В Москве открылся шоу-рум российских дизайнеров Varvara. Об этом The Village сообщили представители проекта.

Дизайнеры бренда Varvara организовали на территории своего шоу-рума универсальный корнер, в котором можно найти одежду и аксессуары других брендов, например, Velichenko.jewellery.studio, Flavourknit, BonAnna.

По словам владельцев, из-за дорогой аренды и сложности с парковкой дизайнерам удобнее объединяться в творческие коалиции и открывать общие креативные фэшн-пространства. Бренды в шоу-руме объединялись так, чтобы покупателю были потенциально интересны все вещи.