Пижама Hunkemöller

от 2 980 рублей

Антон Каспер Ханкемёллер вместе с женой Жозефиной основал мануфактуру в 1886 году в столице Нидерландской империи. Они одними из первых предложили заменить китовый ус, применявшийся в производстве корсетов, на более гуманный материал.

Сейчас бренд специализируется на нижнем белье и аксессуарах. Для тех, кто останется на новогодние праздники в Москве, уютная пижама Hunkemöller станет еще одним поводом не выходить из дома до конца каникул.