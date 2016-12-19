Насчет мамы не знаю. Минут за 15 до того, как мне намазали лицо обезболивающим, я написала: «Сейчас делаю татуировку на лице». Потом я прислала ей фотографию, мама в ответ: «М-м, понятно». Иногда у близких бывают заскоки типа «Посмотри на себя, ты себя изуродовала».

С дискриминацией я столкнулась совсем недавно. У нас в «Вышке» организовали закрытый показ фильма в кинотеатре ГУМа. Мы с моей подругой пришли на сеанс. Уже у входа в ГУМ передо мной возник охранник и сказал: «Извините, но вы не можете зайти, у нас таких не пускают». Я уточняю: «Каких?» На что он отвечает, что мой внешний вид неприемлем и считается неприличным. Но потом подошел другой охранник и нехотя нас пропустил.

Мое любимое явление в социуме — это общительные алкоголики. Однажды в обеденный перерыв я вышла поесть. Подхожу к кафе, докуриваю, и тут внезапно на улицу вываливается туша в небесно-голубых джинсах и в джинсовке того же цвета — настоящий ковбой Мальборо. Он шатается вокруг меня около этого кафе, его трясет, перегаром несет ужасно.

Останавливается, долго смотрит на меня и выдает: «У тебя что, внутриличностный конфликт?» Это было неожиданно — даже не помню, что я ему сказала. А он, уходя, несколько раз пригрозил мне пальцем. Возможно, это был неудавшийся психиатр.

Татуировки для меня — словно иконы. Только на иконе ты показываешь лик того, кто наверху сидит с бородой, а тут ты на себе изображаешь, что у тебя внутри. Если рассматривать это с точки зрения психоанализа, то во всех татуировках, которыми люди продолжают себя покрывать, можно увидеть очень большую связь с характерными чертами человека.

Я вообще считаю, что могу претендовать на диплом по психоанализу. Меня даже из художественной школы выгнали за «фаллические» баклажаны. Я и слова такого тогда не знала, мне было 11 лет. Нам дали задание нарисовать натюрморт с баклажанами. Я начала, ко мне подошла преподавательница и говорит: «Что ж ты сделала? Это непристойно! Ты вообще-то в приличном заведении».

Потом эта женщина подозвала других кураторов, которые тоже сделали круглые глаза. А я стою и ничего не понимаю. Тут-то мне и объяснили, что, видите ли, баклажаны фаллические, что я нарисовала что-то неприличное и неприемлемое. С тех пор задаюсь вопросом, бывают ли не фаллические баклажаны.

Мне кажется, я нашла своего мастера-татуировщика и он идеально подходит мне по всем параметрам. У меня очень много татуировок, куча маленьких соединены в одну большую, поэтому считать трудно. Штук 30 точно есть.

Мне делали пару раз анестезию, но она не сработала в трех местах: на лбу, на левой щеке и еще где-то. Мне кажется, чем больше всего у человека под кожей, тем больнее. Когда набивали татуировку на животе — чуть не умерла. После этого два дня передвигалась, согнувшись в три погибели. Было так больно, что пришлось набивать в два сеанса.

Многое изменилось для меня после появления татуировок на лице. Вот глаз — это амулет, защищает от идиотов. С этими татуировками ты сразу начинаешь понимать, как к тебе человек относится, что о тебе думает, почему общается с тобой и что ему вообще от тебя нужно. Меня часто стали фотографировать в метро — это ужасно бесит. Фото моей невыспавшейся физиономии даже появилось в паблике «Мода московского метро». Но комплексов у меня стало намного меньше. Татуировка на лице — определенно решение проблем социализации.