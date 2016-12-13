У новой марки Дениса Симачева Hooligan появился онлайн-магазин. Здесь можно купить спортивную и уличную одежу, обувь, украшения и аксессуары. О концепции марки можно узнать из раздела «Манифест» на сайте магазина.

Сейчас на сайте три раздела: «ОБВЕС. Ювелирные украшения», «СТАФФ. Наша одежда» и «ТЕМКИ. Аксессуары». В разделе с украшениями можно купить кольца от 7 500 рублей, браслеты от 8 900 рублей, запонки от 9 900 рублей, а также цепи. Из одежды здесь есть толстовки (по 7 900 рублей), футболки (все по 3 900 рублей), свитшоты (от 6 900 рублей) и штаны (4 900 рублей). Также Hooligan делает свитеры с оленями, но сейчас их нет в наличии.

В разделе аксессуаров можно найти перчатки за 1 900 рублей, шапки за ту же сумму, бейсболки на тысячу дороже и чехлы для айфона по цене 999 рублей. Кроме того, есть ремни с массивными пряжками, за которые просят 59 900 рублей.