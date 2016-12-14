Если мы почти всегда знаем заранее, что дарить друзьям, то с выбором новогодних подарков для коллег и родственников часто возникают трудности — и в результате перед походом в гости или на корпоратив мы оказываемся в магазине перед стеллажом с коробками конфет. Чтобы эта бесславная ситуация не повторилась, совместно с гипермаркетом Hoff мы представляем десять подарков, которые придутся по вкусу почти всем.