Старший мастер сервиса по ремонту бытовых приборов Алексей Буров рассказал, как ухаживать за бытовой техникой, которая ежедневно облегчает нам жизнь, и почему важно пользоваться ей правильно.

Общие рекомендации

Первое универсальное правило: пожалуйста, читайте инструкции к приборам внимательно и полностью. В них написано все, что нужно знать об уходе и обращении с каждым конкретным предметом. Я считаю важным озвучить эту очевидную истину, потому что в своей работе мы ежедневно наблюдаем результат того, что владельцы техники плохо изучили инструкцию, делали что-то не так, и это привело к поломке.

Если речь идет о крупной и сложной бытовой технике, такой, как, например, стиральная или посудомоечная машина, я рекомендую доверить ее установку профессионалам. Потому что у человека, который впервые видит систему подключения к водопроводу, мало шансов справиться с установкой грамотно. Следите, чтобы техника была установлена на ровной поверхности: даже минимальный угол наклона может привести к поломке.

Стиральная машина

Ухаживать за стиральной машиной относительно просто. Во-первых, старайтесь ее не перегружать. Лучше запустить ее несколько раз, чем стараться за один цикл постирать как можно больше вещей: это может стать причиной неисправности, а вещи постираются некачественно. Старайтесь сразу разгрузить машинку — как только она закончила стирку, тяжелое мокрое белье может привести к повреждению барабана.

Во многих современных машинах есть специальная программа самоочистки, о необходимости ее запуска прибор сообщит специальным сигналом. Если в вашей машинке нет такой функции, это не значит, что чистить барабан не обязательно. Рекомендую примерно раз в месяц запускать пустую машину на программе с максимальным нагревом воды, а в отсек для порошка добавлять лимонный сок, уксус или специальное средство для удаления накипи. Отсек для порошка и ополаскивателя тоже нужно периодически вытаскивать и тщательно промывать.

Вещи с пуговицами и молниями лучше стирать застегнутыми и вывернутыми наизнанку, так не будет царапаться барабан, да и одежда не повредится.

Обязательно проверяйте все карманы и доставайте оставшуюся в них мелочь. Не используйте при стирке ничего, кроме специального порошка и кондиционера для белья. Порошок для ручной стирки пенится слишком сильно и может стать причиной поломки машинки. Кроме того, соблюдайте правильную дозировку средств, не сыпьте слишком много порошка.

И последнее: по возможности не ставьте никакие предметы на машинку. Она должна быть чистой и обязательно сухой.

Холодильник

Правильный уход за холодильником начинается тогда, когда он еще даже не приехал к вам домой. Холодильники нужно перевозить вертикально, максимальный угол наклона — 40 градусов. В противном случае масло из компрессора может вытечь и повредить всю систему, которая отвечает за работу прибора.

Масло может оказаться в компрессоре и в том случае, если вы включите холодильник сразу после того, как вам его привезли. Подождите около четырех, а лучше шести часов, если уверены, что холодильник не наклоняли при транспортировке. Если такой уверенности нет, лучше подождите около 15 часов.

Раньше каждые полгода холодильники было необходимо размораживать. Современные модели с технологиями без заморозки в таком частом уходе не нуждаются. Но периодически все-таки стоит мыть холодильник полностью, отключая его от сети. Не забывайте о задней части холодильника — периодически ее необходимо очищать от пыли с помощью пылесоса. Главное, еще раз повторю, — не забудьте выключить из розетки.

Не ставьте в холодильник горячие блюда, обязательно дайте им остыть. И старайтесь не хранить в холодильнике продукты, которые для этого не предназначены.

Посудомоечная машина

Мы довольно часто выезжаем на ремонт посудомоек. Причины поломки обычно заключаются в том, что люди неаккуратно пользуются прибором. Перед тем как положить посуду в машину, обязательно очищайте ее от любых остатков пищи и жира — лучше всего споласкивайте в раковине. Не мойте посуду с бумажными этикетками, потому что есть риск намертво забить фильтры.

Расставляя посуду в машине, следите, чтобы она не блокировала вращение распылителя воды и не соприкасалась между собой. Так же внимательно относитесь к мелким предметам и столовым приборам. Важно, чтобы они не упали и опять же не блокировали вращающиеся части. Не перегружайте машину и правильно располагайте в ней посуду — кверху дном.

Всегда засыпайте и заливайте в машину всю необходимую химию: соль и ополаскиватель не только улучшают качество мытья, но и продлевают срок службы машины. Используйте только специальный порошок и таблетки. Обычная жидкость для мытья посуды, залитая в посудомойку, приведет к поломке.

Микроволновая печь

Следите за шнуром: чтобы он не повредился, не ставьте ничего на микроволновку и не перекрывайте вентиляционное отверстие, держите печь подальше от нагревающихся приборов.

Никогда не включайте пустую печь — для магнетрона (устройства, которое генерирует электромагнитные волны) это может оказаться смертельным. Не кладите в нее слишком тяжелые блюда (максимально разрешенный вес указан в инструкции к каждому конкретному прибору). Продукты с малым весом лучше не разогревать в одиночестве. Если вам нужно разогреть, например, бутерброд, поставьте вместе с ним стакан воды — часть волн он возьмет на себя.

Не разогревайте продукты дольше, чем нужно, и не используйте посуду, не приспособленную для микроволновой печи, — это может привести к пожару. Не разогревайте герметичные продукты (яйца) или блюда в герметичной посуде и упаковке. Лучше еда разогревается в круглой или овальной посуде, чем в квадратной.

И, конечно, не пренебрегайте уходом и чисткой, своевременно удаляйте остатки пищи и жира со стенок устройства мягкими неабразивными средствами.

Утюг

Если у вас утюг с отпаривателем, а это, скорее всего, так, следите, чтобы в специальном отсеке всегда была вода. Не используйте обычную водопроводную воду — она приведет к тому, что внутри утюга образуется накипь, которая очень быстро выведет его из строя. В крайнем случае — фильтрованную или питьевую. Лучший вариант — дистиллированная вода или специальная жидкость для утюгов (по сути, та же дистиллированная вода, только в более удобной упаковке и с добавлением ароматизаторов).

Если что-то пригорело к утюгу, ни в коем случае не счищайте частички острыми предметами, используйте специальные средства. Протирайте подошву утюга от влаги перед тем, как ставите на место. Никогда не используйте утюг, если провод его поврежден.

Пылесос

С пылесосом все просто: нужно следить за состоянием фильтров и своевременно освобождать накопитель для пыли. Лучше не допускать попадания в устройство крупных и твердых предметов — они не просто забивают систему и снижают мощность, но и могут привести к перегреву устройства. Следите также за тем, чтобы в пылесос не набивались мелкие твердые частички, например стиральный порошок: они моментально забивают фильтр.