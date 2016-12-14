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Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 1.

Декоративный светильник

1990 рублей

В Новый год в Финляндии такой подсвечник стоит почти на каждом подоконнике — его видно с улицы, а окна выглядят очень празднично. Выключите свет и зажгите семь свечек и у себя в комнате — праздничный дух не заставит себя ждать.

 

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 2.

Искусственная норвежская ель

899 рублей

Для тех, кто сознательно подходит к выбору елки и заботится об окружающей среде.

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 3.

Плед с оленями

2290 рублей

В мягкий и теплый плед из новозеландской шерсти с традиционным скандинавским принтом приятно кутаться холодными вечерами и читать рассказы Туве Янссон.

 

Звезда на елку

299 рублей

Звезда с глиттером станет хорошим подарком к Новому году. Золотистое мерцание украсит верхушку любой праздничной елки.

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 4.

 

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 5.

Рождественский венок

1 290 рублей

Если не хотите рубить елки в лесу, присмотритесь к искусственному рождественскому венку — никакого вреда природе.

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 6.

Набор фужеров для шампанского

799 рублей

Фужеры и бокалы бьются чаще всего. Поэтому с таким подарком будут рады даже незваному гостю. А если дарите бабушке с дедушкой — скажите, что это богемское стекло.

 

 

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 7.

Настенные часы

1290 рублей

Самый классический подарок самой классической формы. Ну и конечно, незаменимый в Новый год — а вдруг кремлевские куранты откажут?

 

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 8.

Настольная лампа «Эдисон»

4490 рублей

Лампа, сделанная в популярном сегодня стиле лофт, органично впишется и в интерьер с классической мебелью.

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 9.

Зеркальный елочный шар

599 рублей

15-сантиметровый шар можно повесить на елку, а можно приделать к люстре и устроить диско-вечеринку на манер «Лихорадки субботнего вечера».

 

 

Ваза

1 590 рублей

Недорогая фарфоровая ваза выдаст в вас человека с серьезными намерениями: раз дарите вазу, значит, следом принесете и цветы?

Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 10.

 

  

Материал подготовлен при поддержке

гипермаркета мебели и товаров для дома «HOFF» 

 Новогодняя десятка: Подарки коллегам и родственникам. Изображение № 11.

 

 