Не важно, обращаетесь ли вы в коммерческую клинику или выбираете услуги государственной: необходимо, чтобы врач был компетентным, а его диагнозы —обоснованными. Но как понять, хороший ли специалист перед вами? Руководитель отдела контроля качества медицинской помощи и врач-эндокринолог клиники «Атлас» Юрий Потешкин перечислил несколько признаков, по которым можно узнать хорошего врача.

Комментарий Юрий Потешкин, врач-эндокринолог клиники «Атлас»

Надежность

Хороший врач выглядит опрятно: чистый медицинский халат, одежда, руки — все должно быть в полном порядке. Важно, чтобы с первой минуты знакомства врач вызывал у пациента чувство доверия и безопасности. Это обязательное условие, без которого невозможно никакое лечение. Согласно исследованиям, пациентам, которые доверяют своим врачам, проще изменить свой образ жизни — например, сбросить лишний вес или отказаться от соленой пищи при высоком риске артериальной гипертензии.

Один из важных факторов доверия между врачом и пациентом — партисипативность, участие пациента в процессе лечения и принятия решения. Варианты, когда пациент в стенах медицинского учреждения превращается в объект лечения, безмолвный и безропотный, уходят в прошлое. Теперь пациент может сам выбирать, как ему лечиться, а задача врача — предоставить ему в достаточно информации для принятия решения.

Внимание

Врач обязан опросить пациента и выяснить, что стало причиной визита и какую цель ставит перед собой пациент. Доктор задаст вопросы о самочувствии пациента, его привычках и образе жизни, истории развития симптомов, сопутствующих заболеваний и лекарствах, которые он принимает. Обязательно расспросит о случаях заболеваний среди ближайших родственников — родителей, бабушек и дедушек, родных братьев и сестер.

Некоторые вопросы могут показаться не относящимися к делу или к основной специальности врача. Это нормально: врач должен учитывать все до мельчайших подробностей и обращать внимание на детали, не обязательно очевидно связанные с жалобами пациента. Хороший специалист знает много тонкостей и проверяет все возможные варианты заболеваний.

Любой прием должен включать в себя осмотр. При этом не обязательно он будет сопровождаться пышной церемонией — пациенту не всегда нужно раздеваться и ложиться на кушетку. Для осмотра некоторым специалистам будет достаточно оценить тип телосложения, распределение подкожно-жировой клетчатки, состояние волос и кожи, пропальпировать органы, необходимые для диагностики. При этом необходимо, чтобы врач учитывал комфорт пациента и не вторгался в его личное пространство без необходимости.

Открытость

Врач должен спокойно и терпеливо отвечать на все вопросы пациента и комментировать — в необходимых пределах — каждое свое решение. Хороший доктор всегда объяснит, что происходит, раскроет все непонятные пациенту термины, даст пациенту возможность принимать решения.

Если речь идет о назначении анализа, врач объяснит, какую информацию даст исследование и почему его необходимо провести. Любой анализ не играет никакой роли до тех пор, пока его не интерпретировал специалист. По запросу пациента врач должен быть готов прокомментировать каждый показатель анализа и оценить его вклад в диагностику.

Важно, чтобы каждый осмотр заканчивался постановкой предварительного или окончательного диагноза. В некоторых случаях, чтобы заранее не тревожить пациента, врач может умолчать до определенного момента о диагнозе или причине назначения анализа. Это необходимо, например, при подозрении на онкологические заболевания — не нужно пугать пациента до получения надежных результатов исследований.

При этом, если пациент задает прямой вопрос, врачу нужно проговорить все предполагаемые варианты, а не только назвать самый негативный. Здесь от врача потребуются знания принципов этики и деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности. — Прим. ред.).

Профессионализм

У каждого врача за спиной медицинское образование, но современная наука развивается быстрыми темпами: методы диагностики совершенствуются, постоянно обновляется база знаний о болезнях, появляются новые результаты клинических исследований. Поэтому для врача становится необходимостью знание иностранных языков: большинство статей публикуется на английском языке.

Врач не будет назначать препараты с недоказанной эффективностью — за исключением случаев, когда здоровый пациент уверен, что болен. В этом случае такие назначения работают по принципу плацебо и пациент чувствует себя лучше. Параллельно с этим, как правило, рекомендуется консультация психотерапевта — такие симптомы могут быть связаны с депрессией или неврозом.

Хороший врач не будет ставить устаревшие или коммерческие диагнозы — заболевания, которые отсутствуют в Международной классификации болезней или не соответствуют симптомам пациента, но для лечения которых может быть назначено дорогостоящее лечение. Если вы не уверены в назначенном лечении или обследовании, лучше проконсультируйтесь с другим специалистом или проверьте действия врача на UpToDate (поиск по статьям для пациентов бесплатный).

Все назначения врача должны соответствовать международным рекомендациям. Врач не может давить на пациента. Если у вас возникают сомнения, не стесняйтесь задать все вопросы своему врачу или обратитесь за вторым мнением к еще одному специалисту, если вам не удалось получить ясного ответа.

Командная работа

Не всегда для лечения пациента достаточно усилий одного специалиста — иногда нужна командная работа. В таких случаях не работают адресные рекомендации: часто проверенному врачу, о котором вы узнали от знакомых, нужно отправить вас к другому специалисту, и на этом магия рекомендации может закончиться. География лечения становится необъятной, медицинские бумаги теряются по разным учреждениям (если вы вообще получаете их на руки), анамнез заболевания приходится повторять десятки раз.

Качественное медицинское обслуживание требует комплексного подхода. За спиной врача должна быть проверенная клиника или его собственная сеть контактов. Тогда врач легко сможет собрать мультидисциплинарный консилиум или передать пациента в другую клинику.

При передаче пациента нужна преемственность помощи — передать информацию, описать и продолжить диагностическую концепцию или схему лечения. Это обеспечивает не только быструю и качественную помощь, но и сохраняет доверие пациента. Идеально, если у каждого пациента есть ведущий врач, который следит за историей лечения пациента.

Вместе с медицинской картой он передает коллегам историю болезни и всю информацию о пациенте внутри одной клиники, а при переводе в другое учреждение готовит подробную выписку и продолжает наблюдать за лечением пациента. Каждый следующий врач дополняет полученные данные и результаты лечения и позволяет точно определить диагноз и подобрать подходящее лечение.

Для эффективной работы врачу должны быть доступны все инструменты лабораторной диагностики и возможность направить пациента в другое учреждение или, при необходимости, экстренно госпитализировать.