Носки и рюкзак — универмаг «Цветной» и парк Горького

900 рублей

Если на работе у вас дресс-код и традиционные новогодние ugly sweaters запрещены, отправляйтесь за носками, которые «Цветной» сделал вместе с парком Горького. Дальше приходите на встречу и элегантно закидывайте ногу на ногу, и пусть с ваших щиколоток на собеседника поглядывает игривая шишечка. Приглянулся нам и рюкзак из этой же коллаборации: шишки, серпантин, перья — все по канону жанра.