В торговом центре «Метрополис» открылся первый российский X-Store итальянского бренда Geox. Об этом The Village рассказали представители магазина.

Geox

В магазине представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь. Пространство магазина, оформленное в стиле лофт, занимает площадь 110 квадратных метров.

Концепция X-Store отражает развитие Geoх в сфере инновационных технологий. Так, в магазине установлен сенсорный экран, с помощью которого можно узнать про ключевые технологии компании. Кроме того, в X-Store работают бесплатный Wi-Fi и точки подзарядки для электронных устройств.