Современный горожанин и так ежедневно сталкивается с искусственными, токсичными и некрасивыми материалами, поэтому их присутствие лучше минимизировать в своей квартире, считает дизайнер интерьеров Павел Герасимов. Он составил список самых неподходящих для жилого пространства покрытий и объяснил, на что их можно заменить.

Павел Герасимов дизайнер интерьера и соруководитель мастерской Geometrium

Ламинат

Пожалуй, самый распространенный способ отделки пола в современных квартирах. Он прочный, износостойкий и относительно недорого стоит. Но мало кто задумывается над тем, что ламинат, помимо плюсов, имеет большой минус — это один из самых неэкологичных материалов для отделки пола. В его состав входят смолы, которые в большом количестве могут быть токсичны для человека. Опасность возрастает, если материал нагревается и начинает активнее выделять вредные вещества. Поэтому, если у вас лежит ламинат, старайтесь почаще проветривать помещения.

Разумеется, многие производители следят за этими факторами и стараются свести к минимуму присутствие вредных веществ. Например, используют натуральные древесные смолы вместо синтетических. Более качественный и менее опасный ламинат будет отличать и более высокая цена, но на этом лучше не экономить. Если есть возможность, выбирайте натуральный пол — паркетную, инженерную и массивную доску.

Обилие декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки сами по себе безобидны для здоровья. Но речь в этом пункте идет скорее о визуальном восприятии интерьера. В современном интерьере важны простор, свобода и простота. Потому стены лучше освобождать от сложных фактур. Когда все же есть желание использовать декоративное покрытие — выделите лишь одну стену в интерьере. Так материал будет выполнять свою декоративную функцию, но не перегрузит интерьер. Если покрыть все стены декоративной штукатуркой, вы визуально сузите пространство и потратите лишние деньги.

Виниловые обои

С точки зрения визуального восприятия обои с орнаментами — это прошлый век и вовсе не лучшее решение для оформления стен. Тут как с декоративными штукатурками — можно выделить одну стену в интерьере, но точно не стоит обклеивать все. Минус именно виниловых обоев заключается в том, что они хоть и удобны в нанесении, но крайне неэкологичны. Этот материал, как и ламинат, препятствует нормальной циркуляции воздуха в помещении. Если выбрать виниловые обои для стен и низкокачественный ламинат для пола — эффект будет примерно как если бы вы обернули комнату полиэтиленовой пленкой. Кроме того, в состав виниловых обоев часто входит формальдегид, пары которого вредят здоровью. Поэтому выбирайте бумажные обои и внимательно читайте этикетки.

ДСП

ДСП — это древесно-стружечная плита, иными словами — опилки и другие отходы древесного производства, которые прессуют и склеивают синтетическими смолами, в состав которых входит уже упомянутый выше формальдегид. ДСП часто используется при производстве каркасной мебели, то есть не в чистом виде, а под ламинирующем покрытием. Именно оно делает мебель безопасной, по крайней мере до тех пор, пока она не повреждена. Если на столе или, например, тумбе образовался скол и вы начали видеть структуру ДСП, значит, предмет перестал быть безопасным. Понятно, что полностью отказаться от предметов из ДСП в пользу массива не получится — выйдет слишком дорого, но постарайтесь аккуратно пользоваться такой мебелью и не обставляйте ей детскую и влажные помещения, а также следите, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи.

ОСБ

ОСБ (ориентированно-стружечные плиты) — это крупные стружки древесины, склеенные между собой. В целом этот материал зарекомендовал себя как прочный, износостойкий и практичный, если использовать его как черновой. Но в последнее время листы ОСБ стали применять в качестве декоративной отделки стен, потолка или пола в жилых пространствах. Я бы не рекомендовал так делать, потому что, как и ДСП, эти плиты склеивают синтетическими смолами, которые выделяют вредные для человека вещества. И, в отличие от мебели, не имеют никакого верхнего покрытия. Если вы все-таки решились декорировать жилье плитами ОСБ, внимательно читайте маркировку и выбирайте плиты, которые подходят для использовании в закрытых пространствах: в них количество вредных веществ сведено к минимуму.

Бетон

Мода на интерьеры в стиле лофт привела к тому, что часто люди оставляют без покрытий бетонные стены, потолки или пол, пытаясь добавить в свое жилье брутальности. Тут важно понимать, что многие бетонные смеси, которые используются при строительстве, не подходят для того, чтобы оставлять их в таком виде, потому что могут выделять радий и торий. Штукатурка и обои снижают опасность этих выделений. Поэтому бетонные стены лучше все-таки отделывать, особенно если вы не уверены в составе смеси на 100%, а вот кирпичную кладку можно оставлять открытой.

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