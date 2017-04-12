В субботу, 15 апреля, на Тверской, 4 откроется флагманский магазин косметической компании Natura Siberica. Об этом The Village сообщили представители марки.

Natura Siberica

Адрес: ул. Тверская, 4 САЙТ

Магазин марки занял три этажа в здании на Тверской. На минус первом этаже расположена спа-зона, на первом — торговый зал, на втором — лаборатория марки. В магазине будут представлены все линии косметической компании, в том числе детская серия Little Siberica и линия по профессиональному уходу Fresh Spa by Natura Siberica.

В спа-зоне установлены кабинеты «Камчатка» с парной кедровой бочкой и «Бурятия» с ванной для процедур, а также комната отдыха «Берлога», где «гостей угощают чаем, настойками и кедровыми орехами». В лаборатории посетителям будут демонстрировать процесс «исследования полезных свойств диких сибирских трав и других ценных растений северных регионов».

Также там можно будет пройти бесплатную диагностику кожи и создать персональный крем на основе «ценной биовытяжки растений».