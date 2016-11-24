Температура и влажность воздуха

Лучше всего, если в холодное время года комнатная температура будет около 19–22 градусов, при этом спать лучше при более низкой температуре в 17–18 градусов. Именно при таких показателях вас не будут мучить головные боли и бессонница. В детской комнате температура должна быть постоянной — около 20–23 градусов.

Что касается влажности, то для жилых комнат в холодное время года уровень влажности в комнате должен составлять 30–45 %, максимум 60 %. Проветривать зимой тоже нужно. Желательно (но не обязательно) спать с открытой форточкой — это полезно. Таким образом вы получаете необходимый организму объем кислорода.

Время на сон зимой

Что касается времени, необходимого для сна, то здесь все индивидуально. Кто-то отлично себя чувствует после пяти-шести часов отдыха, а кто-то и после десяти ощущает усталость. Обратите внимание на то, что чувство разбитости после многочасового сна может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. По мнению ученых, оптимальная продолжительность сна здорового взрослого человека составляет от 7,5 до 9 часов.

Пережить ранний подъем

Ранние подъемы в принципе не очень приятны, а в осенне-зимний период доставляют еще больше дискомфорта. Организм просто отказывается пробуждаться, если за окном темно. Дело в том, что рецепторы глаз реагируют на недостаточность освещения и подают мозгу соответствующий сигнал.

В результате продолжает работать гормон сна мелатонин, а выработка кортизола затормаживается. Только при достаточном количестве солнечного света мы наконец-то получаем кортизол и легко просыпаемся.

Но сделать ранний подъем более легким и приятным можно. Попробуйте воспользоваться несколькими проверенными способами — какой-то из них обязательно вам поможет.

Первый — мгновенный подъем. Вставайте сразу, как только прозвонил будильник, никаких «еще пять минут — и я встаю». Дело в том, что растянутый подъем не дает мозгу быстро войти в рабочий ритм, и в результате практически целый день вы чувствуете заторможенность.

Второй способ — элементарная зарядка. Пять-десять минут физкультуры способствуют выработке кортизола и помогают быстро взбодриться. Делать зарядку можно даже в постели.

Третий метод могут попробовать те, кто физкультуру не любит. Чтобы проснуться, принимайте контрастный душ. Обливания приведут организм в состояние легкого стресса и ускорят выработку кортизола.

Следующий способ взбодриться — самый распространенный и приятный. Выпейте чашку крепкого кофе и съешьте что-то сладкое с высоким содержанием углеводов. Такой перекус не сильно скажется на фигуре, если не усердствовать, но вы получите необходимую для пробуждения энергию. Отлично бодрят по утрам цитрусовые, особенно грейпфрут и апельсин.

Последний способ подойдет тем, кто неравнодушен к современным технологиям. Приобретите умный будильник, который имитирует рассвет. За 30 минут до сигнала устройство излучает красноватый, как при восходе солнца, свет. В течение получаса интенсивность освещения увеличивается, и к моменту пробуждения комната будет залита «солнечными» лучами. Искусственный восход делает ранние подъемы не столь тяжелыми и очень облегчает пробуждение осенью и зимой.

Еда перед сном

По данным последних исследований, прием пищи после 19:00 способствует повышению кровяного давления, которое не падает в течение ночи, а значит, увеличивает риск возникновения сердечного приступа. Ученые работали с более 700 взрослыми, страдающими артериальной гипертензией.

Врачи оценивали продукты, количество потребляемой соли, режим питания пациентов, чтобы выяснить, как все это отражается на здоровье в целом и на сне в частности. Оказалось, что на давление значительно влияет именно поздний ужин, особенно за два часа до сна. Идеальный вариант — плотные завтрак и обед и легкий ужин — по возможности, не позднее 19:00. Так вы и лишний вес не наберете, и не будете мучиться от тяжести в желудке, и оградите себя от проблем с повышенным давлением.