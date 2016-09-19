В торговом центре «Метрополис» 20 сентября открывается первый в России монобрендовый бутик Lee®. Об этом The Village рассказали представители бренда.

Магазин займет 100 квадратных метров на втором этаже нового крыла торгового комплекса.

Во флагманском магазине будут представлены как классические модели, так и новая коллекция сезона осень-зима 2016. Здесь можно будет найти джинсовую и другую повседневную одежду и аксессуары для мужчин и женщин.