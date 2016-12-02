New YearЩелкунчик, карусель и пряники: 10 вещей для праздничного настроения
Чем начать приятную новогоднюю суету
Каждый декабрь мы наряжаем елку, развешиваем гирлянды, слушаем «Jingle Bells» — и попадаем в детство, когда мы верили в Деда Мороза и сказки. А еще мы идем за праздничными покупками. Последовав традиции, мы подобрали в «Цветном» вещи, которые создают новогодний дух.
Свитер Zivs
5 000 рублей
Самый быстрый способ создать праздничное настроение — достать с дальней полки новогодний свитер с оленями. Если свитера у вас еще нет — в «Цветном» он есть. К нему подойдут варежки и чашка какао — играть, так по-крупному.
Карусель Soita
2 100 рублей
Какое рождество без мелодий с колокольчиками. Заводите карусель, слушайте «Jingle Bells», смотрите на лошадок и представляйте склад упакованных в блестящую бумагу подарков под елкой — в общем, играйте в старое доброе европейское рождество из детских сказок.
Пряники Polkadot
1 300 рублей
Праздник не праздник без имбирного человечка. С другой стороны, за его пряничную сущность ваша фигура спасибо не скажет. «Что делать?» — спросите вы. Отвечаем: купить имбирных человечков для украшения елки — идеальный компромисс.
Щелкунчик Atlas Art Collection
4 050 рублей
Вспомните, как приятно было в детстве готовиться к Новому году: распаковывать коробки с игрушками, наряжать сверкающими шарами и стеклянными сосульками елку. В коробке обычно хранилась фамильная игрушка: Снегурочка, которую, по семейной легенде, на елку вешали еще ваши бабушка с дедушкой. Чтобы такие воспоминания остались и у ваших внуков, присмотритесь к Щелкунчику. Вечный новогодний артефакт расписан вручную.
Снежный шар Soita
1 900 рублей
Шар, внутри которого можно вызвать снежную бурю, — лучший новогодний антистресс. Злитесь на коллег? Вызовите бурю. Третий раз за день завис компьютер? Вызовите бурю. Стоите в пробке, опаздывая на важную встречу? Вызывайте бурю. Задайте жару снегирям внутри.
Конфета Depst
2 200 рублей
Звезды и гирлянды — «базовая одежда» для елки. Но если хочется чего-то нового – присмотритесь к украшению-конфете: красивая и вечно свежая керамическая красавица.
Рождественский венок Soita
2 700 рублей
Венок привычнее смотрится над входом условного американского домика, чем на двери в подъезде хрущевки. Но попробовать все равно стоит. Во-первых, нарядная дверь порадует не только вас, но и соседей. Во-вторых, открывая по вечерам замок, вам будет приятно думать о том, как хорошо вы потрудились с праздничными украшениями.
Носки и рюкзак — универмаг «Цветной» и парк Горького
900 рублей
Если на работе у вас дресс-код и традиционные новогодние ugly sweaters запрещены, отправляйтесь за носками, которые «Цветной» сделал вместе с парком Горького. Дальше приходите на встречу и элегантно закидывайте ногу на ногу, и пусть с ваших щиколоток на собеседника поглядывает игривая шишечка. Приглянулся нам и рюкзак из этой же коллаборации: шишки, серпантин, перья — все по канону жанра.
Красный кардинал Garda Décor
980 рублей
Милый шар с птичками: один из них как будто кокетничает, другой — изображает безразличие. В любом случае приятно думать о том, что среди десятков игрушек на елке есть шар, мельчайшие детали которого рассказывают свою историю. Конечно, со счастливым новогодним концом.
Елки Polkadot
1 650 рублей
Если вы, например, швед-минималист, блеск, глиттер, конфетти и серпантин — это не про вас, то приглядитесь к этим геометричным елкам. Простые и лаконичные, они ненавязчиво напомнят о приближающемся празднике и не нарушат гармонии даже самого пустого в мире рабочего стола.
КомментарииПодписаться