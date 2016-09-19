В «Метрополисе» откроется флагманский магазин Lee®
В торговом центре «Метрополис» 20 сентября открывается первый в России монобрендовый бутик Lee®. Об этом The Village рассказали представители бренда.
Магазин займет 100 квадратных метров на втором этаже нового крыла торгового комплекса.
Во флагманском магазине будут представлены как классические модели, так и новая коллекция сезона осень-зима 2016. Здесь можно будет найти джинсовую и другую повседневную одежду и аксессуары для мужчин и женщин.
Lee®
Адрес: ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10:00 до 23:00
Марка Lee® появилась в 1889 году в Канзасе. Она специализируется на производстве демократичной одежды, в основном из джинсы. Более подробную информацию о бренде можно найти на сайте.
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