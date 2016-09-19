Итальянский бренд аксессуаров Furla запустил в России свой интернет-магазин.

На сайте Furla можно выбрать большие сумки, фирменные мини-сумки, сумки через плечо, кошельки и косметички. Стоимость составляет 21–55 тысяч рублей. Также на сайте можно посмотреть очки, платки, шарфы, часы и другие аксессуары (цены не указаны).

Доставка осуществляется из Москвы по всей России. С подробными условиями доставки и оплаты можно ознакомиться на сайте магазина.

Первый магазин Furla открылся в итальянском городе Болонья в 1955 году. Изначально марка специализировалась на производстве сумок, но затем стала выпускать солнцезащитные очки и часы.