New YearПижама, плед и деревянный вигвам: что дарить на Новый год
Что подарить друзьям, а что купить себе
Отдавая дань традиции обмениваться предметами материального мира при смене календарного года, мы в сотрудничестве с торговыми центрами МЕГА составили кратчайший перечень подарков — очевидных и не очень. Указанные магазины, кафе и фермерский рынок представлены в России только в торговых центрах МЕГА.
Вигвам из дерева
и светящиеся шарики
2 900 рублей и 1 990 рублей
Среди детских подарков в магазине Hey, Baby! за первенство борются две совершенно необходимых для праздников вещи — вигвам, собранный из дерева, 100%-ного хлопка и доступный в десятке разных комплектаций, а также гирлянда из
20 цветных хлопковых шариков. Все это произведено в России мастерской VamVigvam и, по-хорошему, подходит не только для детской, но для любого места, где не хватает возможности спрятаться от внешнего мира — офиса, например.
Абажур «Строла»
399 рублей
Среди главных украшений зимней коллекции шведского гиганта ИКЕА — абажур «Строла», который при желании превращается в подвесной светильник или настольную лампу.
Плед «Гермине»
1299 рублей
Плед ИКЕА «Гермине» из шерсти и акрила пригодится для просмотра новых серий «Шерлока» и напомнит о Гермионе Грейнджер.
Кофейный набор «Юлиус Майнл»
от 1 950 рублей
«Юлиус Майнл» занимается обжаркой кофе и прямыми поставками чая с лучших плантаций на протяжении
150 лет. Из качественных и нужных каждому товаров австрийской компании мы рекомендуем набор из френч-пресса и кофе для заваривания в нем. Ищите в кофейне Cafe 1862, которая открылась в «МЕГА Химки» при поддержке «Юлиус Майнл».
Пижама Hunkemöller
от 2 980 рублей
Антон Каспер Ханкемёллер вместе с женой Жозефиной основал мануфактуру в 1886 году в столице Нидерландской империи. Они одними из первых предложили заменить китовый ус, применявшийся в производстве корсетов, на более гуманный материал.
Сейчас бренд специализируется на нижнем белье и аксессуарах. Для тех, кто останется на новогодние праздники в Москве, уютная пижама Hunkemöller станет еще одним поводом не выходить из дома до конца каникул.
Мужская куртка Superdry
21 990 рублей
Куртка Superdry Snow выполнена из теплых и практичных материалов. МЕГА — премьерная площадка британской марки Superdry в России, так что именно здесь можно запастись яркими вещами с принтами на японском на долгую зиму. Кстати, в интервью японскому телевидению основатели Superdry признались, что переводят тексты для принтов на японский в Google Translate и не стесняются этого.
Женская куртка Superdry
14 990 рублей
Основатель Superdry Джеймс Холдер особенное внимание уделяет тщательной проработке деталей. В этом году он покинул должность дизайн-директора компании, чтобы полностью сосредоточиться на руководстве отделом инноваций бренда, SuperDesign Lab. Среди результатов работы лаборатории — особенная устойчивость курток Superdry к влаге, способность долго сохранять тепло и обеспечивать отличную вентиляцию.
Фермерский рынок «МЕГА Ферма LavkaLavka»
2 000 руб.
В набор «Сырная тарелка» фермерского кооператива LavkaLavka входят классический эмменталь и твердый проволоне от Максима Селиванова из заповедника «Завидово», а также камамбер и скаморца из Переславля от Марии Коваль. Для разнообразия вкусов (и, как можно предположить, более полного представления многонационального народа России) их дополняют башкирский мед от Эмиля Мамдеева и высушенные на солнце абрикосы и чернослив от Лилит Багдасарян.
КомментарииПодписаться