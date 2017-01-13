«Яндекс» начал продавать толстовки с нагрудным карманом для ноутбука и футболки с нашивкой из микрофибры для протирания экранов гаджетов. Об этом сообщается на сайте «Яндекс.Предметы», где продается корпоративная одежда и сувениры компании.

Фотография: «Яндекс»

В карман толстовки умещается ноутбук размером до 15 дюймов. Как утверждается на сайте, кофта позволяет «удобно носить ноутбук, оставляя руки свободными, и греться от него по окончании работы».

Сейчас толстовка доступна в мужском и женском вариантах в сером цвете, черное оформление станет доступно позже. Стоимость толстовки составляет 3 тысячи рублей.

Фотография: «Яндекс»

Футболки с «протирашкой» из микрофибры за 1 099 рублей также есть в женском и мужском вариантах. Материал вставки — стопроцентный полиэстер.

Одежду продает «Яндекс» на сайте Студии Артемия Лебедева. На момент написания заметки доступных для покупки толстовок не было.