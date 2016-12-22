На Маросейке 23 декабря откроется мини-пространство «Архиватор». Об этом The Village сообщили его представители.

На территории нового пространства расположится магазин винтажной одежды от No Wave Store, где можно будет найти вещи 1950–90-х годов, бренды Roccobarocco, Moschino и Escadа по невысоким ценам. Также в «Архиваторе» будет продаваться дизайнерская одежда «Вервь», официальная продукция с символикой российских и зарубежных артистов Merch Point и музыкальные релизы лейбла Stop the Silence.

Пространство будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00 по адресу Маросейка, 6/8.