Московская марка нижнего белья Petra 3 февраля открывает корнер на третьем этаже универмага «Цветной». Об этом The Village рассказали представители марки.

Petra

АДРЕС: Цветной бульвар, дом 15, строение 1 Телефон: +7 (926) 947–51–71 ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-сб.: с 10:00 до 22:00, вс.: с 11:00 до 22:00 сайт

В корнере можно будет приобрести все модели марки, а также десять новых, которые разработали в честь открытия, в частности, боди и шифоновые халаты. Средняя стоимость комплекта белья в магазине составит 7–8 тысяч рублей.

Основной магазин марки находится по адресу: Спиридоньевский переулок, дом 5, строение 2. Ранее шоу-рум Petra располагался на Кузнецком мосту.