Зима в этом году пришла на месяц раньше обычного — с начала ноября снег заметает город. А значит, задуматься о подходящей одежде тоже лучше сейчас. Мы поговорили с российскими дизайнерами, которые как никто другой представляют себе специфику российской зимы, и составили несколько образов для снежных, дождливых, ветреных и морозных дней.
Команда марки и онлайн-магазина Trends Brands:
«Главное условие при создании зимнего образа — функциональность, чтобы нигде не продуло, и комфорт, чтобы в условиях изменчивого российского климата окончательно не впасть в анабиоз. Многослойность в данном контексте — очень удачный тренд: наконец-то можно сочетать объемный свитер, пуховик до щиколотки
и джинсы свободного кроя не только при походе в магазин.
Виолетта
Водолазка ZDDZ
13 600 рублей
«Цветной»
Юбка 12Storeez
6 700 рублей
Кроссовки Reebok
6 390 рублей
осман
Джинсы Levi’s
7 490 рублей
Шарф ZDDZ
8 900 рублей
«Цветной»
Свитер Uniqlo
2 990 рублей
Ботинки Fracap
16 690 рублей
Brandshop
Напротив слова „пуховик“ этой зимой мы смело ставим слово „маст-хэв“. Это может быть удлиненная модель, напоминающая одеяло, или короткая куртка (главное —
не рискованно короткая в стиле Мэрайи Кэри в начале нулевых). В сочетании с водолазками, толстовками, свитшотами и „лыжными“ кофтами на молнии это будет выглядеть действительно круто. Прошлой зимой в моду вошли обтягивающие водолазки, в этом сезоне наш выбор — объемный свитер с высоким горлом. Главное — обращать внимание на состав: должно быть хотя бы 50 % шерсти.
Выбирая обувь на зиму, в первую очередь обратите внимание на подошву: она должна быть достаточно высокой, чтобы химикаты не разъели ткань. А еще советуем обувь на плоском ходу — на случай гололеда».
АЛЕНА
Свитер Mir Stores
7 900 рублей
Варежки Brazgovka
1 800 рублей
Click-Boutique
Айюш
Толстовка Uniqlo U
3 999 рублей
НaТАШа
Куртка Maybe
7 990 рублей, Click-Boutique
Свитер без рукавов Uniqlo
3 999 рублей
Ремень Y/Project
22 600 рублей, «KM20»
Команда марки и онлайн-магазина 12Storeez:
«Представить более удобную вещь, чем пуховик, практически невозможно. Отличным вариантом для московской зимы станет пуховик-пальто. Желательно объемного кроя. Утеплиться и создать зимний образ можно и за счет меховых аксессуаров. Например, надеть к пальто варежки из меха или меховой шарф. Что касается шубы, тут лучше быть сдержанной. Мы всегда за простоту и комфорт. Шуба-пальто прямого кроя из овчины — отличный вариант на зиму. К тому же носить ее можно с любой обувью».
Дарья Самкович, основатель и главный дизайнер марки I Am Studio:
«Помимо классических зимних вещей вроде шубы, дубленки, парки и пуховика, стоит обратить внимание на классические, но утепленные пальто. Ориентируясь на реалии российской зимы, мы в I Am Studio разработали коллекцию шерстяных стеганых пальто, в которых комфортно и совсем не холодно до минус 20 градусов.
Приталенную модель с поясом я советую носить с трикотажными костюмами или шерстяными платьями. А к оверсайз-пальто идеально подойдут джинсы или брюки в сочетании с теплыми водолазками или свитерами крупной вязки. И, конечно, зимой никак не обойтись без ботинок на грубой подошве, объемных шарфов и теплых шапок».
Наташа (слева)
Куртка Maybe, 7 990 рублей,
Click-Boutique
Свитер Uniqlo, 3 999 рублей
Ремень Y/Project, 22 600 рублей, «KM20»
Брюки A Shade More, 17 200 рублей, «Цветной»
Ботинки — собственность модели
Виолетта ( в центре)
Пуховик H&M, 9 999 рублей
Водолазка ZDDZ, 13 600 рублей, «Цветной»
Юбка 12Storeez, 6 700 рублей
Кроссовки Reebok, 6 390 рублей
АЙюШ
Парка Arctic Explorer,
57 200 рублей
Толстовка Uniqlo U, 3 999 рублей
Брюки Uniqlo U, 3 999 рублей
Кроссовки Reebok, 7 390 рублей
Наташа
Топ Maybe, 7 990 рублей (за весь костюм), Click-Boutique
Брюки I Am Studio, 7 500 рублей
Пальто Metamorphosis by Yana Zagyrskaya,
11 700 рублей, Kursovoy
Шарф Charlotte Simone, 28 200 рублей, «KM20»
Ботинки Afour Custom, 9 700 рублей,
Click-Boutique
НИКИТа
Бомбер A Shade More, 29 400 рублей, «Цветной»
Воротник Lemaire, 17 200 рублей, «Цветной»
Брюки Uniqlo, 2 999 рублей
аЛЕНа
Водолазка A Shade More,
8 200 рублей
Ультралегкий пуховик Uniqlo,
6 999 рублей
Пальто I Am Studio, 12 900 рублей
Юбка A Shade More,
10 500 рублей, «Цветной»
Обувь Monki, 3 000 рублей
ЛЕНа
Пальто I Am Studio, 19 500 рублей
Джинсы Mango, 4 499 рублей
Ботинки Mango, 7 999 рублей
Шапка Brusnika, 4 000 рублей
Команда марки Nnedre:
«У нашей марки есть фирменный зимний материал, который называется футер. Это теплый трикотаж с начесом, который греет зимой, так что большая часть наших зимних моделей — свитшоты, платья, штаны, худи и юбки — сделана именно из него. В нашем ассортименте есть мужской спортивный костюм, который подходит как раз для зимы. Он даже не выглядит спортивным и подойдет как для прогулки, так и для офисных будней».
Команда марки Grunge John Orchestra. Explosion:
«Для московской зимы идеально подойдет многослойная парка-трансформер. Например, наша модель Parka48, состоящая из двух независимых курток: внешней парки из сверхплотной японской микрофибры, которая защитит от ветра и дождя, и внутренней съемной пристежки, утепленной натуральным гусиным пухом. Если отстегнуть подкладку, ее можно носить как самостоятельную вещь. В качестве обуви подойдут крепкие высокие ботинки из кожи натурального дубления, установленные на крепкую толстую подошву».
ЛЕНа
Водолазка 12Storeez, 3 900 рублей
Вязаный жилет Mir Stores, 4 900 рублей
ОСМАН
Шарф ZDDZ, 8 900 рублей
Свитер с горлом Uniqlo, 2 990 рублей
На групповых фотографиях
Слева направо
Никита
Бомбер A Shade More,
29 400 рублей, «Цветной»
Воротник Lemaire,
17 200 рублей, «Цветной»
Брюки Uniqlo, 2 999 рублей
Ботинки Fracap, 16 690 рублей, Brandshop
Алена
Свитер Mir Stores, 7 900 рублей
Платье Mir Stores, 2 550 рублей
Варежки Brazgovka, 1 800 рублей, Click-Boutique
Обувь Monki, 3 000 рублей
Виолетта
Пуховик H&M, 9 999 рублей
Водолазка ZDDZ, 13 600 рублей, «Цветной»
Юбка 12Storeez, 6 700 рублей
Кроссовки Reebok, 6 390 рублей
Айюш
Парка Arctic Explorer,
57 200 рублей
Толстовка Uniqlo U,
3 999 рублей
Брюки Uniqlo U, 3 999 рублей
Кроссовки Reebok,
7 390 рублей
Лена
Пальто I Am Studio,
12 900 рублей
Джинсы Mango, 4 499 рублей
Ботинки Mango, 7 999 рублей
Шапка Brusnika, 4 000 рублей
Маркус
Свитер Uniqlo, 2 990 рублей
Бомбер Alpha Industries,
14 990 рублей, Brandshop
Брюки Umbro Pro Training,
5 490 рублей, Brandshop
Кроссовки Reebok,
6 390 рублей
Наташа (на руках)
Куртка Maybe, 7 990 рублей, Click Boutique
Свитер Uniqlo, 3 999 рублей
Ремень Y/Project, 22 600 рублей, «KM20»
Брюки A Shade More,
17 200 рублей, «Цветной»
ФОТОГРАФИИ
Сергей Иванютин
МОДЕЛИ
Алена Николаева
Айюш Ондар
Виолетта Ли
Лена Пензиенко
Наташа Федоренко
Никита Шаповалов
Осман Эльхассан Мохамедэламин
ПРОДЮСЕР
Екатерина Балабан
СТИЛЬ
Света Михайлюк
АССИСТЕНТ СТИЛИСТА
Виолетта Ли
МАКИЯЖ
Екатерина Горелова
Редакция благодарит студию PHOTOPLAY за помощь в организации съемки
Адреса мАГАЗИНОВ
«Цветной»
Цветной бул., 15
+7 (495) 737–77–73
Uniqlo
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
Click-Boutique
ул. Большая Дмитровка, 9
+7 (495) 692–39–92
Brandshop
Петровский бул., 21
+7 (495) 544–57–70
«КМ20»
ул. Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623–78–88
Reebok
Манежная пл., 1/2
+7 (495) 737–84–49
Arctic Explorer
Цветной бул., 15
+7 (495) 737–77–73
H&M
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
Kursovoy
Курсовой пер., 8/2б
+7 (495) 627–69–11
Monki
ул. Земляной Вал, 33
+7 (495) 970–15–55
КомментарииПодписаться