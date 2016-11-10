Недавно у меня была подработка, на которой я сшила 30 дождевиков, и в какой-то момент не спала двое суток. Я приехала после отдыха, мне предложили их сшить, но очень долго тянули: месяц утверждали семплы, которые я отшивала. Неожиданно девочка оттуда звонит мне и говорит: «У нас через неделю дедлайн». Мне срочно нужно было поехать и купить где-то сто метров ткани. Хорошо, что на «Щелковской» есть склад, где все продается оптом, в рулонах по сто метров. Там же можно найти всякие замки и фурнитуру. Я с этими дождевиками впервые в жизни сама устанавливала кнопки, а в итоге дедлайн оказался не через неделю, а через две.

Лично мне очень нравится процесс раскройки, когда переносишь выкройку на ткань. Но самый замечательный момент — когда ты уже надел на себя вещь и можешь в таком виде выйти на улицу.

В плане сложностей бывает по-разному. Все слишком зависит от того, какую одежду ты шьешь: например, у платьев очень сложно обрабатывать кромки. Плюс уровень сложности зависит от материала и наличия мелких деталей. Может быть, поэтому я ни за что не возьмусь шить себе классическую рубашку. Я не тот человек, который может сесть и потратить целый день на такую кропотливую работу с одной вещью. Было дело, я попыталась сшить себе бюстгальтер. Но нужна специальная машинка и много терпения — все эти ткани скользкие и сильно тянутся. У меня были выкройки винтажного белья — я сшила себе однажды такое и потом решила, что больше не хочу.

Конечно, в любом случае дешевле шить самому. Но твое время — тоже деньги. Ты можешь пойти вечером в бар, а можешь сесть и заняться шитьем. Если знаешь места, где можно недорого купить ткань, половина дела сделана. Так, можно сшить платье и за 800 рублей, а выглядеть оно будет как платье Zara из такой же ткани за 8 тысяч рублей. Причем ткань можно найти и получше.

Я много шью в подарок. Дарю сумки, рюкзаки — мешкоподобные, с толстым дном. Одежду себе покупаю редко. В последнее время я стала довольно прохладно относиться к одежде в принципе — в том смысле, что мне уже не нужно каждый сезон покупать новый свитер, новое пальто и так далее. Потому что если я покупаю пальто, то стараюсь купить дорогую и качественную вещь, которая мне потом сможет долго прослужить. Последнее пальто, которое я покупала в Uniqlo на распродаже восемь лет назад, ношу до сих пор.

В будущем я хочу работать по специальности, так как это мне интересно больше всего. Но в то же время я хочу довести историю с сумками до ума. Пока что шью сама, но если пойдут продажи и это станет интересным, буду отдавать на производство, иначе с утра до вечера придется сидеть за машинкой.