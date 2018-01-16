Миша Сидоров

сооснователь бренда Crime x Punishment

Зачем ехали и что привезли на выставку

Масштаб Pitti Uomo шокирует: когда я первый раз пошел гулять по выставке, потом просто не смог найти не то что собственный стенд, а даже здание, в котором находился павильон. В Петербурге и Москве были попытки организации подобных мероприятий меньшего масштаба. Но у нас пока не существует самой среды, нет ресурсов и коммуникации между брендами, магазинами и журналистами. Изначально CXP родился как мерч для мероприятий, но, когда мы сделали из него настоящий бренд, мы решили выйти на западный рынок.

Мы презентовали на Pitti Uomo новую коллекцию, которая корнями уходит в русскую культуру. Вся наша одежда, от бирок до графики, — это наше прочтение истории России, переданное в фирменной Lo-Fi эстетике. Фильмы Тарковского, цитаты из Достоевского, логотип группы «Коррозия металла», восстание декабристов и маршрут сибирской ссылки, униформа силовых структур, фурнитура ручной работы заключенных русских тюрем — все это о ней. Мы знакомимся с байерами, владельцами магазинов и просто модными ребятами, знакомим их со своей страной, рассказываем каждому историю декабристов, кто такой Тарковский и Достоевский. Они слушают с действительно искренним интересом, реагируют, восхищаются. А после, когда наши вещи продаются в Японии, Италии, Германии, понимаешь, что ты делаешь что-то большее, чем просто одежду.

Кто запомнился и какие тенденции обозначились

Первые две дизайнерские вещи, которые я купил, были кроссовки Raf Simons и ремень Undercover. Это было десять лет назад, тогда я прочитал все про Джуна Такахаши (дизайнера японской марки Undercover. — Прим. ред.). Для меня бренд Undercover — на втором месте из всех брендов мира, и я даже представить себе не мог, что попаду на премьерный показ Джуна. Еще было очень приятно познакомиться с русскими ребятами, которые делают другие бренды. В России этой связи не хватает, внутри индустрии каждый сам за себя и очень редко поддерживает других, а тут мы стали одной командой.

Из очевидных тенденций: примерно каждый десятый на выставке — в кроссовках Balenciaga Triple S или Socks, и это забавно. А говоря о глобальных: вполне заслуженный интерес к русским брендам. Несколько лет назад ассоциировать себя с русским streetwear было чем-то постыдным. Сейчас же все развивается очень быстро, само качество вещей, идеи производства давно уже ничем не уступают западным, а в чем-то даже интереснее и свежее.