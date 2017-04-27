Магазины«Деньги должны всем, кто там продается»: Что происходит с сетью Podium Market
Десятки дизайнеров пожаловались на невыплаты долгов за проданные в магазинах одежду и аксессуары
В понедельник, 24 апреля, дизайнеры брендов Che и Velichenko Jewellery Studio Анастасия Чернобаева и Дарья Величенко одновременно опубликовали у себя на фейсбуке посты с претензиями к сети магазинов Podium Market. По их словам, компания не платит им за проданный товар уже четыре месяца.
После запроса издания «Афиша Daily» в пиар-службу Podium Market Величенко перечислили сумму долга целиком. Но к тому моменту посты дизайнеров уже вызвали большой резонанс: на задержки со стороны Podium Market начали жаловаться и другие марки, которые работали или работают с сетью магазинов. Согласно оценкам анонимного источника The Village, количество брендов, которые столкнулись с проблемами выплаты долгов от компании, превышает несколько десятков.
Основатель марки базовой одежды Oh, my Сергей Ковеленов, в частности, заявил, что компания не возвращает фирме 1 641 868 рублей 50 копеек и не выходит на связь. «Периодические сбои в оплате стали происходить с сентября 2015 года. Постоянные большие задержки начались с марта 2016 года. В ноябре 2016 года Podium перестал платить вообще», — говорится в его сообщении.
The Village поговорил с потерпевшими дизайнерами, представителями Podium Market и экспертами о сложившейся ситуации.
Сергей Ковеленов
основатель и глава марки Oh, my
Весной 2015 года мы с удовольствием начинали работать с Podium Market. Они сами на нас вышли, предложили встать отдельными корнерами во всех магазинах в Москве, Казани и Краснодаре. Для нас это был первый подобный опыт. До этого мы в основном продавали свою одежду только в интернет-магазине ohmy.ru. Корнеры получились очень классными, мы были рады такому началу — это была серьезная веха для нас, ведь мы встречались с нашим покупателем в офлайне впервые. Мы не собирали отзывы (о Podium Market. — Прим. ред.). Коллеги по цеху говорили, что в Podium хорошие продажи, это нам и было нужно.
В ноябре — декабре 2016 года мы приостановили поставки вещей в Podium Market до оплаты задолженности. Поняли, что в оговоренный срок она не будет закрыта. Для того чтобы исправить ситуацию и попробовать получить прибыль самостоятельно, мы попросили возвратить некоторые позиции нам, чтобы мы могли реализовать их через свой интернет-магазин. Большая часть была возвращена. Тем не менее несколько единиц все еще числятся как невозвращенные.
Сумма задолженности, о которой я писал на фейсбуке, сформировалась из сумм, подлежащих перечислению со стороны ООО «Подиум Маркет» в наш адрес по их же отчетам за разные периоды, — в общей сложности это 1 348 единиц, а также стоимости четырех испорченных вещей и 15 — невозвращенных, по которым не было предоставлено отчета об их продаже.
Через 30 минут после публикации поста мне позвонила руководитель отдела продаж Екатерина Королева с просьбой убрать его. Мое условие было одно — полная оплата задолженности. После со мной связался молодой человек, его имя я не запомнил, который представился коммерческим директором Podium Market. Его просьба была такой же. Между делом он намекал о статье за клевету. Мои условия остались прежними. Кроме того, я предложил перевести все общение в письменную форму. После этого мне никто не звонил и не писал. Хочу отдельно отметить, что представители Podium Market стараются избегать письменного общения, предлагая «встретиться и договориться». У нас до сих пор нет ни одного официального письменного ответа от них на наши запросы и претензии.
Мы не предавали ситуацию огласке, наивно полагая, что все наладится. Сейчас понимаем, что зря.
Исходя из имеющихся у нас документов, перспектива получения решения суда в нашу пользу более чем позитивная. Что касается исполнения решения, то, как вы понимаете, это всегда оценить сложно. Все становится более-менее ясно, когда исполнительный лист передается на исполнение в службу судебных приставов. Но когда компания не выплачивает такой долг, а в череде кредиторов не вы одни, конечно, нельзя не принимать это во внимание — и вполне нормально иметь определенную настороженность.
Со мной уже связались около 20 представителей разных компаний, которые работали с Podium Market. У всех ситуация идентична.
ВАНАНА НГУЕН
создатель джинсового бренда Denimes + Cobalt
Мы начали работать с Podium в ноябре 2016 года. Для нашего бренда это казалось большим шагом. Регулярно продолжаем получать отчеты с продажами, однако за это время так и не было сделано ни одной выплаты.
Поначалу с их стороны были обещания с датами запланированных выплат, потом оказалось (менеджер, которая с нами работает, написала это в ответ на одно из писем), что все доходы уходят на покрытие текущих расходов Podium Market.
Сейчас мы обсуждаем с несколькими юристами наши дальнейшие действия. Похоже, что наш единственный выход — это судиться. Хотя сегодня менеджер Podium написала нам и попросила дать им время до конца недели. Два месяца назад она писала то же самое.
Сумма долга на начало апреля составляла 787 400 рублей.
ЕКАТЕРИНА ВУЛЬФ
основатель и дизайнер бренда Wolf Empire
Новые поставки мы принципиально не делали с февраля 2016 года, поскольку за Podium Market числился долг. До прошлого года перебои с выплатами тоже были, но максимальный их срок составлял пару месяцев, хотя, конечно, по договору это уже существенная просрочка. За год, пока висит долг, мы звонили, писали, слали официальные письма о досудебном урегулировании, но практически постоянно попадали в игнор.
То меняющиеся менеджеры говорили о неких недостающих документах с нашей стороны, которые, к слову, мы присылали три раза с курьером, и менеджер по телефону подтверждала их получение, но каким-то таинственным образом они не доходили до бухгалтерии, и тот же менеджер спустя пару месяцев опять заявляла о том, что она ничего не получала. То это были обещания в виде: «По информации от руководства, оплаты будут на следующей неделе/в следующем месяце/через два месяца».
Поток игнорируемых сообщений был бесконечен, но это не мешало им просить у нас новые поставки на реализацию.
МАША КОПЫЛОВА
основатель и глава марки Titch
Я сотрудничаю с Podium с конца декабря 2016 года. Именно тогда я им сделала довольно большую поставку — 270 единиц, так как их байер Мария Рябова отобрала мои вещи сразу для всех магазинов сети, включая регионы. Отчеты по продажам присылали вовремя, и продажи сами по себе были неплохие, что сначала меня очень обрадовало.
Денег я до сих пор не получила ни за один месяц. В середине февраля запаниковала и начала возмущаться. На свое негодование получила следующий ответ от Марии: «<...> Проблема с задержками выплат поставщикам имеет место быть. <...> Ориентировочно, подождать придется до конца марта. Тем не менее мы понимаем вашу озабоченность и не можем винить вас в этом. Если вы посчитаете разумным временно забрать товар, мы вас поймем и все организуем. Как только ситуация стабилизируется, мы снова сможем возобновить сотрудничество. <...> В любом случае выплаты будут проходить постепенно до полного закрытия долга».
Вещи я решила оставить у них, так как продажи и правда были хорошие, но попросила, чтобы они мне написали гарантийное письмо с указанием суммы задолженности и даты, до которой обязуются выплатить. Мария согласилась, обещала составить гарантийку и согласовать ее с финансовым отделом, но в итоге пропала на три недели, вернувшись с ответом: «Мария, добрый день. <...> Я была в командировке, очень плохо работал интернет. Сегодня я в офисе первый день. <...> В понедельник можно будет забрать. Может быть, вам комфортнее будет получить график платежей вместо гарантийного письма?»
После этого Мария опять несколько дней согласовывала мою гарантийку. И вроде как согласовала. Это была уже середина марта. Но на мой вопрос, когда я могу подъехать за этой гарантийкой, ответила следующее: «Мария, да. Можете. Я завтра его подпишу. Но я бы посоветовала вам все-таки попробовать ограничиться графиком платежей, хотя бы на небольшой срок. Дело в том, что в гарантийном письме указывают максимально растянутые сроки оплаты, чтобы подстраховаться. <...> Без гарантийки я могла бы попробовать поставить оплату в график в ближайшее время. Например, до конца следующей недели. Подумайте, как вам было бы удобнее». Я по своей глупости согласилась на это. Конечно, оплаты не поступило.
И вот в конце марта я добилась от нее гарантийного письма, в котором Podium обязуется выплатить мне долг за январь и февраль до 30 апреля. Правда, когда я приехала к ним в офис за оригиналом письма, Марии, с которой мы договорились о встрече, там не оказалось. Гарантийку мне передал другой человек. До сих пор выплат не было.
В понедельник я напомнила Марии про их обязательства по гарантийке. Но Мария ответила мне: «По оплате смогу вас сориентировать завтра. Сегодня бухгалтерия формирует график, исходя из текущий показателей. Как только я получу от них информацию, я к вам вернусь». После чего пропала и на связь больше не выходила. Вчера как раз ездила к ним в офис — подписать последний отчет и поговорить с Марией, но, конечно, ее не оказалось в офисе. В ближайшие дни собираюсь забрать у них все остатки.
Сейчас задолженность составляет примерно 120 тысяч, плюс еще за апрель будет около 50.
дизайнер, работающий с podium market
У всех это происходило примерно одинаково. Начинавшие сотрудничать с Podium Market в 2014 или 2013 году говорили, что выплаты были стабильные и все было хорошо. Видимо, на ситуацию повлиял кризис. Соответственно, все под это подпали. Кто-то уже отсудил свои деньги, например мои знакомые, кто-то — вернул их после диких скандалов и писем о том, что они подают в суд. Кто-то особенно не обеспокоился и не проявил возмущения — они ждут деньги до сих пор. Но сейчас, насколько я понимаю, деньги должны всем, кто там продается. Разные суммы, но должны.
Мне кажется, что сложившаяся ситуация в первую очередь связана с тем, что они плохо контактируют с дизайнерами и не умеют сглаживать конфликт. Когда они не могут дать четких ответов, то просто все в какой-то момент уходят в тень.
Все сходятся в том, что сеть не платит с сентября 2016 года. Это какая-то цифра, общая для всех. Менеджеры тогда стали либо писать отмазки, либо не брать трубки, либо не отвечать на письма.
Я думаю, что раз уж поднялась такая волна, и сейчас все напишут коллективный иск (или каждый — свой), то это просто будет банкротство, у них не будет никакого выхода. Ситуация очень неприятная. Для всех.
В Podium Market согласились прокомментировать The Village только «факт шантажа со стороны компании Oh, my», отказавшись обсуждать жалобы других дизайнеров на задолженности со стороны компании.
пресс-служба Podium market
Сегодняшний статус взаимоотношений с данным партнером следующий: «Платите немедленно — удалю пост». Предложение перевести разбирательство в спокойное русло деловых отношений было отвергнуто.
Если есть задолженность, она будет оплачена. А вот с фактом клеветы будут разбираться юристы. Мы сожалеем, что все зашло в такое русло, потому что считаем этого контрагента профессиональным, с точки зрения продукта.
екатерина петухова
Независимый эксперт fashion-рынка в России, странах СНГ и Восточной Европы
Эта ситуация на самом деле назревала давно. Просто никто из дизайнеров раньше не поднимал этот вопрос так громко в медиа — все ограничивались разговорами в кулуарах. Многие знакомые марки примерно с 2015 года жаловались, что в первые месяцы работы с Podium Market все было хорошо, а затем оплата происходила все реже и реже. Конечно, речь идет об относительно небольших в масштабах бизнеса Podium Market задолженностях, но для основного пула российских дизайнеров это были очень существенные суммы.
При этом винить исключительно Podium Market нельзя — ведь марки добровольно продолжали отдавать им товар на реализацию, магазин не принуждал их этого делать, тем более, что сомнения в платежеспособности компании были давно. Вся эта ситуация, к сожалению, свидетельствует, с одной стороны, о юридической и финансовой безграмотности, а с другой — о крайней степени закрытости нашего ретейла для российских дизайнеров. Podium Market — один из немногих магазинов с прекрасным месторасположением и сильным имиджем, большими рекламными кампаниями — был готов работать с начинающими дизайнерами и дал многим проектам старт на своей площадке.
Опять же все верно в пределах своей аксиоматики. У каждого в этом конфликте своя правда. Марки хотят как можно быстрее получить деньги за проданный товар. Суть позиции Podium Market другая: они занимаются торговлей, им надо продать подороже, купив подешевле, а желательно — вообще взяв бесплатно в рамках законодательства. Вспомните, начинали они с зарубежных марок, но им надо платить вперед и в валюте, а когда наступила острая фаза кризиса и рынок провалился, валютные курсы совершили бешеный скачок, оборотных средств, очевидно, стало не хватать. Плюс, если обобщить, их состоятельные покупатели сосредоточились на покупке люкса, перестав тратить деньги на недостаточно сильные бренды, а те, кто был из масс-маркета, окончательно ушли в Zara и марки уровнем пониже. И российские дизайнеры для магазина стали антикризисной стратегией — с ними же можно работать на условиях реализации.
Но продавать одежду российских дизайнеров и жить с этой наценки, платить аренду магазина практически на Красной площади — это все-таки не самое простое решение в кризисные времена. Не думаю, что у Podium Market есть задача не платить дизайнерам, они же не отказываются от своих обязательств — просто неизвестно, когда они будут выполнены.
Мне кажется, что главная проблема всей этой ситуации в том, что Podium Market не пошел на конструктивный диалог с дизайнерами. А примеры такого диалога есть: когда был сильный скачок валютных курсов, российские байеры написали коллективное письмо ряду люксовых марок, тяжеловесам рынка, и те пошли на уступки — дали скидку. Не думаю, что российские дизайнеры отказались бы подождать, если бы Podium Market объяснил им ситуацию и предложил какое-то решение. На рынке непростые времена — важно уметь договариваться, все это понимают. Ну и если послушать, что говорят дизайнеры, то у всех претензия звучит одинаково: не было нормальной обратной связи.
Не думаю, что этот конфликт закончится чем-то экстраординарным. Podium Market объективно понес сильные имиджевые потери, и новые дизайнеры, наверное, сейчас побоятся отдавать туда вещи на реализацию, да и многие контрагенты захотят последовать примеру Oh, my и заявят о своих претензиях. Наверняка, последует какой-нибудь коллективный иск. А Podium Market вынужден будет переформатироваться — может быть, и обанкротиться, чтобы потом открыть новое юридическое лицо и работать дальше до следующей подобной истории. Поскольку в России мы все живем не в линейном, а в циклическом времени, то опыта из событий практически не извлекаем, поэтому вся эта ситуация и просуществовала два с лишним года и, наверное, еще не раз повторится.
ОБЛОЖКА: Podium market для Concept space
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