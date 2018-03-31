Редакция The Village рассказывает о своих любимых местах и секретных точках за пределами Москвы. Сегодня редактор раздела «Еда» Лена Кончаловская делится тайным берлинским адресом, совершенно не связанным с едой.

Лена Кончаловская редактор раздела «Еда»

Может показаться странным, но редактор раздела «Еда» в этот раз будет советовать не кафе и рестораны. Несколько лет назад, когда я познакомилась с Лешей Киселевым, в мою жизнь резко ворвался пинг-понг: Леша уже который год делал Ping Pong Club Moscow, в чьих свитшотах сейчас ходит полгорода. Я тогда активно начала играть (в чем не добилась видимых успехов) и даже ходила заниматься с тренером.

Dr. Pong Адрес: Берлин, Эберсвальдерштрассе 21

Потом мы поехали в Берлин работать над книгой про Андрея Бартенева, и там меня в самое сердце сразило страшненькое, ничем особо не примечательное место — Dr. Pong. Открывается оно в восемь вечера. У дверей в это время уже толпится молодежь, покручивая ракетки в руках. Внутри — ничего красивого. Только большой стол для пинг-понга, вдоль стены расставлены стулья, а во втором зале — крошечный бар с пивом, сидром, какими-то простыми миксами вроде виски-колы. Стены расписаны ужасными граффити, туалеты — с традиционно расшатанными дверями, обклеенными наклейками. В общем, ощущаешь себя немного в фильме «Мы дети станции Зоо». За 5 евро в баре можно взять напрокат ракетку (деньги вернут, когда закончите играть), а дальше — самое интересное.

Все, кто приходит, обычно уже знают правила — здесь собираются завсегдатаи, и среди них уже сформировалась некая пинг-понг-элита. Каждый занимает место у стола, и начинается игра в «Солнышко» на выбывание, когда остаются два человека — они разыгрывают матч. И так по кругу до бесконечности. Может быть, ничего особенного, и тем, кто не играет в пинг-понг, там точно делать нечего, но есть у этого места какая-то невероятная энергетика, запах молодости и безрассудства.



После (или до) приятно прогуляться вниз по Кастаниен-аллее (Kastanienalllee) — это вообще очень симпатичный район на границе Митте (Mitte) и Пренцлауэр-Берг (Prenzlauer Berg), где много деревьев, крошечных кофеен и ресторанчиков. Дойти до середины и зайти в Prater Beer Garden Berlin, буквально — пивной сад. В большом зеленом парке расставлено много общих столов, все подсаживаются друг к другу, общаются и знакомятся. За пивом и традиционными закусками вроде картошки фри и карривурст нужно идти к отдельно стоящему бару.

Мое самое любимое, его нигде почти больше нет, — Berliner Weisse. Это светлое пиво, которое обычно наливают в двух вариациях: rot — красное и grün — зеленое, в зависимости от добавленного сиропа. Получается очень слабоалкогольный сладковатый пивной лимонад. Если погода хорошая, то время пролетает совсем незаметно. Страшно подумать, сколько времени мы провели в этом райском саду, попивая холодный Berliner Weisser после рабочего дня, ленясь на вечернем солнце, как настоящие берлинцы. Здесь же недалеко — всеми любимые бар Odessa и кофейня The Barn, но это уже совсем другая история.

Фотографии: dr pong