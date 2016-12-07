Проект Heart of Moscow выпустил новую коллекцию значков, посвященную 1990-м годам в Москве, и толстовки в честь пятилетия бренда. Об этом The Village сообщили представители проекта.

Серия состоит из символов и стереотипных образов эпохи 90-х. Так, есть значки с пакетами Marianna и Rave Girl, приставкой, Белым домом со следами пожара, гопником на корточках, кульком семечек, малиновым пиджаком и кассетами.



Первый тираж значков ограничен. Их можно будет купить в универмаге «Цветной», в магазинах сети «Республика» и в музее «Гараж». Стоимость значков начинается от 350 рублей. Также можно сделать заказ на сайте Heart of Moscow или дочерней марки Pinpinpin.it.

Кроме того, в честь своего пятилетия бренд подготовил лимитированный выпуск толстовок с изображением Георгия Победоносца, шахматной доской и уборщицей. Толстовки доступны только на сайте и в магазине Wood Wood в универмаге «Цветной». Стоимость толстовки — 5 500 рублей.

Проект Heart of Moscow запустился осенью 2011 года как блог. Через несколько месяцев бренд выпустил первую линейку сувенирной продукции с изображением красного сердца и красно-белым орнаментом. Сейчас, помимо значков, они выпускают одежду, сумки и канцелярскую продукцию.