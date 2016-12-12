«Лаборатория Касперского» открыла собственный онлайн-магазин брендированных вещей Lab-Shop. Об этом The Village сообищили в пресс-службе компании.

«Вещи с нашей фирменной символикой всегда пользовались большим спросом не только у наших сотрудников и партнеров, но и у многих пользователей, которые получали их, например, в качестве призов в конкурсах», — рассказал руководитель отдела производства «Лаборатории Касперского» Михаил Головин.

Онлайн-магазин работает по адресу labshop.kaspersky.ru. Здесь можно выбрать интересующий товар и оплатить его здесь же банковской картой или наличными при получении. Товары можно забрать как самостоятельно в пункте выдачи заказов по адресу: ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 5, так и с помощью службы доставки.

В ассортименте Lab-Shop есть городские рюкзаки и сумки для путешествий, дорожные наборы и настольные игры, футболки, толстовки, зарядки и беспроводные наушники. Ассортимент магазина обещают постоянно обновлять и расширять.