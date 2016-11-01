В Москве открылся новый шоу-рум Varvara
В Москве открылся шоу-рум российских дизайнеров Varvara. Об этом The Village сообщили представители проекта.
Дизайнеры бренда Varvara организовали на территории своего шоу-рума универсальный корнер, в котором можно найти одежду и аксессуары других брендов, например, Velichenko.jewellery.studio, Flavourknit, BonAnna.
По словам владельцев, из-за дорогой аренды и сложности с парковкой дизайнерам удобнее объединяться в творческие коалиции и открывать общие креативные фэшн-пространства. Бренды в шоу-руме объединялись так, чтобы покупателю были потенциально интересны все вещи.
Varvara
Адрес: Духовской переулок, 17, стр. 11, 3-й подъезд, 3-й этаж
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
со среды по субботу с 12:00 до 21:00
Бренд Varvara был создан в 2013 году дизайнером Анастасией Макаркиной. В ноябре 2014-го к ней присоединилась Анна Братанова. Первый шоу-рум команды находится в Подсосенском переулке.
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