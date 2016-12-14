New YearНовогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам
Что дарить, когда непонятно, что дарить
Если мы почти всегда знаем заранее, что дарить друзьям, то с выбором новогодних подарков для коллег и родственников часто возникают трудности — и в результате перед походом в гости или на корпоратив мы оказываемся в магазине перед стеллажом с коробками конфет. Чтобы эта бесславная ситуация не повторилась, совместно с гипермаркетом Hoff мы представляем десять подарков, которые придутся по вкусу почти всем.
Декоративный светильник
1990 рублей
В Новый год в Финляндии такой подсвечник стоит почти на каждом подоконнике — его видно с улицы, а окна выглядят очень празднично. Выключите свет и зажгите семь свечек и у себя в комнате — праздничный дух не заставит себя ждать.
Искусственная норвежская ель
899 рублей
Для тех, кто сознательно подходит к выбору елки и заботится об окружающей среде.
Плед с оленями
2290 рублей
В мягкий и теплый плед из новозеландской шерсти с традиционным скандинавским принтом приятно кутаться холодными вечерами и читать рассказы Туве Янссон.
Звезда на елку
299 рублей
Звезда с глиттером станет хорошим подарком к Новому году. Золотистое мерцание украсит верхушку любой праздничной елки.
Рождественский венок
1 290 рублей
Если не хотите рубить елки в лесу, присмотритесь к искусственному рождественскому венку — никакого вреда природе.
Набор фужеров для шампанского
799 рублей
Фужеры и бокалы бьются чаще всего. Поэтому с таким подарком будут рады даже незваному гостю. А если дарите бабушке с дедушкой — скажите, что это богемское стекло.
Настенные часы
1290 рублей
Самый классический подарок самой классической формы. Ну и конечно, незаменимый в Новый год — а вдруг кремлевские куранты откажут?
Настольная лампа «Эдисон»
4490 рублей
Лампа, сделанная в популярном сегодня стиле лофт, органично впишется и в интерьер с классической мебелью.
Зеркальный елочный шар
599 рублей
15-сантиметровый шар можно повесить на елку, а можно приделать к люстре и устроить диско-вечеринку на манер «Лихорадки субботнего вечера».
Ваза
1 590 рублей
Недорогая фарфоровая ваза выдаст в вас человека с серьезными намерениями: раз дарите вазу, значит, следом принесете и цветы?
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