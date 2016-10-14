Весной 2017 года в Москве планируется открыть крупнейший в Восточной Европе магазин спортивной обуви и одежды Nike. Розничный партнер Nike в России А3 Retail Group арендовал для этого 3 тысячи квадратных метров на улице Кузнецкий Мост, сообщает «Интерфакс».

«Проект на Кузнецком Мосту для нас является вызовом — это будет крупнейший магазин Nike в России и Восточной Европе и первый флагманский магазин бренда в Москве, сравнимый по масштабу с Nike Store Les Halles в Париже и Nike Soho в Нью-Йорке», — прокомментировал основатель А3 Retail Арам Давтян.

Площадка разместится в историческом здании начала XX века по адресу Кузнецкий Мост, 14, где располагался советский Дом моделей. Арендодателем выступила инвесткомпания «Тринфико».