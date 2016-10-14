В универмаге «Цветной» открывается pop-up store фирмы Levi’s в коллаборации с итальянским дизайнером Кьярой Ферраньи. Об этом The Village рассказали представители «Цветного».

Временный магазин расположится на первом этаже универмага. Он будет открыт c 15 до 18 октября включительно с 10:00 до 22:00. Коллекция Levi’s Chiara Ferragni будет представлена в pop-up store ограниченным тиражом — 100 пар джинсов.

Кьяра Ферраньи вместе с командой дизайнеров Levi’s воплотила свой уникальный стиль в нескольких вариантах модели 501 Stretch. Как поясняют представители магазина, «лимитированные модели отличает ручная вышивка и вставки из изумрудно-голубой банданы в тон».

Levi’s — американский бренд джинсовой одежды и аксессуаров. Сегодня его одежда продается более чем в 110 странах мира.