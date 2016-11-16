Зима в этом году пришла на месяц раньше обычного — с начала ноября снег заметает город. А значит, задуматься о подходящей одежде тоже лучше сейчас. Мы поговорили с российскими дизайнерами, которые как никто другой представляют себе специфику российской зимы, и составили несколько образов для снежных, дождливых, ветреных и морозных дней.

Команда марки и онлайн-магазина Trends Brands:

«Главное условие при создании зимнего образа — функциональность, чтобы нигде не продуло, и комфорт, чтобы в условиях изменчивого российского климата окончательно не впасть в анабиоз. Многослойность в данном контексте — очень удачный тренд: наконец-то можно сочетать объемный свитер, пуховик до щиколотки
и джинсы свободного кроя не только при походе в магазин.




Виолетта

Водолазка ZDDZ

13 600 рублей

«Цветной»

Юбка 12Storeez

6 700 рублей

Кроссовки Reebok

6 390 рублей

осман

Джинсы Levi’s

7 490 рублей

Шарф ZDDZ

8 900 рублей

«Цветной»

Свитер Uniqlo

2 990 рублей

Ботинки Fracap

16 690 рублей

Brandshop


Напротив слова „пуховик“ этой зимой мы смело ставим слово „маст-хэв“. Это может быть удлиненная модель, напоминающая одеяло, или короткая куртка (главное —
не рискованно короткая в стиле Мэрайи Кэри в начале нулевых). В сочетании с водолазками, толстовками, свитшотами и „лыжными“ кофтами на молнии это будет выглядеть действительно круто. Прошлой зимой в моду вошли обтягивающие водолазки, в этом сезоне наш выбор — объемный свитер с высоким горлом. Главное — обращать внимание на состав: должно быть хотя бы 50 % шерсти.

Выбирая обувь на зиму, в первую очередь обратите внимание на подошву: она должна быть достаточно высокой, чтобы химикаты не разъели ткань. А еще советуем обувь на плоском ходу — на случай гололеда».

АЛЕНА 

Свитер Mir Stores

7 900 рублей

Варежки Brazgovka

1 800 рублей
Click-Boutique

Айюш 

Толстовка Uniqlo U

3 999 рублей


НaТАШа

Куртка Maybe

7 990 рублей, Click-Boutique

Свитер без рукавов Uniqlo

3 999 рублей

Ремень Y/Project

22 600 рублей, «KM20»

Команда марки и онлайн-магазина 12Storeez:

«Представить более удобную вещь, чем пуховик, практически невозможно. Отличным вариантом для московской зимы станет пуховик-пальто. Желательно объемного кроя. Утеплиться и создать зимний образ можно и за счет меховых аксессуаров. Например, надеть к пальто варежки из меха или меховой шарф. Что касается шубы, тут лучше быть сдержанной. Мы всегда за простоту и комфорт. Шуба-пальто прямого кроя из овчины — отличный вариант на зиму. К тому же носить ее можно с любой обувью».


Дарья Самкович, основатель и главный дизайнер марки I Am Studio:

«Помимо классических зимних вещей вроде шубы, дубленки, парки и пуховика, стоит обратить внимание на классические, но утепленные пальто. Ориентируясь на реалии российской зимы, мы в I Am Studio разработали коллекцию шерстяных стеганых пальто, в которых комфортно и совсем не холодно до минус 20 градусов.

Приталенную модель с поясом я советую носить с трикотажными костюмами или шерстяными платьями. А к оверсайз-пальто идеально подойдут джинсы или брюки в сочетании с теплыми водолазками или свитерами крупной вязки. И, конечно, зимой никак не обойтись без ботинок на грубой подошве, объемных шарфов и теплых шапок».

Наташа (слева)

Куртка Maybe, 7 990 рублей,
Click-Boutique

Свитер Uniqlo, 3 999 рублей

Ремень Y/Project, 22 600 рублей, «KM20»

Брюки A Shade More, 17 200 рублей, «Цветной»

Ботинки — собственность модели

Виолетта ( в центре)

Пуховик H&M, 9 999 рублей

Водолазка ZDDZ, 13 600 рублей, «Цветной»

Юбка 12Storeez, 6 700 рублей

Кроссовки Reebok, 6 390 рублей

АЙюШ

Парка Arctic Explorer,
57 200 рублей

Толстовка Uniqlo U, 3 999 рублей

Брюки Uniqlo U, 3 999 рублей

Кроссовки Reebok, 7 390 рублей

Наташа

Топ Maybe, 7 990 рублей (за весь костюм), Click-Boutique

Брюки I Am Studio, 7 500 рублей

Пальто  Metamorphosis by Yana Zagyrskaya,
11 700 рублей, Kursovoy

Шарф Charlotte Simone, 28 200 рублей, «KM20»

Ботинки Afour Custom, 9 700 рублей,
Click-Boutique

НИКИТа

Бомбер A Shade More, 29 400 рублей, «Цветной»

Воротник Lemaire, 17 200 рублей, «Цветной»

Брюки Uniqlo, 2 999 рублей


аЛЕНа

Водолазка A Shade More,
8 200 рублей

Ультралегкий пуховик Uniqlo,
6 999 рублей

Пальто I Am Studio, 12 900 рублей

Юбка A Shade More, 
10 500 рублей, «Цветной»

Обувь Monki, 3 000 рублей

ЛЕНа

Пальто I Am Studio, 19 500 рублей

Джинсы Mango, 4 499 рублей

Ботинки Mango, 7 999 рублей

Шапка Brusnika, 4 000 рублей

Команда марки Nnedre:

«У нашей марки есть фирменный зимний материал, который называется футер. Это теплый трикотаж с начесом, который греет зимой, так что большая часть наших зимних моделей — свитшоты, платья, штаны, худи и юбки — сделана именно из него. В нашем ассортименте есть мужской спортивный костюм, который подходит как раз для зимы. Он даже не выглядит спортивным и подойдет как для прогулки, так и для офисных будней».

Команда марки Grunge John Orchestra. Explosion:

«Для московской зимы идеально подойдет многослойная парка-трансформер. Например, наша модель Parka48, состоящая из двух независимых курток: внешней парки из сверхплотной японской микрофибры, которая защитит от ветра и дождя, и внутренней съемной пристежки, утепленной натуральным гусиным пухом. Если отстегнуть подкладку, ее можно носить как самостоятельную вещь. В качестве обуви подойдут крепкие высокие ботинки из кожи натурального дубления, установленные на крепкую толстую подошву».

ЛЕНа

Водолазка 12Storeez, 3 900 рублей

Вязаный жилет Mir Stores, 4 900 рублей

ОСМАН

Шарф ZDDZ, 8 900 рублей

Свитер с горлом Uniqlo, 2 990 рублей

На групповых фотографиях

Слева направо

Никита

Бомбер A Shade More,
29 400 рублей, «Цветной»

Воротник Lemaire,
17 200 рублей, «Цветной»

Брюки Uniqlo, 2 999 рублей

Ботинки Fracap, 16 690 рублей, Brandshop

Алена

Свитер Mir Stores, 7 900 рублей

Платье Mir Stores, 2 550 рублей

Варежки Brazgovka, 1 800 рублей, Click-Boutique

Обувь Monki, 3 000 рублей

Виолетта

Пуховик H&M, 9 999 рублей

Водолазка ZDDZ, 13 600 рублей, «Цветной»

Юбка 12Storeez, 6 700 рублей

Кроссовки Reebok, 6 390 рублей

Айюш

Парка Arctic Explorer,
57 200 рублей

Толстовка Uniqlo U,
3 999 рублей

Брюки Uniqlo U, 3 999 рублей

Кроссовки Reebok,
7 390 рублей

Лена

Пальто I Am Studio,
12 900 рублей

Джинсы Mango, 4 499 рублей

Ботинки Mango, 7 999 рублей

Шапка Brusnika, 4 000 рублей

Маркус

Свитер Uniqlo, 2 990 рублей

Бомбер Alpha Industries,
14 990 рублей, Brandshop

Брюки Umbro Pro Training,
5 490 рублей, Brandshop

Кроссовки Reebok,
6 390 рублей

Наташа (на руках)

Куртка Maybe, 7 990 рублей, Click Boutique

Свитер Uniqlo, 3 999 рублей

Ремень Y/Project, 22 600 рублей, «KM20»

Брюки A Shade More,
17 200 рублей, «Цветной»

ФОТОГРАФИИ
Сергей Иванютин

МОДЕЛИ

Алена Николаева

Айюш Ондар

Виолетта Ли

Лена Пензиенко

Наташа Федоренко

Никита Шаповалов

Осман Эльхассан Мохамедэламин

ПРОДЮСЕР
Екатерина Балабан

СТИЛЬ
Света Михайлюк

АССИСТЕНТ СТИЛИСТА
Виолетта Ли

МАКИЯЖ
Екатерина Горелова

Редакция благодарит студию PHOTOPLAY за помощь в организации съемки

Адреса мАГАЗИНОВ

«Цветной»

Цветной бул., 15

+7 (495) 737–77–73

Mango

Uniqlo

ул. Земляной Вал, 33

+7 (495) 970–15–55

Click-Boutique

ул. Большая Дмитровка, 9

+7 (495) 692–39–92

Brandshop 

Петровский бул., 21

+7 (495) 544–57–70

«КМ20»

ул. Кузнецкий Мост, 20

+7 (495) 623–78–88

I Am Studio

Reebok

Манежная пл., 1/2 

+7 (495) 737–84–49

Afour Custom

Arctic Explorer

Цветной бул., 15

+7 (495) 737–77–73

H&M

ул. Земляной Вал, 33

+7 (495) 970–15–55

12Storeez

Mir Stores

Kursovoy

Курсовой пер., 8/2б

+7 (495) 627–69–11

Monki

ул. Земляной Вал, 33

+7 (495) 970–15–55