В универмаге «Цветной» на третьем этаже 19 апреля откроется корнер петербургского магазина одежды Gate31. Об этом The Village рассказали представители бренда.

Gate31

Специально для корнера бренд подготовил лимитированную коллекцию, где, по словам представителей, как и всегда, основной акцент стоит на форме и ее содержании с большим вниманием к качеству и деталям.

Цены в Москве такие же, как в Петербурге. Дисконтные карты тоже действуют во всех точках. В GATE31 можно найти пальто по цене от 10 400 до 24 тысяч рублей, юбки — от 4 400 до 10 200 рублей, платья — от 5 220 до 12 тысяч рублей, свитеры — от 5 990 до 11 800 рублей и рубашки — от 2 200 до 12 тысяч рублей.

Gate31 — это питерский бренд одежды для женщин, которые ценят современный, функциональный, продуманный дизайн. В коллекциях превалирует лаконичный крой.