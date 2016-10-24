Казалось бы, все взрослые люди прекрасно знают, как тщательно и при каких обстоятельствах нужно мыть руки. И разбираться в этой теме лишний раз не имело бы смысла, если бы не недавние исследования, которые показали, что многие моют руки неправильно и делают это далеко не всегда. Вроде бы это личная проблема каждого конкретного человека, который, например, воспользовался общественным туалетом и пренебрег гигиеной, но масштаб проблемы оказывается намного шире.

По словам кандидата биологических наук Дмитрия Алексеева, если все люди начнут тщательно мыть руки, то человечеству удастся побороть такую проблему всемирного здравоохранения, как антибиотикорезистентность, — то есть устойчивости инфекций к антибактериальным препаратам.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ к.б.н., директор по R&D биомедицинского холдинга «Атлас»

Почему важно мыть руки?

Распространение многих заболеваний и вирусов связано с тем, что люди моют руки без мыла, не проточной водой или не моют их вовсе. Например, если кто-то не помыл руки после туалета и отправился гулять по городу, ездил в общественном транспорте, держался за поручень в метро, то на этом поручне могли остаться бактерии, такие как сальмонеллы или опасные разновидности кишечной палочки, которые вызывают тяжелые расстройства кишечника. Кроме того, через предметы могут передаваться и заболевания дыхательных путей, не только микробные, но и вирусные — например, грипп.

Поэтому особенно важно тщательно мыть руки в период эпидемий гриппа. Большинство людей зачастую неосознанно теребят нос и рот. А оказавшись на руках, невидимые глазу опасные микробы могут таким образом попасть в рот и заразить человека, а потом передаваться дальше к другим людям, с которыми он общается.

В мировом масштабе косвенно мытье рук с мылом помогает бороться с антибиотикорезистентностью — глобальной проблемой здравоохранения, когда лекарства перестают действовать. Когда люди тщательно следят за гигиеной, они меньше заражаются бактериальными инфекциями, соответственно, врачи прописывают меньше антибиотиков и, следовательно, уменьшается рост устойчивости микробов к лекарствам. Взаимосвязь на первый взгляд неочевидная, но она есть.

Когда бактерии размножаются, то в их геномах случайно возникают изменения — мутации. Большая часть мутаций бесполезна для бактерий, такие мутанты растут хуже своих сородичей и в конце концов вымирают. Однако изредка происходят мутации, которые приводят к тому, что у бактерии появляются особые свойства, например она становится устойчивой к антибиотику, который был смертелен для ее предков.

Обычно таких бактерий немного. Однако если принимать антибиотик, то чувствительные к лекарству бактерии вымирают, зато устойчивые разрастаются и занимают их место. Более того, бактерии способны меняться генами устойчивости, даже если они совсем из разных видов (это называется горизонтальный перенос).

В чем проблема? В том, что если человек неправильно мыл руки, заболевал, потом неправильно принимал антибиотики (занимался самолечением, пил не тот препарат, не пропил весь курс до конца), то в результате устойчивая часть бактериальной популяции может выжить и передаться другим людям. Так человечество невольно способствует эволюции устойчивых бактерий.

В итоге велик риск появления суперпатогенных микроорганизмов, которые приобретают устойчивость не к одному, а ко множеству лекарств, и от них ничем не получится вылечиться.

К сожалению, такие виды уже шагают по планете. Именно поэтому важно глобально снизить употребление антибиотиков, а это можно сделать, снизив количество заболеваний, которые, в свою очередь, зависят от того, как каждый отдельно взятый человек соблюдает гигиену.

Как часто нужно мыть руки?

Частота мытья рук зависит от того, какой образ жизни вы ведете, но скорее не от времени, а от ситуации. Обязательно мыть руки нужно: до, во время и после приготовления еды, до приема пищи, до и после того, как вы контактировали с кем то, кто болеет, до и после лечения порезов или ран, после посещения туалета, после смены подгузника ребенку, после того как вы высморкались или покашляли, после того как вы контактировали с животными, их едой или туалетом, после того как вы выбрасывали мусор.

Но есть грань, которую переходить не нужно, когда стремление к чистоте превращается в болезненное. Если вы непрерывно моете руки, кожа начнет краснеть, трескаться и шелушиться. В трещины начнут проникать опасные грибки и бактерии. Так что эффект получится противоположный. Если профессия обязывает часто мыть руки, лучше частично переключиться на спиртовые гели.

Как правильно мыть руки?

Простой водой. Ее человечеству всегда хватало, благодаря чему мы и живы. Причем теплая или горячая вода подходит лучше. А теми немногими бактериями, которые не удалось смыть, займутся защитные механизмы организма. Для иммунной системы это будет даже полезно.

Намочите руки чистой проточной водой, намыльте мылом и трите друг об друга в течение 20 секунд, ополосните руки и высушите или вытрите насухо.

Лучше всего мыть руки именно чистой проточной водой с мылом, но если вы оказались в такой части мира, где нет проточной воды, мойте руки в доступной воде, но обязательно с мылом. Если нет ни мыла, ни воды, пользуйтесь спиртосодержащими санитайзерами.

Не опасно ли пользоваться автоматическими сушилками для рук в общественных туалетах?

Недавнее исследование показало, что турбосушилки могут распространять бактерии достаточно быстро, но современные производятся с тонкими фильтрами, что предотвращает возможность выдувания бактерий. В любом случае лучше воспользоваться такой сушилкой или вытереть руки бумажным полотенцем, чем оставлять руки мокрыми. Потому что на мокрые руки бактерии гораздо быстрее налипают и задерживаются надолго, попадая потом в рот и нос.

Действительно ли работают антибактериальные гели для рук и можно ли ими заменить мытье рук?

Если грязь видна на руках, то лучше сначала все-таки воспользоваться водой и мылом. Антибактериальные гели меньше сушат кожу, чем антимикробное мыло, убивают большинство не только микробов, но и вирусов. При этом «хорошие» бактерии тоже умирают, но потом быстро восполняются с других частей кожи.

Помогает ли обычное мыло в борьбе с бактериями или лучше пользоваться антибактериальным?

Обычное мыло работает, и его вполне достаточно. А вот с антибактериальным есть проблемы. В США запретили продажу мыла с компонентами, у которых были найдены побочные действия. Например, один из наиболее распространенных компонентов, триклозан, может привести к повреждениям печени. Это бессмысленный риск, потому что антибактериальное мыло ненамного эффективнее обычного. Более того, антибактериальное мыло чем-то похоже на то, когда не проходишь до конца курс антибиотиков или принимаешь их в недостаточной дозировке: все плохие бактерии все равно не уничтожаются, становятся устойчивыми к активному веществу и постепенно вытесняют полезные. Десятки миллионов человек, пользующихся этим мылом ежедневно, вносят свой вклад в рост антибиотикорезистентности.

Какие бактерии наиболее опасны для человека и как избежать контакта с ними?

Вообще, многие опасные бактерии могут выживать на различных поверхностях от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от вида. Например, сальмонелла выдерживает около дня, а туберкулез — до четырех месяцев. Особенно живучи бактерии, которые образуют споры, — специальную форму клетки, подготовленную для выживания в жестких условиях. Споры могут пережить даже кипячение. Например, бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм — смертельно опасное поражение нервной системы. Оно вызывается производимым бактерией ботулотоксином, который в очень низких дозах входит в состав ботокса.

Избежать заражения можно, если не употреблять просроченные и сырые продукты и делать прививки. Также важно перед едой мыть фрукты и овощи, потому что на них могут попасть кишечные бактерии не только от людей, которые их выращивали и собирали, но и от скота, а также другие бактерии.

Какие бактерии полезны для человека?

Человеку удалось приручить множество бактерий: с помощью одних он получает, например, йогурт, с помощью других — биотопливо. Но если говорить о бактериях, которые живут на поверхности и внутри тела человека, то есть понятие комменсальной, или нормальной, флоры. В ходе совместной эволюции с человеком на протяжении миллионов лет с нами остались те, которые нам так или иначе полезны. Нормофлора выполняет множество важных функций, например барьерную — защищает от патогенов-возбудителей инфекций.

Свято место пусто не бывает: когда нормофлора повреждается, на свободное место тут же начинают претендовать многочисленные зловредные микробы.

Полезные микробы, обитающие в кишечной системе, участвуют в обмене веществ организма. Они разлагают остатки пищи и образовывают полезные вещества, синтезируют витамины, регулируют иммунную, эндокринную, нервную и другие системы.

Десятки миллионов человек, пользующиеся антибактериальным мылом ежедневно,

вносят свой вклад в рост антибиотикорезистентности

Мы все наслышаны о том, что очень полезны бифидо- и лактобактерии, но во многом это благодаря тому, что свойства этих видов хорошо были изучены с помощью имевшихся научных методов и им было посвящено много исследований. Между тем в последние годы ученые с помощью методов метагеномного ДНК-секвенирования узнали, что в микробиоте человека живет очень много ранее неизвестных видов, причем больше половины из них нельзя выделить и вырастить, чтоб изучить в деталях. Поэтому мы до сих пор не знаем, чем именно полезны многие бактерии. Однако есть и известные. Например, вид Faecalibacterium prausnitzii предотвращает кишечные воспаления за счет того, что перерабатывает клетчатку (не перевариваемую самим человеком) в масляную кислоту — вещество, подкармливающее стенки кишечника, защищающее его от воспаления и возникновения рака.

Способен ли организм человека самостоятельно бороться с вредными бактериями?

С нормальными бактериями, обитающими в человеке, у иммунной системы есть договоренности: на них не нападают, покуда они себя хорошо ведут. Сбой этих договоренностей приводит к тяжелым заболеваниям: например, воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона, связаны с ненормальной реакцией иммунитета на обычные бактерии.

Но, если в организм попадает чужеродная бактерия (или нормальная бактерия окажется не на месте, например кишечная попадет в рану), иммунитет тут же распознает и атакует ее. Когда у человека все в порядке с иммунной системой, она расправляется с захватчиком. Хуже тем, у кого иммунитет ослаблен после обширной хирургической операции или раковой терапии. Для таких пациентов особенно опасны антибиотикорезистентные микробы — поскольку, пока удастся подобрать эффективную схему лечения, человека могут просто не успеть вылечить.

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