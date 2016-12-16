New YearЧто купить: 10 гаджетов, которые облегчают жизнь
Какую технику подарить на Новый год
В преддверии Нового года мы в сотрудничестве с разными брендами составляем список всего необходимого, чтобы у вас было больше времени на подготовку к праздникам.
Выбор техники — задача непростая и трудоемкая. Чтобы избавить вас от необходимости изучать пользовательские отзывы, в сотрудничестве с Philips мы подобрали десять устройств, которые делают жизнь удобнее.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean
Чистящая насадка в форме ромба возвращает зубам естественную белизну в два раза эффективнее обычной щетки. Щетинки совершают 31 тысячу движений в минуту, вымывая налет между зубами и вдоль линии десен. В комплекте стакан с зарядной базой и зарядный дорожный футляр, который подключается к ноутбуку через USB.
Бритва Philips серии 7000
Бритва для мужчин с чувствительной кожей. Микрогранулированные кольца уменьшают трение, а головки движутся в пяти направлениях и повторяют изгибы лица и шеи, что предотвращает раздражение. Для тех, кто любит трехдневную щетину, есть насадка-стайлер. Бритвой можно пользоваться в душе и мыть ее под проточной водой.
Триммер Philips
Необходимый гаджет для тех, кто старательно ухаживает за бородой. Встроенная вакуумная система собирает до 90 % срезанных волосков и сохраняет пространство в чистоте. Длину бороды можно регулировать — от 0,5 до 10 миллиметров. Чтобы почистить триммер, просто опустошите камеру и сполосните лезвия под водой. Лезвия сделаны из нержавеющей стали с двойной заточкой.
Беспроводной пылесос Philips PowerPro Aqua
Беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору убираться можно 40 минут без подзарядки. Мешки с пылью больше не пригодятся: загрязненный контейнер можно чистить одним нажатием. Ручной пылесос в комплекте облегчит уборку в углах или, например, на диванах и креслах.
Парогенератор Philips PerfectCare Elite
Благодаря технологии OptimalTemp без температурных настроек мощный пар под высоким давлением идеально разгладит любую одежду — от джинсов до шелковых блузок — без риска прожечь ее. Даже если вы оставите утюг на ткани, он ее не испортит. Незаменимая вещь для любого гардероба.
Очиститель воздуха Philips
Устройство очищает воздух в режиме реального времени и показывает концентрацию загрязняющих веществ. Очиститель воздуха удаляет стандартные аллергены, вредные газы, а также бактерии и вирусы, например вирус гриппа. Подходит для комнат площадью до 76 квадратных метров.
Паста-машина Premium Collection Philips
Паста-машина смешивает ингредиенты, замешивает тесто и делает около 300 граммов пасты или лапши за десять минут. Экспериментируйте с рецептами: используйте разные виды муки, добавляйте яйца, травы, специи или, например, овощной сок.
Мультипечь Philips
Благодаря технологии циркуляции горячего воздуха RapidAir жарить, готовить блюда на гриле, в панировке, выпечку и даже запекать можно с минимумом масла, что полезно для здоровья.
Фотоэпилятор Philips Lumea Prestige
Беспроводной фотоэпилятор для тела и лица удаляет волосы благодаря безопасной технологии интенсивного светового импульса, которую используют в профессиональных салонах красоты. Кожа остается гладкой восемь недель.
Световой будильник Philips Wake-up Light
Будильник имитирует рассвет, за счет чего обеспечивает естественное пробуждение. За 30 минут до установленного времени он меняется от красного оттенка к оранжевому, переходя затем в желтый оттенок дневного света. К свету добавятся еще и звуки природы или радио.
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