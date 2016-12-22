До Нового года остается все меньше времени. Если у вас никак не получается настроиться на праздничный лад, попробуйте сделать украшения для дома самостоятельно.

Флорист рассказывает, как смастерить простые украшения для дома из подручных материалов.

Эль ПтицЫна флорист компании TerraFiori

Мини-композиция в вазе

Понадобится ваза, флористическая основа, ветка ели, цветок, суккулент, спрей и искусственный снег, новогодняя игрушка, ножницы и флористическая проволока.

Берем вазу, вставляем в нее флористическую основу. Если вы работаете с живой елкой, лучше основу предварительно смочить. Обрезаем ветки — все они должны быть одной длины. Теперь подготавливаем елку и суккулент: ветку сбрызгиваем искусственным снегом и вставляем ее в основу, даем ей немножко подсохнуть.

В это время сбрызгиваем суккулент серебряным спреем (лучше это делать в проветриваемом или в открытом помещении).

Идея украшать растения с помощью спреев очень популярна в Европе: в цветочных лавках и на рождественских базарах можно часто увидеть живые горшочные суккуленты или даже цветную капусту, щедро задекорированную блестками — смотрится очень нарядно и необычно, но только живому растению такой декор противопоказан, поэтому лучше взять искусственный. Теперь вставляем суккулент в центр, справа и слева от него размещаем соцветия красной гортензии и шарики (предварительно закрепив их на проволоку). Расправляем ветки и декор — главное, чтобы не было зазоров и дырок. Композиция готова.

Композиция с перьями

Понадобится ваза на высокой ножке или бокал, флористическая основа, ветки орхидеи, перья разной длины, ветка хвои, новогодняя игрушка.

Если вы не следите за китайским календарем, знайте — наступает год Петуха, что дает нам право сделать новогодний декор максимально ярким. Флористы нашей студии, например, предлагают поэкспериментировать с разноцветными перьями. Это могут быть крупные или много мелких разноцветных перышек — они отлично сочетаются с хвоей разных оттенков и позволяют сделать рождественский декор нарядным.

Начинаем формировать букет снизу, как бы слоями: сначала по периметру вставляем ветки орхидеи, следующий этап — хвоя, потом перья (мы использовали около десяти штук). Центр композиции — игрушка. Важный момент — чтобы придать композиции легкости, мы сделали ветки орхидеи разной длины. Сама композиция строится по принципу фонтана: растения и декор расходятся в разные стороны.

Новогодний венок

Понадобится ветки хвои, ветки с ягодами, ленты, шары, дольки цитрусовых, веточки корицы и другой рождественский декор, проволока флористическая, ножницы, клей.

С помощью проволоки формируем круг, закрепляем его проволокой. На проволоку по кругу закрепляем ветки хвои, с одной стороны мы добавили ветки ягод, которые сразу закрепили с веточками хвои. Венок готов — теперь приступаем к его украшению.

Дольки цитрусовые можно приготовить самостоятельно — для этого нужно разрезать апельсин средней величины и слегка подсушить его в духовке. Мы украсили венок тремя дольками и палочками корицы — закрепили их с помощью клея. Если хотите, можно добавить лент или кристаллов.

Композиция с веткой

Понадобится ваза высокая, ветка, шишки хвои, шары, краска, ножницы, клей, нитка, фонарики, подвески с новогодними игрушками из пенопласта.

Ветку интересной формы можно найти в лесу и затонировать белой краской, но мы использовали готовую искусственную ветку. Шишки использовали живые — их в идеале нужно предварительно высушить, затем затонировать с помощью белой краски или спрея. Закрепить их на ветке можно с помощью клея или нитки. В качестве финального аккорда мы добавили контрастных фонариков.

Композиция со свечой

Понадобится флористическая основа, ветки хвои, ветки ягод, шары, рождественский декор, проволока флористическая, ножницы, фонарики.

В центр основы вставляем свечу, от нее по периметру вставляем ветки хвои, листья и веточки боярышника. Украшаем композицию суккулентом (можно его сбрызнуть спреем), добавляем игрушки. Вокруг композиции выкладываем фонарики.

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