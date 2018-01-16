Индустрия«Перо в шляпе, кольцо в носу, мех в сандалиях»: Участники Pitti Uomo — о главных европейских трендах
И о том, что российские марки сами привезли на экспорт в рамках авторитетной флорентийской выставки
На прошлой неделе во Флоренции прошла 93-я выставка Pitti Uomo — главные европейские смотрины достижений мужской моды. Бренды привозят сюда новые коллекции на суд байеров в поисках новых площадок дистрибуции. Несмотря на то что для участия в выставке необходимы по большому счету лишь коллекция и денежный взнос, российские марки прежде ее игнорировали. Но в этом году в качестве участников Pitti Uomo дебютировали сразу девять из них: бренд ZDDZ, основанный выпускницей «Британки» Дашей Сельяновой, e404, повсеместный Volchok, Korobeynikov, Crime and Punishment, Fusion, Heart of Moscow и обувная марка Affex. Выступали единым фронтом: в павильоне с самыми свежими брендами My Factory, в отдельном шоу-руме, формированием которого занимался байер корнера Wood Wood в «Цветном» Денис Ерхов. По его словам, Pitti — «последнее мероприятие после масштабного трейд-шоу Bread and Butter, где каждая марка пытается и прыгает выше головы». Мы поговорили с основателями брендов о том, зачем ехать на итальянскую выставку, какие тенденции в мужской моде на ней обнаружились и что российские участники экспонировали сами.
Fusion
Никита Квасник
сооснователь Fusion
Зачем ехали и что привезли на выставку
Pitti Uomo считается одним из главных катализаторов мужской моды начиная с 1972 года. Именно здесь байеры решают, что будут носить потребители по всему миру в следующем сезоне. Специально для выставки мы подготовили второй дроп нашей дебютной коллекции «Выжить», посвященной падению Берлинской стены. Новые вещи пойдут в ретейл уже в конце января. На Pitti спрос на коллекцию оказался довольно высокий. Многие иностранные байеры отмечают ее актуальность и качество производства. Мы заметили парадокс: европейцы более открыты к российским брендам и готовы предоставлять свои площадки для реализации, в отличие от российских коллег.
Кто запомнился и какие тенденции обозначились
Из самых многообещающих событий выставки — презентация коллекций от журнала 032с, Undercover и открытие Gucci Garden. Что касается тенденций, во-первых, заметно большое присутствие классики. Несмотря на возрастающий интерес к streetwear и casual, классические костюмы не сдают позиций. Во-вторых, перерождение брендов итальянской спортивной одежды. Вслед за Kappa, запустившей крутейшие коллаборации со стритвер-брендами в прошлом году, на Pitti презентует коллаборацию Lotto. В этом году продолжает расти интерес к стритвер-сегменту рынка, доля доходов от которого растет в геометрической прогрессии. Все больше байеров обращают внимание на молодые бренды и проявляют к ним интерес. Также, исходя из этого, точно можно сказать, что рынок захватила волна коллабораций. Причем самых разных — успех Supreme x Louis Vuitton показал готовность рынка к таким смелым изменениям. Поэтому в этом году мы увидим еще больше неожиданных совместных релизов.
Crime x Punishment
Миша Сидоров
сооснователь бренда Crime x Punishment
Зачем ехали и что привезли на выставку
Масштаб Pitti Uomo шокирует: когда я первый раз пошел гулять по выставке, потом просто не смог найти не то что собственный стенд, а даже здание, в котором находился павильон. В Петербурге и Москве были попытки организации подобных мероприятий меньшего масштаба. Но у нас пока не существует самой среды, нет ресурсов и коммуникации между брендами, магазинами и журналистами. Изначально CXP родился как мерч для мероприятий, но, когда мы сделали из него настоящий бренд, мы решили выйти на западный рынок.
Мы презентовали на Pitti Uomo новую коллекцию, которая корнями уходит в русскую культуру. Вся наша одежда, от бирок до графики, — это наше прочтение истории России, переданное в фирменной Lo-Fi эстетике. Фильмы Тарковского, цитаты из Достоевского, логотип группы «Коррозия металла», восстание декабристов и маршрут сибирской ссылки, униформа силовых структур, фурнитура ручной работы заключенных русских тюрем — все это о ней. Мы знакомимся с байерами, владельцами магазинов и просто модными ребятами, знакомим их со своей страной, рассказываем каждому историю декабристов, кто такой Тарковский и Достоевский. Они слушают с действительно искренним интересом, реагируют, восхищаются. А после, когда наши вещи продаются в Японии, Италии, Германии, понимаешь, что ты делаешь что-то большее, чем просто одежду.
Кто запомнился и какие тенденции обозначились
Первые две дизайнерские вещи, которые я купил, были кроссовки Raf Simons и ремень Undercover. Это было десять лет назад, тогда я прочитал все про Джуна Такахаши (дизайнера японской марки Undercover. — Прим. ред.). Для меня бренд Undercover — на втором месте из всех брендов мира, и я даже представить себе не мог, что попаду на премьерный показ Джуна. Еще было очень приятно познакомиться с русскими ребятами, которые делают другие бренды. В России этой связи не хватает, внутри индустрии каждый сам за себя и очень редко поддерживает других, а тут мы стали одной командой.
Из очевидных тенденций: примерно каждый десятый на выставке — в кроссовках Balenciaga Triple S или Socks, и это забавно. А говоря о глобальных: вполне заслуженный интерес к русским брендам. Несколько лет назад ассоциировать себя с русским streetwear было чем-то постыдным. Сейчас же все развивается очень быстро, само качество вещей, идеи производства давно уже ничем не уступают западным, а в чем-то даже интереснее и свежее.
Korobeynikov
Григорий Коробейников
основатель бренда Korobeynikov
Зачем ехали и что привезли на выставку
Денис Ерхов предложил мне участие в Pitti в октябре, когда увидел мою коллекцию прозрачных рюкзаков Naked. Она была хорошо воспринята московской аудиторией, учитывая продажи в универмаге «Цветной» и отклик прессы. На Pitti я представил более разнообразную по материалам коллекцию рюкзаков: из текстиля, кожзама. Я приятно удивлен, что большое количество шоу-румов из Европы и Азии хотят их продавать. До этого момента даже не думал про подобные выставки и не до конца понимал их роль в развитии бизнеса. Я приехал на Pitti для того, чтобы найти новые площадки, где будут продаваться вещи моего бренда. Это отличная возможность познакомиться с новыми людьми из индустрии, посмотреть, какие вещи делают другие бренды.
Кто запомнился и какие тенденции обозначились
Из участников я могу выделить российскую марку «Преступление и наказание». Самое интересное — личная история основателя бренда. Сам продукт, дизайнер и концепция настолько целостны — именно это производит впечатление. Также мне понравился бренд Guerrilla Group, их сумки из натуральной прозрачной кожи. Выглядит странно, но красиво. Еще понравился украинский бренд пуховиков ienki ienki.
Из тенденций: большинство гостей ходят в самых обсуждаемых кроссовках Balenciaga и узнаваемых вещах Off-white. Многие стараются выглядеть нейтрально, и сложно определить, какой на них бренд одежды (чаще всего это владельцы крупных шоу-румов). Очевиден тренд на темные простые функциональные вещи. Многие из тех, кто заходил на наш стенд, отмечали, что все, связанное с Россией, — в тренде, и многим интересны концепции отечественных брендов. Также многие удивились, что в России такое хорошее качество производства. Я думаю, сейчас ищут что-то действительно другое, концептуально новое, что отличается от всех. Пришло время экспериментов и создания новых, глубоких концепций.
Affex
Владимир Чуев
бренд-менеджер Affex
Зачем ехали и что привезли на выставку
Pitti — это масштабная коммуникационная площадка для профессионального сообщества, где встречаются бренды, магазины, пресса и, конечно, стрит-стайл. До 30 тысяч человек собираются в форте Бельведер, чтобы обменяться информацией. Присутствие на выставке — это в первую очередь поиск новых клиентов и контакты с уже существующими и, конечно, продажи. А еще — возможность получить обратную связь от мирового экспертного сообщества для определения дальнейшей стратегии. Судя по экспертному мнению зарубежных коллег, часто продукт, востребованный на зарубежном рынке, не так востребован у нас, и наоборот.
Мы взяли с собой традиционные силуэты Affex, нашу португальскую линию, а также новые модели, базирующиеся на отечественных производственных и культурных традициях.
Кто запомнился и какие тенденции обозначились
Pitti Uomo — это итальянское событие, и нам интересно наблюдать в первую очередь за итальянскими спортивными брендами, бурно развивавшимися в 80-е и 90-е, но не проявлявшими себя в этом тысячелетии: FILA, Kappa и Lotto. Я бы выделил ревайвал небольших брендов с богатой историей и архивами, к которым сейчас обращаются актуальные молодые дизайнеры. Из тенденций в моде, заметных на Pitti, — перо в шляпе, кольцо в носу и мех в сандалиях.
ZDDZ
Даша Сельянова
дизайнер марки ZDDZ
Зачем ехали и что привезли на выставку
Выставка — одно из самых важных событий индустрии. В России аналогов нет, и они не нужны: делать его для русских байеров смысла нет, их 2,5 человека. А привезти столько заинтересованных иностранных байеров пока не получится. В 2016–2017 годах к нам более-менее исправно начала ездить иностранная пресса, и то избранная, а байинг по традиции всем проще делать в Европе. Исторически в Италии сильная мужская мода, ей всегда там уделялось особое внимание. Лично мне было интересно увидеть реакцию на женскую коллекцию (хотя она по большей части унисекс) на мужской неделе.
Кто запомнился
Я выделю, конечно же, наличие группы русских дизайнеров на Pitti в этом году. Надеюсь, этот сезон пройдет успешно, и русские коллекции будут на дисплее в Европе и в следующем году.
Фотографии: Обложка, 1, 2 — Fusion, 3, 4 — Crime x Punishment, 5, 6 — korobeynikov, 7, 8 — Affex, 9, 10 — ZDDZ
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