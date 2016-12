Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — еще больше винтажа в Mix & Match Vintage и на 3-м этаже Aizel, скидки в Leform, сезонная распродажа в SV Moscow и переезд Fancy Crew.

Leform Дмитровский пер., 7 +7 (495) 691–82–20 leform.ru

Во всех магазинах Leform зимняя распродажа идет полным ходом. Со скидками от 30 % (на нынешние коллекции) до 50 % (на коллекции прошлого года) распродают мужские и женские вещи, обувь и аксессуары. Распродажа коснулась все основных марок магазина: Acne, T by Alexander Wang и Alexander Wang, Dries Van Noten, Rick Owens, Maison Margiela, №21, Each х Other и так далее. К примеру, мужской свитер Acne Studios сейчас обойдется в 14 990 рублей, а женские джинсы по фигуре Maison Margiela — в 19 990 рублей. Распродажа действует и на сайте магазина.

В преддверии новогодних праздников шоу-рум SV Moscow продлил часы работы. С 15 до 30 декабря магазин открыт с 11:00 до 00:00. В эти дни здесь пройдет распродажа осенне-зимних коллекций: скидки от 30 до 50 % действуют на Ann Demeulemeester, DRKSHDW, Rick Owens, Marni, Damir Doma, Undercover, Maison Margiela, Y-3, Yohji Yamamoto, Y'S, Raf Simons и многие другие марки.

Новое в магазинах Mix & Match Vintage Хохловский пер., 7–9, стр. 2 (2-й подъезд) В шоу-руме винтажных платьев Mix & Match на Хохловке зимнее пополнение ассортимента. Привезли теплые шерстяные платья, каракулевый полушубок, брючные костюмы, брюки и кюлоты, кожаные юбки, платья-халаты, вещи из шелка и бархата. Словом, все, чтобы найти подходящий для праздников наряд. Цены на вещи, как и прежде, начинаются от 5 тысяч рублей. Часть ассортимента можно будет застать на субботнем винтажном маркете в пространстве Центральных (Хлудовских) бань. Aizel — винтажный проект Peremotka Столешников пер., 10/3 +7 (495) 287–85–55 aizel.ru В бутике Aizel на 3-м этаже открылся корнер проекта редких американских винтажных вещей — Peremotka. В корнере представлены лучшие находки, тщательно отобранные основательницей проекта и отреставрированные в Нью-Йорке и Москве. Обратить внимание стоит на марки Geoffrey Beene (популярность дизайнера пришлась на 80-е, он одевал первых леди США Джеки Кеннеди и Нэнси Рейган), Oleg Cassini (американский дизайнер российского происхождения, одевал Джеки Кеннеди и Грейс Келли), Pauline Trigère (среди клиентов — герцогиня Виндзорская, певица Лена Хорн, актриса Клодетт Колбер, Вайнона Райдер), Arnold Scaasi (автор самых ярких нарядов Барбры Стрейзанд, Иваны Трамп, Барбары Уолтерс), Mary McFadden, Bill Blass, Valentino, Lanvin и Givenchy. Fancy Crew — переезд магазина ул. Сретенка, 12 +7 (495) 969–34–67 fancycrew.ru Магазин добротной мужской одежды, сперва открывшийся в переулках в районе Трубной, а позже перебравшийся в «Цветной», вновь переехал. С 14 декабря он работает по адресу: улица Сретенка, 12. Магазин разделил помещение с парикмахерской Briolin. Ассортимент магазина будет изменен вслед за локацией. «В „Цветном“ мы делали ставку на товары класса люкс. Мне как байеру надоело с этим работать. Мы снизим ценник — теперь это будут средний и премиальные сегменты. Вернемся к вещам на каждый день. Вернем часть брендов, которые у нас были», — рассказывает владелец магазина Александр Урюпичев. В 2017 году в магазине появятся 12 лимитированных серий кроссовок adidas. Также Fancy Crew намерен представить серию значков. Кроме одежды, обуви и аксессуаров, в магазине можно будет купить парфюм и книги.

