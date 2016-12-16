Бритва для мужчин с чувствительной кожей. Микрогранулированные кольца уменьшают трение, а головки движутся в пяти направлениях и повторяют изгибы лица и шеи, что предотвращает раздражение. Для тех, кто любит трехдневную щетину, есть насадка-стайлер. Бритвой можно пользоваться в душе и мыть ее под проточной водой.