Устроиться на должность стилиста оказалось несложно. Я оставила свое резюме и попросила знакомого позвонить туда, а потом сама пришла на собеседование.

В первую очередь мне в салоне задали вопрос: «Как ты будешь общаться с клиентами, ты же плохо слышишь?» Я ответила: «Точно так же, как сейчас разговариваю с вами». На работу меня приняли. Переводчик мне не нужен,

в какой-то степени я могу общаться голосом, хотя с непривычки людям не всегда бывает понятно, что я говорю.

Мой день начинается так. Утром я просыпаюсь, выпиваю чашку кофе и, вооружившись улыбкой и хорошим настроением, еду на работу. В салон я добираюсь на метро. Ни с какими трудностями в дороге не сталкиваюсь.

Поначалу общаться с клиентами было тяжело — я очень расстраивалась, даже плакала по этому поводу. Какое-то время мне казалось, что я зря выбрала такую профессию. Со временем я набралась опыта. Прошло два года, и я перестала испытывать какие-либо трудности. У меня достаточно много клиентов, которые ходят именно ко мне, в том числе и известные люди.

Раньше я работала в другом салоне, и теперь, узнав, что я перебралась на новое место, ко мне приезжают мои давние клиенты. У меня очень много слабослышащих клиентов. Они меня хорошо знают и ходят специально ко мне. Но я в Москве не единственный парикмахер, который плохо слышит, есть еще несколько ребят, которые этим занимаются.

Есть один иностранный стилист, я слежу за его инстаграмом и другими социальными сетями. Мне нравится его техника стрижки — он очень аккуратно делает свою работу. Для меня это своего рода образец для подражания. Кстати, я тоже стала для кого-то примером. В Москве многие слабослышащие ребята посмотрели на мою работу и пошли по моим стопам.