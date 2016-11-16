



Напротив слова „пуховик“ этой зимой мы смело ставим слово „маст-хэв“. Это может быть удлиненная модель, напоминающая одеяло, или короткая куртка (главное —

не рискованно короткая в стиле Мэрайи Кэри в начале нулевых). В сочетании с водолазками, толстовками, свитшотами и „лыжными“ кофтами на молнии это будет выглядеть действительно круто. Прошлой зимой в моду вошли обтягивающие водолазки, в этом сезоне наш выбор — объемный свитер с высоким горлом. Главное — обращать внимание на состав: должно быть хотя бы 50 % шерсти.

Выбирая обувь на зиму, в первую очередь обратите внимание на подошву: она должна быть достаточно высокой, чтобы химикаты не разъели ткань. А еще советуем обувь на плоском ходу — на случай гололеда».