющая интерьера.
В минималистичном интерьере не должно быть дешевых отделочных материалов и мебели. В лаконичном пространстве мебель сама по себе является акцентной и притягивающей взгляд. Минимализм — это роскошная простота.
И конечно, нужно убрать все лишние предметы, не несущие функциональной нагрузки. Декор и визуальный «мусор» тоже сводится к минимуму.
Гостиная
Диван может быть любым: угловым, модульным, прямым — все зависит от задач, которые стоят перед помещением. Единственное, отдавайте предпочтение простым формам. Продумывая место под ТВ, обратите внимание на интересные приемы, которые используют в минималистичных интерьерах: например, полностью закрыть стенку фасадами — их можно сделать однотонными глянцевыми, такая система будет выглядеть как декоративная стена. Можно сделать такую стену более открытой и в черном цвете, вписать в центр черный телевизор — и он будет смотреться очень органично.
Спальня
В спальне по возможности сделайте гардеробную комнату, чтобы, опять же, убрать все вещи в одно укромное место. Лучше всего с дверями-«невидимками»: они не бросаются в глаза, их легко покрасить в цвет стен или любой нейтральный, на них нет никакого дополнительного декора, который будет перетягивать на себя внимание. Если же места для гардеробной нет, лучше всего сделать встроенный шкаф в нише с отделкой, которая бы сливалась со стенами.
Кухня
Минималистичная кухня визуально должна быть лаконична, строга и проста. Гладкие фасады в этом интерьере, как правило, однотонные или контрастные, без дополнительного декора вроде фасок и декоративных ручек. Часто дизайнеры используют систему push up. Как правило, на такой кухне ничего не навешивают на фартук, соответственно, очень большое внимание уделяется системам хранения — чтобы все было под рукой и всем было удобно пользоваться. Продумайте выдвижные ящички в шкафах, органайзеры, которые упрощают процесс готовки. Еще один интересный прием — это кухня в шкафу: распахиваешь дверцы — и перед тобой полноценное место для готовки, которое скрывается при необходимости.
Детская
Для детской подойдет мебель-трансформер: у некоторых производителей есть интересные модели с убирающейся в стенку кроватью. Рабочий стол тоже можно убрать в шкаф — этот прием поможет спрятать творческий беспорядок на детском столе и визуально не захламлять пространство: открыл, порисовал, полепил, закрыл — и снова в детской минимализм без лишних деталей.
Также стоит продумать систему хранения для игрушек — это могут быть выдвижные тумбы, боксы на колесиках. Сделайте их разных размеров: под мелочи, конструкторы, пазлы или мягкие игрушки. Если у вас в детской встроенный шкаф, отдайте нижнюю часть под выкатывающиеся модули для игрушек: во-первых, это очень функционально, а во-вторых, задвинул — и ничего лишнего в комнате.
Фотографии: обложка, 1, 3 – Анна Михеева, 2 – Максим Лоскутов
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