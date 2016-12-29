Текст: Анна Судакова

До новогоднего марафона, когда мы начнем есть и пить все подряд в неограниченных количествах, осталась пара дней. А если честно, у многих этот марафон начался еще в прошлую пятницу.

Мы попросили персонального консультанта по питанию Анну Судакову дать несколько советов о том, как более или менее правильно питаться в новогодние праздники и что сделать, чтобы не поправиться за долгие каникулы.

31 декабря

Самая распространенная ошибка — пытаться не есть весь последний день уходящего года. Многие уверены, что так получится сэкономить калории и оторваться под бой курантов. Не делайте так ни в коем случае. Нормально позавтракайте, плотно пообедайте, перекусывайте, когда вам этого хочется, и, может быть, даже поужинайте около 18–19 часов. Тогда к полуночи у вас не будет желания да и возможности есть все подряд.

Во время праздника

Кажется, раз на дворе праздник, значит, можно все. Но пять разнообразных салатов, два горячих и холодец, запитые алкоголем, — плохая идея. Пока ваша тарелка еще чиста, рассмотрите угощения и решите, что вам хочется съесть больше всего, выберете два, максимум три блюда. Их и пробуйте.

В идеале, конечно, нужно контролировать и объем съедаемых порций. Лучше меньше, чем больше, но это понятно, пока вы в трезвом уме. Алкоголь — особенно крепкий — провоцирует аппетит, а заодно отключает силу воли. В результате чем больше вы пьете, тем больше вы едите. Так что по возможности выбирайте более легкий алкоголь и не злоупотребляйте им.

Отлично, если ваш Новый год — это не просто посиделки за столом у телевизора, и у вас есть возможность подвигаться, например выйти на праздничную прогулку или потанцевать. Во-первых, движения помогут сжечь уже употребленные калории, а во-вторых, не позволят набрать еще. Все-таки танцевать и есть одновременно крайне непросто.

1 января

Утро нового года — день еще больших испытаний для силы воли и остальных чувств, чем сам праздник. В холодильнике полно еды, и начать день так и тянет со вчерашнего оливье и бокала шампанского. Конечно, если вы так поступите, ничего страшного не произойдет. Но все-таки лучше волевым усилием отказаться от всех этих богатств и начать утро с чего-то полезного: мюсли, каши или омлета.

Остальные каникулы

Старайтесь придерживаться режима питания с первого дня, иначе все каникулы рискуют превратиться в затянувшееся застолье. Разделите приемы пищи как и в обычные дни: завтрак, обед, ужин, перекусы. Так будет намного легче контролировать количество съеденного.

Не сидите на месте. Чем больше мы находимся дома наедине с холодильником, тем хуже для фигуры и здоровья. Так что лучше любая активность: каток, бассейн, горнолыжный склон. Не любите спорт — просто гуляйте.

Дополнительные хитрости

В новогодних салатах, как правило, много майонеза. Покупной — жирный и вредный, даже если на нем написано «лайт». Хотите быть уверенными на все сто в том, что вы едите, — приготовьте майонез сами.

Во время застолья старайтесь выбирать что-то нежирное и полезное, например овощи. Их можно класть на тарелку в большом количестве. Никто не будет упрекать вас в том, что вы ничего не едите, но лишние калории не пройдут.

Если вы готовите новогодний ужин — постарайтесь в процессе не класть в рот все подряд. Пусть под рукой будет полезный перекус, например сельдерей, который можно положить в рот вместо ложки салата.

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