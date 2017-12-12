Обувь остается одной из категорий товаров, которую труднее всего подобрать онлайн. Но ассортимент интернет-магазинов куда разнообразнее ассортимента офлайн-ретейлеров. Как минимизировать риски при покупке пары в Сети и на что обращать внимание в первую очередь, мы спросили экспертов — владельца отечественной обувной компании, дизайнера обуви и аксессуаров именитого бельгийского бренда и представителя одного из самых крупных продавцов обуви в России.

Как распознать нелегальный магазин

Помимо риска промахнуться с размером и колодкой, в интернете есть опасность наткнуться на недобросовестного поставщика, подделку или марку, не уделяющую должного внимания именно обувному ассортименту, что сказывается на качестве продукта. Поэтому, во-первых, проверьте всю информацию о продавце.

Марина Бицадзе директор по связям с общественностью

Rendez-Vous Известность и раскрученность не единственные критерии надежности. Обращайте внимание на адрес сайта, так как у крупных игроков могут быть нелегальные двойники, которые пользуются репутацией известных магазинов, обманывая клиентов. Адреса сайтов могут отличаться на один-два символа, а также могут быть полностью другими, но копировать дизайн и главную страницу. Убедитесь, что на сайте магазина указаны юридические данные компании, адрес и телефон для обратной связи. Информация о порядке возврата, оплаты и доставки товара должна находиться в открытом доступе. Крупные сайты всегда указывают вид кожи верха и подкладки, страну производства и страну происхождения бренда.

Что если бренд разместил производство в Китае

Страна-производитель и страна происхождения бренда часто разнятся, большинство производств европейских марок находится за пределами Европы. И хотя это совсем не означает, что пара, сделанная в Китае, — подделка или некачественный экземпляр, но некоторые эксперты, например дизайнер Ann Demeulemeester Елизавета Буйнова, считают, что лучшей на рынке была и остается итальянская обувь. «Не думаю, что в скором времени кто-то сможет их [итальянцев] потеснить: индустрия развивалась не один год», — уточняет она.

По мнению Владимира Григорьева, основателя российской обувной компании Afour, гораздо важнее, какое именно место обувь занимает во всем ассортименте бренда. «Важно, как долго бренд занимается обувью, это его основной ассортимент или лишь часть огромной линейки товаров, — объясняет он. — Лучше, когда обувь — основной товар. Исключение составляют огромные компании, которые могут позволить себе полноценное обувное подразделение. Это гарантирует более серьезную проработку моделей и означает более широкую размерную сетку».

Как выбрать фасон

Очевидно, что, если приглянувшаяся в интернете пара представлена на витрине в городе, разумно заглянуть в магазин и предварительно ее примерить. Особенно это касается закрытых и облегающих ногу моделей — их сложнее всего подобрать онлайн.

«Даже наличие в такой обуви эластичных ставок не гарантирует правильную посадку, — отмечает Григорьев. — Для онлайн-покупок идеальны кроссовки, ботинки и полуботинки с конструкцией типа дерби, также модели с клапаном типа хайкер. Стоит избегать высоких моделей, так как они требуют соответствия с ногой по большему числу параметров, и обуви на высоком каблуке. Она искажает ногу и требует более четкой посадки». Также нужно помнить, что для ежедневной носки оптимальны модели с каблуком не выше шести сантиметров. На комфорт влияет и его расположение. «Самым устойчивым будет каблук, который располагается посередине пятки под прямым углом», — отмечает Марина Бицадзе.

Итак, удаленно легче покупать обувь более универсальных конструкций на шнурках или липучках, они всегда помогут отрегулировать посадку обуви.

Важны ли состав и толщина подошвы

Подошва отвечает за поддержание стопы, амортизацию при движении и сцепление с поверхностью. Требования к ней отличаются в зависимости от условий эксплуатации обуви.

Владимир Григорьев основатель российской обувной компании Afour Начните с толщины подошвы. Тонкие не могут обеспечить амортизацию и требуются там, где нужен максимальный контроль стопы над поверхностью — в основном это спорт. Также часто такая подошва — атрибут модельной обуви, но никак не обуви на каждый день. Зимняя подошва также должна быть умеренно толстой, так толщина защищает вас от холода с земли, и тут вспененные подошвы будут отличным теплоизолятором. На каждый день отлично работает связка ЭВА и резины — это идеальное сочетание веса, амортизации и сцепления. Причем по отдельности они уже не так эффективны.

Летнюю обувь тоже не стоит выбирать на тонкой подошве, потому что в теплый сезон в городе мы в основном передвигаемся по асфальту, и в этом случае важна амортизация. Для туфель и босоножек Елизавета Буйнова рекомендует кожаную подошву. «Во-первых, она смотрится гораздо дороже, во-вторых, я противник защиты — наклеек на подошвы, — уточняет дизайнер. — Для зимы выбирайте толстую подошву: если вы живете в неснежном климате, то подойдет и кожаная, но для северных городов лучше брать резиновую или креповую.

Кроме того, подошвы различаются по способу производства. Самые распространенные — литые. Их производство наиболее дешево. Итальянские бренды представляют качественные резиновые, в остальном производители чаще предлагают экономичные варианты из термопластика.

«В основном все используют ТЭП и ТПУ, опять-таки из-за дешевизны, — объясняет Григорьев. — Такие подошвы почти всегда имеют пустые ниши для облегчения веса в районе пятки. Эти перегородки плохо распределяют вес и быстро выходят из строя, провоцируя разрушение всей подошвы». Из минусов таких подошв также можно отметить тонкий ходовой слой, который быстро протирается, разгерметизируя всю подошву.

Обязательна ли прошивка

Есть миф о том, что приклеенная подошва зафиксирована менее надежно, чем пришитая. На самом деле сегодня технологии сделали клеевой способ крепления действительно эффективным. «Но есть категории обуви (такие как ботинки хайкеры), для которых прошивка — неотъемлемый атрибут, так как они предназначены для более суровых условий эксплуатации, — поясняет создатель Afour. — А вот прошивка кед — вещь спорная. Она производится на последнем этапе, и игла прокалывает обувь насквозь. Это приводит к разгерметизации шва, такую обувь лучше эксплуатировать в сухом климате».

Наиболее надежный сегодня способ — Goodyear. Он же — самый трудоемкий и, как следствие, дорогой. При надлежащем уходе Goodyear позволит эксплуатировать обувь много лет.

Что важно знать про состав

Изучая, из чего изготовлена сама модель, помните, что у каждого материала есть свое назначение. Но если вы выбираете пару на каждый день, отдавайте предпочтение натуральным материалам верха и подкладки. «В течение дня ноги выделяют большое количество тепла и влаги, и только натуральные материалы могут полноценно все это поглотить, оставляя стопы в приятном микроклимате, — объясняет основатель Afour. — Поэтому обуви надо давать отдохнуть». Наиболее износостойкая натуральная кожа.

Кроме того, некоторые модели из синтетики просто нельзя носить каждый день. Это касается в том числе полюбившихся всем этим летом резиновых сапог. И хотя в наших погодных условиях они кажутся универсальными, по словам Марины Бицадзе, резиновую обувь не рекомендовано носить более двух-трех часов в день. То же касается и обуви для тренировок и спорта. В ней применяются разнообразные технологичные искусственные и комбинированные материалы, но все они рассчитаны на ограниченное время применения и, по мнению Григорьева, на каждый день не столь эффективны.

В случае необходимости кожаная пара разнашивается по ширине, она может сжаться или растянуться, но при этом ни одна пара независимо от состава не растягивается в длину: ее сдерживает подошва, жесткий подносок и задник. Поэтому важно точно знать свой размер и особенности стопы.

Как не ошибиться с размером

Главный параметр, по которому мы определяем нужную нам пару, — длина стопы. «Она определяется как расстояние между двумя параллельными линиями, перпендикулярными к стопе, — уточняет Елизавета Буйнова. — Чтобы ее определить, проведите линию перпендикулярную пятке и самым длинным пальцам. Босиком станьте прямо и распределите вес равномерно. Размеры левой и правой ног часто немного отличаются: измерьте обе ступни и, покупая обувь, основывайтесь на большей длине».

Однако определения длины недостаточно, важны также ширина и полнота ноги, хотя размерные сетки ориентированы исключительно на первый параметр. Поэтому, сняв все необходимые мерки, обратитесь к онлайн-консультанту ретейлера, он должен сообщить все подробности об интересующей вас модели.

При правильной посадке спереди (в мысках) должен быть функциональный припуск около 10 миллиметров, в пучках обувь должна сидеть плотно, но не сдавливать стопу. Классическая обувь обычно подразумевает более плотную посадку, спортивная обувь — более свободную.

Как снять мерки дома

Владимир Григорьев основатель российской обувной компании Afour Вам понадобятся два листа A4 или А3 для больших размеров, стержень от ручки (чем тоньше, тем лучше), нерастягивающаяся гибкая измерительная лента и линейки на 30–40 сантиметров. Лучше попросить помочь близкого человека. Но если измеряете сами — сядьте на стул, чтобы нога относительно пола стояла под прямым углом и так же была согнута в коленях. Стопа должна быть посередине листа. Обводить нужно стержнем держа его строго вертикально. Контур стопы позволит определить длину и ширину стопы. Важно также снять объемные мерки. Для измерения стопы и голени целесообразно пользоваться измерительной нерастягивающейся гибкой лентой с миллиметровыми делениями. Измерительную ленту нужно накладывать при равномерном натяжении, не сдавливая ногу. Лента должна находиться на одном уровне и не иметь перекосов. При определении объема стопы в пучках (косточки у основания пальцев ног. — Прим. ред.) край измерительной ленты должен находиться со внутренней стороны стопы на наиболее выпуклом месте внутреннего пучка (выпуклая косточка в основании большого пальца), а с наружной стороны — на наиболее выпуклом месте наружного пучка (выпуклая косточка сразу за мизинцем). Объем стопы в подъеме определяют измерительной лентой, накладываемой на наиболее высокую точку гребня стопы в верхней ее части и на наиболее вогнутый участок в ее нижней подсводной части. Для измерения объема стопы через сгиб ленту располагают на стопе у ее сгиба, а в задней части — через нижнюю точку округлости пятки.

Чем отличаются колодки разных брендов

Размерные сетки разных брендов немного разнятся. И это несоответствие, увы, обнаруживается в основном уже на практике.

Елизавета Буйнова дизайнер Ann Demeulemeester и автор телеграм-канала Shoe & Drinks 37-й размер Prada больше подойдет девушкам с 38-м размером, у бельгийцев (Dries van Noten, A.F. Vandevorst, Ann Demeulemeester) узкие щиколотки, девушкам с широкими икрами придется либо растягивать обувь у сапожника, либо брать на размер больше. Колодки меняются от сезона к сезону, за исключением классических моделей, но тут можно надеяться на то, что фабрику, изготавливающую колодку, бренд не менял. Например, Jimmy Choo уже много лет делает их в одном и том же месте. Поэтому, если у вас есть пара Jimmy Choo десятилетней давности, вам абсолютно точно подойдет подъем и ширина модели из новой коллекции.

Верить ли отзывам покупателей

Последний совет — основательно погуглить понравившуюся модель на крупных платформах с отзывами покупателей. Они могут оказаться красноречивее всех уточнений консультантов онлайн-магазинов и подсказать, какая пара не подойдет обладателям более полной стопы, какая — большемерит, а какая — идет размер в размер.

Фотографии: Africa Studio — stock.adobe.com