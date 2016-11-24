ЗдоровьеКак хорошо высыпаться зимой?
Из чего должно быть сделано одеяло, нужно ли открывать форточку и за сколько часов до сна лучше поесть
Зимой кажется, что выспаться не получится никогда. Утренние подъемы даются все труднее, и есть ощущение, что ночной сон не обеспечивает полноценного отдыха.
Мы спросили у врача-невролога Ольги Зинчевой и эксперта по домашнему текстилю Екатерины Галочкиной, как сделать сон более продуктивным, а пробуждение — менее болезненным.
Ольга Зинчева
врач-невролог
«СМ-Клиника»
Температура и влажность воздуха
Лучше всего, если в холодное время года комнатная температура будет около 19–22 градусов, при этом спать лучше при более низкой температуре в 17–18 градусов. Именно при таких показателях вас не будут мучить головные боли и бессонница. В детской комнате температура должна быть постоянной — около 20–23 градусов.
Что касается влажности, то для жилых комнат в холодное время года уровень влажности в комнате должен составлять 30–45 %, максимум 60 %. Проветривать зимой тоже нужно. Желательно (но не обязательно) спать с открытой форточкой — это полезно. Таким образом вы получаете необходимый организму объем кислорода.
Время на сон зимой
Что касается времени, необходимого для сна, то здесь все индивидуально. Кто-то отлично себя чувствует после пяти-шести часов отдыха, а кто-то и после десяти ощущает усталость. Обратите внимание на то, что чувство разбитости после многочасового сна может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. По мнению ученых, оптимальная продолжительность сна здорового взрослого человека составляет от 7,5 до 9 часов.
Пережить ранний подъем
Ранние подъемы в принципе не очень приятны, а в осенне-зимний период доставляют еще больше дискомфорта. Организм просто отказывается пробуждаться, если за окном темно. Дело в том, что рецепторы глаз реагируют на недостаточность освещения и подают мозгу соответствующий сигнал.
В результате продолжает работать гормон сна мелатонин, а выработка кортизола затормаживается. Только при достаточном количестве солнечного света мы наконец-то получаем кортизол и легко просыпаемся.
Но сделать ранний подъем более легким и приятным можно. Попробуйте воспользоваться несколькими проверенными способами — какой-то из них обязательно вам поможет.
Первый — мгновенный подъем. Вставайте сразу, как только прозвонил будильник, никаких «еще пять минут — и я встаю». Дело в том, что растянутый подъем не дает мозгу быстро войти в рабочий ритм, и в результате практически целый день вы чувствуете заторможенность.
Второй способ — элементарная зарядка. Пять-десять минут физкультуры способствуют выработке кортизола и помогают быстро взбодриться. Делать зарядку можно даже в постели.
Третий метод могут попробовать те, кто физкультуру не любит. Чтобы проснуться, принимайте контрастный душ. Обливания приведут организм в состояние легкого стресса и ускорят выработку кортизола.
Следующий способ взбодриться — самый распространенный и приятный. Выпейте чашку крепкого кофе и съешьте что-то сладкое с высоким содержанием углеводов. Такой перекус не сильно скажется на фигуре, если не усердствовать, но вы получите необходимую для пробуждения энергию. Отлично бодрят по утрам цитрусовые, особенно грейпфрут и апельсин.
Последний способ подойдет тем, кто неравнодушен к современным технологиям. Приобретите умный будильник, который имитирует рассвет. За 30 минут до сигнала устройство излучает красноватый, как при восходе солнца, свет. В течение получаса интенсивность освещения увеличивается, и к моменту пробуждения комната будет залита «солнечными» лучами. Искусственный восход делает ранние подъемы не столь тяжелыми и очень облегчает пробуждение осенью и зимой.
Еда перед сном
По данным последних исследований, прием пищи после 19:00 способствует повышению кровяного давления, которое не падает в течение ночи, а значит, увеличивает риск возникновения сердечного приступа. Ученые работали с более 700 взрослыми, страдающими артериальной гипертензией.
Врачи оценивали продукты, количество потребляемой соли, режим питания пациентов, чтобы выяснить, как все это отражается на здоровье в целом и на сне в частности. Оказалось, что на давление значительно влияет именно поздний ужин, особенно за два часа до сна. Идеальный вариант — плотные завтрак и обед и легкий ужин — по возможности, не позднее 19:00. Так вы и лишний вес не наберете, и не будете мучиться от тяжести в желудке, и оградите себя от проблем с повышенным давлением.
Екатерина Галочкина
ателье постельного белья «Разговор подушек»
Правильное одеяло
Главное, на что нужно обратить внимание, — это наполнение. На его выбор должны влиять ваши индивидуальные предпочтения, склонность к аллергиям и температура в комнате, в которой вы спите. Самое распространенное наполнение одеял и подушек — пух и перо, чаще всего их смесь.
Пух мягче и легче. Перьевая подушка жестче, чем пуховая, а одеяло, в котором пера больше, чем пуха, будет неподъемным. Основной плюс — это натуральный наполнитель, дышащий и гигроскопичный. Минус заключается в том, что по-настоящему теплое одеяло будет довольно тяжелым. Учитывайте также, что многие производители отбеливают пух и перо перед тем, как использовать в работе. Отбеливание вредит наполнителю, разрушает его структуру, а такие изделия противопоказаны аллергикам.
Шерстяное наполнение (например, верблюжья или овечья шерсть) допустимо, если вы не страдаете от аллергии. Такие одеяла и подушки хорошо согревают и впитывают влагу. Имейте в виду, что в подушки с шерстяным наполнением часто добавляют синтетическое микроволокно для упругости.
Не стоит бояться искусственных наполнителей. Сейчас существуют экологичные и безопасные синтетические материалы, например холофайбер. Его рекомендуют использовать в качестве наполнителя изделий для детей — подушек, одеял, игрушек. Он воздушный, легкий и держит форму, в нем реже поселяется пылевой клещ, а еще такие одеяла и подушки можно стирать в стиральной машине.
Самые лучшие одеяла и подушки для любого сезона — изделия с шелковым наполнением. Легкие, пластичные, гипоаллергенные, они сделают ваш сон комфортным и здоровым. Одеяло с шелковым наполнением согревает в зимние морозы и создает комфортный микроклимат в летний период. Шелковое наполнение одеяла — это слои длинноволокнистого шелка Mulberry или шелка Tussah, сложенные один на другой. Такое расположение слоев создает форму сетки, и именно это позволяет одеялу пропускать воздух и тепло через себя, в отличие от одеял с другими наполнителями. Вес наполнения зависит от сезона использования одеяла: для зимы это 1,2–1,5 килограмма наполнения, для лета достаточно и одного килограмма.
Очевидные преимущества шелка перед другими наполнителями — действительно комфортный сон благодаря микроклимату, безопасность для аллергиков, малый вес изделий. Из минусов можно отметить то, что такие одеяла нельзя стирать, их рекомендуется проветривать на свежем воздухе.
Правильная подушка
При поиске подушки поймите, в какой позе вы чаще всего спите. Если вы спите на боку, то лучше выбрать две подушки — жесткую и мягкую. Высота зависит от ширины ваших плеч. Если вы любите спать на спине и на животе, то лучше остановить свой выбор на мягкой подушке, которая будет нежно и надежно поддерживать голову во время сна. Жесткость подушки зависит от наполнителя. Например, пуховые подушки мягче, чем перьевые, но в то же время размер пуха тоже имеет значение: чем он больше, тем подушка мягче. Если наполнение синтетическое, то мягкость также зависит от количества наполнителя.
Будьте внимательны: срок службы подушки составляет от двух до четырех лет. Служат они меньше, чем одеяла, так как постоянно испытывают на себе тяжесть головы и впитывают влагу. Как только срок службы подушки истекает, она перестает нести пользу и, наоборот, может навредить — спать на такой подушке как минимум негигиенично.
Подушку пора менять, если вы заметили, что она изменила цвет. Каждую ночь мы теряем до 500 миллилитров влаги, которая впитывается в подушку. Если от подушки исходит неприятный запах, значит, в наполнителе распространяются бактерии.
Еще один признак: вы просыпаетесь от боли в шее. Это происходит потому, что подушка теряет свою форму и не выполняет главную функцию — не поддерживает голову. Также рекомендую отправиться за новой подушкой, если по утрам у вас заложен нос: это признак аллергии на наполнитель или на появившихся в нем пылевых клещей.
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