В «Цветном» откроется корнер Gate31
В универмаге «Цветной» на третьем этаже 19 апреля откроется корнер петербургского магазина одежды Gate31. Об этом The Village рассказали представители бренда.
Gate31
Адрес: Цветной б-р, 15, стр. 1
время работы: с 10:00 до 22:00
Специально для корнера бренд подготовил лимитированную коллекцию, где, по словам представителей, как и всегда, основной акцент стоит на форме и ее содержании с большим вниманием к качеству и деталям.
Цены в Москве такие же, как в Петербурге. Дисконтные карты тоже действуют во всех точках. В GATE31 можно найти пальто по цене от 10 400 до 24 тысяч рублей, юбки — от 4 400 до 10 200 рублей, платья — от 5 220 до 12 тысяч рублей, свитеры — от 5 990 до 11 800 рублей и рубашки — от 2 200 до 12 тысяч рублей.
Gate31 — это питерский бренд одежды для женщин, которые ценят современный, функциональный, продуманный дизайн. В коллекциях превалирует лаконичный крой.
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