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Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 1.

Свитер Zivs

5 000 рублей

Самый быстрый способ создать праздничное настроение — достать с дальней полки новогодний свитер с оленями. Если свитера у вас еще нет — в «Цветном» он есть. К нему подойдут варежки и чашка какао — играть, так по-крупному.

 

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 2.

Карусель Soita

2 100 рублей

Какое рождество без мелодий с колокольчиками. Заводите карусель, слушайте «Jingle Bells», смотрите на лошадок и представляйте склад упакованных в блестящую бумагу подарков под елкой — в общем, играйте в старое доброе европейское рождество из детских сказок.

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 3.

Пряники Polkadot

1 300 рублей

Праздник не праздник без имбирного человечка. С другой стороны, за его пряничную сущность ваша фигура спасибо не скажет. «Что делать?» — спросите вы. Отвечаем: купить имбирных человечков для украшения елки — идеальный компромисс.

 

Щелкунчик Atlas Art Collection

4 050 рублей

Вспомните, как приятно было в детстве готовиться к Новому году: распаковывать коробки с игрушками, наряжать сверкающими шарами и стеклянными сосульками елку. В коробке обычно хранилась фамильная игрушка: Снегурочка, которую, по семейной легенде, на елку вешали еще ваши бабушка с дедушкой. Чтобы такие воспоминания остались и у ваших внуков, присмотритесь к Щелкунчику. Вечный новогодний артефакт расписан вручную.

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 4.

 

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 5.

Снежный шар Soita

1 900 рублей

Шар, внутри которого можно вызвать снежную бурю, — лучший новогодний антистресс. Злитесь на коллег? Вызовите бурю. Третий раз за день завис компьютер? Вызовите бурю. Стоите в пробке, опаздывая на важную встречу? Вызывайте бурю. Задайте жару снегирям внутри.

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 6.

Конфета Depst

2 200 рублей

Звезды и гирлянды — «базовая одежда» для елки. Но если хочется чего-то нового – присмотритесь к украшению-конфете: красивая и вечно свежая керамическая красавица.

 

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 7.

Рождественский венок Soita

2 700 рублей

Венок привычнее смотрится над входом условного американского домика, чем на двери в подъезде хрущевки. Но попробовать все равно стоит. Во-первых, нарядная дверь порадует не только вас, но и соседей. Во-вторых, открывая по вечерам замок, вам будет приятно думать о том, как хорошо вы потрудились с праздничными украшениями.

 

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 8.

Носки и рюкзак — универмаг «Цветной» и парк Горького

900 рублей

Если на работе у вас дресс-код и традиционные новогодние ugly sweaters запрещены, отправляйтесь за носками, которые «Цветной» сделал вместе с парком Горького. Дальше приходите на встречу и элегантно закидывайте ногу на ногу, и пусть с ваших щиколоток на собеседника поглядывает игривая шишечка. Приглянулся нам и рюкзак из этой же коллаборации: шишки, серпантин, перья — все по канону жанра.

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 9.

Красный кардинал Garda Décor

980 рублей

Милый шар с птичками: один из них как будто кокетничает, другой — изображает безразличие. В любом случае приятно думать о том, что среди десятков игрушек на елке есть шар, мельчайшие детали которого рассказывают свою историю. Конечно, со счастливым новогодним концом.

 

Елки Polkadot

1 650 рублей

Если вы, например, швед-минималист, блеск, глиттер, конфетти и серпантин — это не про вас, то приглядитесь к этим геометричным елкам. Простые и лаконичные, они ненавязчиво напомнят о приближающемся празднике и не нарушат гармонии даже самого пустого в мире рабочего стола.

Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 10.

 

  

Материал подготовлен при поддержке универмага «цветной»

 Щелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения. Изображение № 11.

 

 