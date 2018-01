На прошлой неделе во Флоренции прошла 93-я выставка Pitti Uomo — главные европейские смотрины достижений мужской моды. Бренды привозят сюда новые коллекции на суд байеров в поисках новых площадок дистрибуции. Несмотря на то что для участия в выставке необходимы по большому счету лишь коллекция и денежный взнос, российские марки прежде ее игнорировали. Но в этом году в качестве участников Pitti Uomo дебютировали сразу девять из них: бренд ZDDZ, основанный выпускницей «Британки» Дашей Сельяновой, e404, повсеместный Volchok, Korobeynikov, Crime and Punishment, Fusion, Heart of Moscow и обувная марка Affex. Выступали единым фронтом: в павильоне с самыми свежими брендами My Factory, в отдельном шоу-руме, формированием которого занимался байер корнера Wood Wood в «Цветном» Денис Ерхов. По его словам, Pitti — «последнее мероприятие после масштабного трейд-шоу Bread and Butter, где каждая марка пытается и прыгает выше головы». Мы поговорили с основателями брендов о том, зачем ехать на итальянскую выставку, какие тенденции в мужской моде на ней обнаружились и что российские участники экспонировали сами.