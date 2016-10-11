Завтра на Большой Дмитровке открывается временный магазин японской марки Uniqlo. Для масс-маркета это первый в России опыт запуска временной торговой площадки. Причина проста: на день раньше, чем в остальные магазины Uniqlo, сюда привезут зимнюю линейку U, над которой работал дизайнер Кристоф Лемер. В 2014 году Лемер покинул Hermès и занимался собственной одноименной маркой, а осенью присоединился к команде японского масс-маркета в качестве креативного директора нового парижского исследовательско-проектного центра Uniqlo R&D и линейки U.

Временный магазин Uniqlo

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 9/1

Время работы: ср.: 12:00–22:00, чт.-сб.: 10:00–22:00

Временный магазин проработает до 16 октября. Купить здесь можно будет мужские и женские вещи по сезону: свитеры из кашемира, шерстяные пальто, юбки из мериноса и кардиганы с широким поясом, а также теплые аксессуары — всё из лимитированной коллекции U. Всего привезут 52 женских вещи и 35 мужских, выполненных в традиционных приглушенных тонах, свойственных Lemaire, — винном, цвета хаки и темно-зеленом, стальном сером, пыльно-желтом и бежевом. Uniqlo всегда удавались базовые вещи с выдающимся составом (хлопок, шерсть, кашемир и минимум синтетики). Cерия U — отличное тому подтверждение.

Так как самые интересные вещи и ходовые размеры разберут в первые часы работы магазина, приходить сюда лучше к открытию (благо, оно назначено не на ранний час).

С 13 октября коллекция будет доступна и в других магазинах Uniqlo: в московских ТЦ «Атриум», «Охотный Ряд», «Европейский», «Метрополис», а также в ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге. Очереди и ажиотаж здесь предсказуемо будут не меньшими.

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Обложка: www.uniqlo.com