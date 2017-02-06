В торговом центре «Афимолл» на первом этаже открылся магазин мебельного ретейлера Hoff. Об этом The Village рассказали представители торгового центра.

Hoff Home

АДРЕС: Пресненская наб., 2 Время работы: с 10:00 до 22:00 FACEBOOK

Новый магазин работает в мини-формате Hoff Home, в котором представлен только ассортимент товаров для дома: посуда, текстиль, хозяйственные товары и предметы декора. Так, здесь можно приобрести постельное белье от 2 000 рублей, набор посуды от 10 000 рублей, вазы и зеркала от 2 000 рублей.

Магазин занял площадь 1 200 квадратных метров. Для покупателей здесь работает зона онлайн-заказа. В ней можно заказать крупные объекты мебели: диваны, кровати, шкафы и столы.