В «Метрополисе» открылся магазин итальянского бренда Geox
В торговом центре «Метрополис» открылся первый российский X-Store итальянского бренда Geox. Об этом The Village рассказали представители магазина.
Geox
Адрес: Ленинградское ш., 16а, стр. 4
Телефон: +7 (495) 937–09–57
время работы: с 10:00 до 23:00
В магазине представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь. Пространство магазина, оформленное в стиле лофт, занимает площадь 110 квадратных метров.
Концепция X-Store отражает развитие Geoх в сфере инновационных технологий. Так, в магазине установлен сенсорный экран, с помощью которого можно узнать про ключевые технологии компании. Кроме того, в X-Store работают бесплатный Wi-Fi и точки подзарядки для электронных устройств.
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