Я окончила школу и поступила в МИТРО на факультет журналистики. Все началось, когда мне было 11 лет, — уже через год я не могла выходить из дома без головного убора. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что уже тогда более-менее спокойно принимала то, что происходило с организмом. Физически я остаюсь нормальным человеком, только без волос. И это не самое худшее, что могло случиться со мной, — забавно, что я поняла это в 12 лет.

Но с принятием себя связано много историй. Например, я один раз пыталась зарисовать залысины коричневым маркером, чтобы они были не так заметны. Волосы жили своей жизнью: они где-то выпадали, где-то вырастали. Наступил момент, когда повязки и все подобное уже не спасало. Мы купили темно-русый парик каре, густой, как шапка. Мне очень нравилось, как люди на меня смотрят и обращают внимание, — зимой можно было позволить себе ходить без головного убора.

Конечно, парик создает определенный дискомфорт, но я старалась компенсировать это удобной одеждой. Комфортнее я чувствовала себя в помещении: на улице парик может запросто сдуть ветер. Да и других проблем с париками тоже хватает. Если парики ненатуральные, они начинают лохматиться. Цены на них очень разные — от тысячи до 65 тысяч и выше. Это зависит от материала, от производителя — может быть натуральный волос, а может быть моноволокно. Раньше я не замечала, а теперь вижу магазины париков практически на каждом углу.

Я много думала о том, как в один прекрасный день откажусь от париков вовсе. Но если это меня никак не сдерживает и не смущает, а наоборот, стало частью моего самовыражения, то зачем отказываться?

Мы прошли очень много разных докторов. Есть определенный список заболеваний, которые вызывают выпадение волос. Сперва думали, что это лишай. Еще в списке предположений было отравление тяжелым металлом. Помимо прочих болезней, была в списке и онкология, в частности — лейкемия. Мы были и в государственных клиниках, и в частных учреждениях, даже ездили на консультации в Европу. Очень много ушло денег, а толку особенно не было. Постепенно мы поняли, что ничего криминального не происходит. Многие врачи произносили слово «алопеция».

Мне предлагали много разных видов лечения — вплоть до облучения и пересадки волос. Бабушка мазала мне голову чесноком. И это еще не все — были настойки перца, таблетки, витамины и уколы. Единственное, что приносило видимую пользу, — гормональные мази, но дело в том, что, когда ты прекращаешь ими мазать, все возвращается к нулевой отметке.

Однажды мама познакомилась с женщиной, у которой тоже была алопеция, — Юлей Дрынкиной. Она решила устроить небольшой тренинг для девочек моего возраста и пригласила нас к себе в Таиланд. В Таиланде я впервые познакомилась с людьми с той же проблемой, что и у меня. Кроме меня, там были еще три девочки с тотальной алопецией — у них не было ни волос, ни бровей. Там было очень жарко, и я решила снять парик первой из всех, кто там был. Сняла и прыгнула в бассейн — в кедах, в лосинах, шортах, в толстовке — с самолета, как была. Так я сбросила с себя все предрассудки и негативные эмоции и с этого момента начала относиться к себе по-другому.

Я не помню ощущения своих волос на голове. Я пытаюсь представить себя с волосами, и у меня ничего не получается. В какой-то степени я даже не хочу ничего менять. Примерно два-три месяца назад я оставила в соцсетях описание своей проблемы, рассказав об алопеции. И вместе с постом исчез оставшийся страх. Я приняла себя и успокоилась. С того момента у меня нет душевных терзаний по поводу того, что у кого-то есть волосы, а у меня нет. Если я хочу идти на аттракцион в парке развлечений — я иду, если хочу кататься на самокате — катаюсь и не думаю о том, слетит парик или нет. В крайнем случае встала, подняла парик и пошла.

Моя семья меня всегда опекала и поддерживала, так что все трудности мы проходили вместе. Вышло так, что на один год мы переехали в другую страну из-за маминых командировок. Там мне пришлось ходить в новую школу в повязке из ткани. Потом, когда очаги стали больше, мне приходилось ее разрезать, сшивать, чтобы ткань не просвечивала и была шире, — того, что бы мне подошло, в магазинах не было. Все бы ничего, но с нашим славянским менталитетом нельзя носить какие-то такие вещи и не привлекать к себе внимания. Дети — это одна тема, но учителя — совсем другое дело. У меня была учительница по алгебре, повернутая на стиле. Она спрашивала, считаю ли я это красивым, стильным, модным и удобным. Это было не очень приятно, потому что учительница обращала на меня внимание, и дети, вслед за ней, тоже.

Я заметила за собой, что я сначала нахожу контакты с человеком, знакомлюсь с ним, а только потом говорю о своей проблеме. Это как хитрый план, потому что сначала я вызываю в человеке теплые чувства, а только потом выдаю ему правду. Меня никто ни разу не оскорбил из-за этого, никто не сказал: «Извини, мы больше не общаемся». Меня это удивляло. Я училась в одной школе со своей сестрой и ходила иногда к ней на перемене, чтобы она посмотрела, как и что у меня сзади на голове лежит. Однажды в такой поход за мной увязалась одноклассница. Мы пошли вместе, и я, как обычно, попросила сестру посмотреть, все ли нормально. Она ничего не сказала, взяла меня за руку и потащила в туалет. Там начала мне что-то на голове поправлять. Девочка тоже пошла с нами с вопросом в глазах, ну и я ей объяснила, почему так и что происходит. Она неожиданно сказала: «Понимаю тебя, вот у меня другое генетическое заболевание. Мне будет лет 18, и я начну седеть». Человек открылся мне в ответ, когда я рассказала ему о своих проблемах.

У меня много знакомых ровесников с похожей проблемой — особенно после поста-признания и после того, как съездила в Петербург на ряд мероприятий. Новым знакомствам способствовала мама. Она первая подняла тему алопеции в России, создала ежегодный День алопеции для жителей нашей страны, который отмечается 5 мая, провела множество мероприятий.

Я часто находила на улице людей с похожими проблемами. Глаз уже наметан, и легко можно понять, кто в парике. Например, встретила женщину в метро. Подошла, спросила, парик ли это, а потом — нет ли у нее алопеции, оставила ей свои контакты. Мы связались, она приезжала к нам на мероприятие. Встретила девочку с алопецией в школе и привела ее к нам домой в гости, она даже не знала, что у нее именно такая болезнь. Я понимаю, что людям нужна поддержка, особенно если они выглядят замкнуто и отстраненно. Матери детей с алопецией постоянно сетуют на то, что нужна инвалидность, нужны пособия, путевки в лагеря и так далее. Действительно, зачем пытаться создать самим своим детям условия, когда можно просто жаловаться?