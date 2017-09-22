Скидки

На сайте Yoox действует специальная акция: дополнительная 25%-ная скидка в разделе распродажи с коллекциями прошлых сезонов. Здесь есть и эксклюзивные предложения из высокого ценового сегмента — например, платье Chloé за 30 700 вместо стартовых 106 тысяч рублей, — и приличное число позиций до 7 500 рублей T by Alexander Wang, Wood Wood и еще десятка других марок.

Need Supply needsupply.com

Пока в распродажах продолжается межсезонье и в фокусе магазинов остаются новые поступления, по-прежнему приходится довольствоваться скидками на летние коллекции, но сейчас они внушительнее, чем когда-либо. Так, на Need Supply можно найти платье Tibi за 128 вместо 425 долларов и джинсы Off-White за 328 вместо 1 095 долларов.

The Outnet theoutnet.com

Пустеющие рейлы распродаж в магазинах — повод заглянуть в вечные аутлеты, пополняющиеся почти перманентно. В крупнейший из них — The Outnet — на этой неделе приехали вещи Marc Jacobs и еще 15 брендов, среди которых можно найти позиции с ценником до 100 долларов. А еще множество украшений Kenneth Jay Lane со скидками до 65 %.

Opening Ceremony openingceremony.com

До распродаж на сайте именитого ретейлера дожили и предметы верхней одежды, которые еще можно успеть поносить осенью, если заказывать прямо сейчас. Например, вдвое подешевели анораки из коллаборации adidas и Alexander Wang и легкие яркие Nothin’Special. Почти все женские вещи на сейле — до неприличия летние платья, но среди ассортимента на скидками можно найти подходящую для многослойного осеннего образа двустороннюю кофту самих Opening Ceremony или не привязанные к климатическим условиям украшения. А еще совсем актуальные для осени ботильоны Carel.

Faces & Laces Locals locals.faceslaces.com

На платформе Faces & Laces Locals стартовали символические, но приятные скидки 10 % на весь ассортимент по промокоду LOCALSONLY. Кодовое слово нужно ввести в графе «Комментарии к заказу» при оформлении заказа. Акция продлится до конца сентября. Скидка дает возможность выгодно приобрести одежду, обувь и аксессуары локальных производителей и сделать это дешевле, чем у официальных дистрибьюторов.

События Открытие «Секции» АДРЕС: Красная пл., 3 На первой линии московского ГУМа открылся магазин «Секция» — первое пространство в универмаге, где представлены вещи только российских дизайнеров. «Секция» — это поп-ап, который будет работать в ГУМе до середины января. Сейчас здесь можно купить вещи 35 марок, в числе которых Chapurin, Ruban, Grunge John Orchestra. Explosion, Erma, Inshade, «Два мяча», ZDDZ, Outlaw, Artem Krivda, Sorry, I’m Not. Отдельная зона поп-апа отведена под советский винил, здесь же расположился стол для пинг-понга и мерчандайз Ping Pong Club Moscow, а в центре второго этажа — кофейная стойка нового сообщества «Кофе.Советы». Открытие флагмана Robinzon В ТДК «Смоленский пассаж» открылся мультибрендовый магазин Robinzon Premier, где на площади более 550 квадратных метров представлены товары большинства всемирно известных брендов багажа, например немецкого Titan или бельгийского Hedgren. Здесь можно найти чемоданы, рюкзаки и аксессуары для путешествий на любой вкус. Vintage Marketplace facebook.com В электротеатре «Станиславский» 24 сентября состоится осенний маркет Vintage Marketplace Moscow. Мероприятие соберет в одном месте проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тбилиси и других городов. Среди более чем 70 участников — как известные винтажные магазины, так и камерные шоу-румы и частные коллекционеры. На маркете представят тренчи, брючные костюмы, американский деним, вечерние платья, кимоно и шелковые блузки, а также посуду и предметы интерьера. Кроме того, электротеатр выставит на продажу линейку одежды и аксессуаров, созданную по моделям костюмов спектаклей театра. Также в театральном дворе организуют фуд-корт.

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