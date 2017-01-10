Люди в городеСлабослышащая девушка-стилист — о жизни и работе в Москве
«Поначалу общаться с клиентами было тяжело»
В России — по данным, приведенным Минздравсоцразвития — насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху и слабослышащих граждан. К сожалению, такая статистика не охватывает все категории людей, страдающих нарушениями слуха.
В свои 33 года Валентина практически ничего не слышит и только немного может говорить. У нее есть вполне здоровый сын и любимая работа — она парикмахер-стилист в салоне красоты.
The Village встретился с Валентиной и поговорил с ней о жизни и работе в Москве, а также узнал у экспертов, каково слабослышащим людям приходится в современном мегаполисе и с какими сложностями они могут столкнуться при устройстве на работу.
Валентина
Мое имя Валентина, но все зовут меня Тиной. Мне 33 года, я была замужем, сейчас в разводе. У меня есть сын, ему восемь лет, он слышащий и отлично владеет жестовым языком. Сейчас он живет с бабушкой в Нижнем Новгороде, а я приезжаю к нему раз в месяц или на каникулы.
Я родилась слышащей, но в два года заболела воспалением легких. Мне кололи антибиотики, и поэтому я частично потеряла слух. Родители у меня слышащие, как и вся остальная семья.
Мне с детства хотелось быть парикмахером-стилистом. Я была еще маленькая, когда сказала маме, что мечтаю стать парикмахером. Она тогда возразила: «Ты же плохо слышишь, ты не сможешь». Говорила, что у меня не получится общаться с людьми и контактировать с клиентами. Жесты я выучила поздно, потому что училась не в специальной, а в обычной школе.
В итоге я пошла учиться на швею. Но потом в Нижнем Новгороде устроилась в институт парикмахерского искусства, проучилась там год, а потом перебралась в Москву и стала искать работу.
Устроиться на должность стилиста оказалось несложно. Я оставила свое резюме и попросила знакомого позвонить туда, а потом сама пришла на собеседование.
В первую очередь мне в салоне задали вопрос: «Как ты будешь общаться с клиентами, ты же плохо слышишь?» Я ответила: «Точно так же, как сейчас разговариваю с вами». На работу меня приняли. Переводчик мне не нужен,
в какой-то степени я могу общаться голосом, хотя с непривычки людям не всегда бывает понятно, что я говорю.
Мой день начинается так. Утром я просыпаюсь, выпиваю чашку кофе и, вооружившись улыбкой и хорошим настроением, еду на работу. В салон я добираюсь на метро. Ни с какими трудностями в дороге не сталкиваюсь.
Поначалу общаться с клиентами было тяжело — я очень расстраивалась, даже плакала по этому поводу. Какое-то время мне казалось, что я зря выбрала такую профессию. Со временем я набралась опыта. Прошло два года, и я перестала испытывать какие-либо трудности. У меня достаточно много клиентов, которые ходят именно ко мне, в том числе и известные люди.
Раньше я работала в другом салоне, и теперь, узнав, что я перебралась на новое место, ко мне приезжают мои давние клиенты. У меня очень много слабослышащих клиентов. Они меня хорошо знают и ходят специально ко мне. Но я в Москве не единственный парикмахер, который плохо слышит, есть еще несколько ребят, которые этим занимаются.
Есть один иностранный стилист, я слежу за его инстаграмом и другими социальными сетями. Мне нравится его техника стрижки — он очень аккуратно делает свою работу. Для меня это своего рода образец для подражания. Кстати, я тоже стала для кого-то примером. В Москве многие слабослышащие ребята посмотрели на мою работу и пошли по моим стопам.
Мне с трудоустройством не помогала ни одна компания, ни одна организация — я все искала в интернете, через все проходила самостоятельно. Пока меня все устраивает, я полностью довольна своей работой и планирую и дальше работать стилистом-парикмахером.
Мне кажется, Москва, как и все большие города, отлично приспособлена к жизни слабослышащего человека. В маленьких городах для таких, как я, очень мало путей развития и перспектив. Очень трудно устроиться на работу — в Москве куда больше возможностей.
Конечно, у всех есть трудности, особенно у приезжих людей и у слабослышащих. Главное — это проблема общения. Но со временем ты приспосабливаешься. Первое время я договаривалась с администратором, она мне помогала, что-то передавала клиентам, а теперь я сама справляюсь. Особенно здорово, если у клиента хорошая дикция. Многие просто показывают мне в журнале, какую прическу хотят, и я ее повторяю.
В свободное время я очень часто хожу по музеям, просвещаюсь, так сказать, культурно — обычно мы встречаемся с друзьями, тоже слабослышащими, и идем куда-нибудь вместе. А зимой ходим на каток — у нас большая веселая компания.
Влад Колесников
менеджер инклюзивных программ музея «Гараж», сурдопедагог-дефектолог
Глухие и слабослышащие могут получить инвалидность: как правило, с 18 лет присваивается 3-я группа инвалидности (рабочая), но бывает, что дают и 2-ю группу, нерабочую, — это зависит от врачей в комиссии МСЭ.
С трудоустройством слабослышащим и глухим помогают спецшколы, а выпускникам колледжей и вузов — их кафедры. Московское правление Всероссийского общества глухих тоже помогает найти работу — у них часто есть вакансии для глухих, имеющих прикладную профессию: повар, швея, упаковщик, слесарь и прочее. Также существуют различные организации, которые помогают в трудоустройстве людям с инвалидностью, в том числе слабослышащим и глухим. Это местное отделение ВОГ, РООИ «Перспектива» или биржа труда.
Чаще всего глухие имеют специальности слесарь, фрезеровщик, токарь, сантехник, электрик, швея, повар, зубной техник, программист, парикмахер, визажист. Многие глухие могут пойти работать без специального образования и подготовки в магазины — кассирами или работниками зала. Например, в «Ашан», «Леруа Мерлен», IKEA или «Юлмарт».
Со слабослышащими несколько иная ситуация — они стараются использовать остаточный слух, поэтому редко идут на заводы и в магазины, у них больше выбора в получении послешкольного образования и, соответственно, в трудоустройстве. РООИ «Перспектива» помогает, например, в трудоустройстве людей с инвалидностью в сфере бизнеса, и это происходит очень успешно.
Крупнейшие международные компании (KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, IKEA, OBI, Nestle и многие другие) принимают глухих и слабослышащих соискателей наравне со слышащими на должности в отделы администрации, финансов, HR. Глухие и слабослышащие с большой потерей слуха не могут пользоваться телефонной связью, поэтому в этих случаях подбирается такая вакансия, где поддерживать связь с клиентами и коллегами можно в письменном виде — электронная почта, чаты, социальные сети.
Определенно, сейчас для слабослышащих стало больше возможностей, чем было раньше. Мне кажется, наиболее заметные перемены начались с того момента, когда в 2012 году русский жестовый язык получил статус официального в России. Больше слышащих людей стало интересоваться жестовым языком, культурой глухих.
Алексей Крапухин
пресс-секретарь фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»
В принципе, все слабослышащие получают инвалидность — как правило, это инвалидность 3-й группы. Размер пенсии при таком статусе в 2016 году был определен как 2 279,47 рубля. Это стандартная пенсионная ставка. В определенных регионах могут быть какие-то надбавки. В Москве для инвалида
2-й группы выделяется ориентировочно 16–17 тысяч рублей в месяц.
Что касается нашего фонда, то мы занимаемся слепоглухими людьми — теми, у кого нарушены и слух, и зрение одновременно. Мы проводим второй год всероссийскую перепись слепоглухих. До момента создания нашего фонда не было практически никакой информации о количестве слепоглухих в России. Пока что мы насчитали более 3 тысяч человек, и очень сложно считать дальше — категория очень закрытая, многие находятся в интернатах или просто не знают о том, что проходит такая перепись.
Есть разные цифры по трудоустройству слепоглухих, но из них почти никто не имеет работы, так как это самый тяжелый вариант инвалидности. За два года собраны данные около 3 тысяч людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Значительная часть — люди старшего возраста. Подавляющее большинство имеет остаточные слух и зрение. Около 10 % трудоустроены, еще около 17 % хотели бы найти работу.
Чаще всего места работы для них — это учебно-производственные предприятия Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих. Большинство владеет рабочими профессиями, но число рабочих мест слепоглухих сокращается за счет того, что процесс производства роботизируется и сборка каких-то приборов, которую слепоглухие могли выполнять, сейчас выполняется машинами.
С другой стороны есть фонды, в том числе и наш, которые пытаются творчески реализовать их потенциал. Например, у нас в Нижнем Новгороде работает слепоглухой юрист, другой поступил в этом году в университет, и ему впервые выделили собаку-проводника, команды которой подаются жестами. С этой собакой он ходит в университет. То есть мы стараемся развивать и интеллектуальный труд.
КомментарииПодписаться