Если брошенный на кресло халат, на ваш взгляд, спорит с интерьером, а лишние вещи хочется спрятать в шкаф, если вы отдаете предпочтение пространствам, полным воздуха и света, цените четкую геометрию и чистые линии и не любите загроможденные мебелью комнаты, скорее всего, вы — поклонник минимализма. В таком пространстве нет практически ничего, кроме аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничных сочетаний оттенков и материалов. И в этом кроется основная сложность стиля, потому что работа над интерьером требует особой тщательности: места соединения поверхностей, швы и узлы — все должно быть выполнено аккуратно и точно, чтобы ничто в итоге не мешало взгляду скользить по пространству.

Продуманное хранение

Минимализм не диктует планировку: у вас может быть квартира с объединенной гостиной и кухней, закрытой гардеробной или большой кладовкой, или, чего-то может не быть. В любом случае, чтобы поддерживать чистоту стиля, вы должны подумать о зонах для хранения вещей. В идеале, конечно, для предметов, которые спорят с интерьером и со временем накапливаются в любой семье, лучше выделить отдельное помещение. Но если площадь и планировка предполагают только шкафы, их нужно «растворить» в помещении. Не делайте на фасадах систем хранения ручки: люди, которые придут к вам в гости, сначала даже не поймут, что перед ними шкаф, подумают, что это просто красивая стена с зеркалом или фактурной деревянной панелью.

Натуральные материалы

В свободном и лаконичном интерьере взгляд естественным образом ищет, за что зацепиться. Поэтому минимализм «признает» только натуральные фактуры. В отделке лучше использовать бетон, камень, дерево, металл, стекло. Особенно часто в своих проектах мы применяем древесину: зашиваем ею системы хранения, фрагменты стен, много предметов делаем по собственным чертежам. Текстура дерева — это всегда уникальный спокойный «орнамент», который не может наскучить и одновременно добавляет минималистичному интерьеру уюта и естественности.