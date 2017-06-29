В торговом центре «Метрополис» открылся первый российский X-Store итальянского бренда Geox. Об этом The Village рассказали представители магазина.

Geox

Адрес: Ленинградское ш., 16а, стр. 4

Телефон: +7 (495) 937–09–57

время работы: с 10:00 до 23:00

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В магазине представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь. Пространство магазина, оформленное в стиле лофт, занимает площадь 110 квадратных метров.

Концепция X-Store отражает развитие Geoх в сфере инновационных технологий. Так, в магазине установлен сенсорный экран, с помощью которого можно узнать про ключевые технологии компании. Кроме того, в X-Store работают бесплатный Wi-Fi и точки подзарядки для электронных устройств.

Фото от представителей магазина
Фото от представителей магазина
Фото от представителей магазина