Я сотрудничаю с Podium с конца декабря 2016 года. Именно тогда я им сделала довольно большую поставку — 270 единиц, так как их байер Мария Рябова отобрала мои вещи сразу для всех магазинов сети, включая регионы. Отчеты по продажам присылали вовремя, и продажи сами по себе были неплохие, что сначала меня очень обрадовало.

Денег я до сих пор не получила ни за один месяц. В середине февраля запаниковала и начала возмущаться. На свое негодование получила следующий ответ от Марии: «<...> Проблема с задержками выплат поставщикам имеет место быть. <...> Ориентировочно, подождать придется до конца марта. Тем не менее мы понимаем вашу озабоченность и не можем винить вас в этом. Если вы посчитаете разумным временно забрать товар, мы вас поймем и все организуем. Как только ситуация стабилизируется, мы снова сможем возобновить сотрудничество. <...> В любом случае выплаты будут проходить постепенно до полного закрытия долга».

Вещи я решила оставить у них, так как продажи и правда были хорошие, но попросила, чтобы они мне написали гарантийное письмо с указанием суммы задолженности и даты, до которой обязуются выплатить. Мария согласилась, обещала составить гарантийку и согласовать ее с финансовым отделом, но в итоге пропала на три недели, вернувшись с ответом: «Мария, добрый день. <...> Я была в командировке, очень плохо работал интернет. Сегодня я в офисе первый день. <...> В понедельник можно будет забрать. Может быть, вам комфортнее будет получить график платежей вместо гарантийного письма?»

После этого Мария опять несколько дней согласовывала мою гарантийку. И вроде как согласовала. Это была уже середина марта. Но на мой вопрос, когда я могу подъехать за этой гарантийкой, ответила следующее: «Мария, да. Можете. Я завтра его подпишу. Но я бы посоветовала вам все-таки попробовать ограничиться графиком платежей, хотя бы на небольшой срок. Дело в том, что в гарантийном письме указывают максимально растянутые сроки оплаты, чтобы подстраховаться. <...> Без гарантийки я могла бы попробовать поставить оплату в график в ближайшее время. Например, до конца следующей недели. Подумайте, как вам было бы удобнее». Я по своей глупости согласилась на это. Конечно, оплаты не поступило.

И вот в конце марта я добилась от нее гарантийного письма, в котором Podium обязуется выплатить мне долг за январь и февраль до 30 апреля. Правда, когда я приехала к ним в офис за оригиналом письма, Марии, с которой мы договорились о встрече, там не оказалось. Гарантийку мне передал другой человек. До сих пор выплат не было.

В понедельник я напомнила Марии про их обязательства по гарантийке. Но Мария ответила мне: «По оплате смогу вас сориентировать завтра. Сегодня бухгалтерия формирует график, исходя из текущий показателей. Как только я получу от них информацию, я к вам вернусь». После чего пропала и на связь больше не выходила. Вчера как раз ездила к ним в офис — подписать последний отчет и поговорить с Марией, но, конечно, ее не оказалось в офисе. В ближайшие дни собираюсь забрать у них все остатки.

Сейчас задолженность составляет примерно 120 тысяч, плюс еще за апрель будет около 50.