Обычно схема такая: ты делаешь заказ зимой, он приходит в июне. И ты, конечно, можешь ждать его эти полгода, но какой смысл все это время просто платить аренду, когда можно хоть с чем-то начать получать опыт, а уже получив свой заказ, играть в нормальную игру. Те 20 пар как-то продавались, мы делали какую-то копеечку, просто пробуя почву. Потом уже стали приходить те модели, что заказывали мы сами — селективные, лимитированные. Зима была тяжелая. Потому что все бренды любят зимой выпускать какие-то тканевые модели. Но у нас такое зимой не носят, и когда ты в холода выставляешь такую модель, на нее у нас смотрят и думают: ну да, классно, летом возьму ее. Зато, как только стало тепло, все пошло в гору, и мы поняли, что теперь все окупается, есть силы и средства для дальнейшего развития.

У нас нет брендбука и четко описанной концепции, мы делаем то, что нам нравится. Логотип мы можем по-разному интерпретировать. Одна из его версий, которую мы напечатали на футболках, вообще родилась после того, как наш дизайнер поиграл во Fruit Ninja. Версии лого абсолютно разные, но мы можем использовать обе, и люди их узнают. То же касается и интерьера: мы все запросто можем переставить. Первый год мы все меняли витрину регулярно, и людям было интересно зайти и посмотреть, что поменялось. То есть вроде пары те же, но ты поставил одну с белого фона на бархатный, и она смотрится по-другому, на нее больше обращают внимания.

Глобально наша концепция — магазин-галерея, он дал старт бренду The Misia, и теперь под ним можно делать все что угодно. Мы делали под ним вечеринку в Gipsy и планируем еще несколько мероприятий более закрытого формата — с музыкой, привозами, алкоголем. Мы были частью той команды, которая привозила в Москву ASAP Nast, и вообще дружим с A$AP Mob, они знают про нас и нам респектуют. Еще мы можем делать классный продакшен, его пример — наш инстаграм, апогей кропотливости. Мы можем по два часа вытягивать цвета, чтобы они были один в один, как вживую. И это тоже момент подачи продукта. Есть идея всю продакшен-активность преобразовать в агентство, но это уже очень далеко идущие планы. Большая сила концепции заключается во всем, что касается визуального восприятия. Мы делаем абсолютно нового уровня контент в соцсети. Это отмечают и наши гости, и сами бренды. Мы колоссальные усилия прикладываем к внутреннему оформлению. Общались с разными европейскими магазинами, они искренне были в шоке, что кто-то так заморачивается. Сейчас мы будем плавно переходить в формат концепт-стора. Мы привозим уже в сентябре бренды, которых в России нет ни у кого: Haculla, Represent, Rochambeau и несколько других. При этом кроссовки, конечно, никуда не денутся. Надеюсь, места хватит.